ZABORAVITE NA PROLJEĆE DO DALJNJEG: I idućih dana ćemo se buditi u ‘minusu’, a snijega će biti i na samom jugu Hrvatske

U većem dijelu zemlje u petak će biti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana na istoku zemlje i u Lici mjestimice snijeg.

Iako smo i klimatološki i kalendarski zakoračili u proljeće, vremenske neprilike prikladnije zimi zahvatile su Hrvatsku. Kao što smo već pisali, zbog nevremena, prije svega snježnih vijavica i orkanskog vjetra, u četvrtak poslijepodne su bili zatvoreni svi prometni pravci iz unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto. Za sve skupine vozila, što se ne događa tako često. Vrijeme u petak ipak bi se trebalo malo popraviti, no i dalje neće biti idealno.

Naime, snježne pahulje već su u večernjim satima u četvrtak počele padati na samom jugu Hrvatske, a tako će vjerojatno biti sve do prijepodnevnih sati. Tek bi ujutro s rastom temperature trebala početi padati kiša.





U većem dijelu zemlje u petak će biti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana na istoku zemlje i u Lici mjestimice snijeg.

Najviše sunčanog vremena očekuje se na sjevernom Jadranu. Sredinom dana i poslijepodne slab snijeg moguć je u Gorskom kotaru, a malo kiše može pasti u središnjoj Hrvatskoj.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će jaka i olujna bura s orkanskim udarima postupno slabjeti, a na jugu će ujutro prolazno zapuhati jako jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 0 do 5. Najviša dnevna većinom od 2 do 7, na Jadranu između 6 i 10 °C.

U Zagrebu će biti djelomice sunčano, poslijepodne uz povećanu naoblaku te uglavnom bez oborine. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od -3 do -1, a najviša dnevna oko 7 °C.

Što se nadolazećeg vikenda tiče, bit će promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja te uglavnom bez oborine. U subotu na Jadranu sunčanije, a u nedjelju uz više oblaka na krajnjem jugu može pasti malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, u nedjelju će prolazno okrenuti na istočnjak i jugo. Postupno sve toplije.