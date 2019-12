ZABORAVITE NA ‘BIJELI BOŽIĆ’, OVAJ BI MOGAO BITI NAJTOPLIJI U POVIJESTI! Vakula upozorio na velike probleme koje to donosi…

Previsoke temperature za ovo doba godine, južina i kiša obilježili su zimu, no čini se da će tako ostati i u ostatku tjedna

Ljubitelji zime, hladnoće i sniježnih radosti ove bi godine mogli ostati razočarani jer “prava” zima nikako da bane na vrata. Previsoke temperature za ovo doba godine, južina i kiša obilježili su zimu, no čini se da će tako ostati i u ostatku tjedna. HRT-ov meteorolog Zoran Vakula prognozira da će ovaj tjedan na Jadranu i područjima uz njega bit će oblačnije, kišovitije, vjetrovitije, a u sjevernijim krajevima stabilnije, uz mjestimičnu jutarnju maglu.

Osim temperature zraka koja će biti oko rekordne za ovo doba godine, i mogla bi nekima prouzročiti zdravstvene tegobe, te neobične pojave u biljnom i životinjskom svijetu, i biometeorološke će prilike biti prilično nepovoljne, a bit će i ograničenja u prometu na Jadranu zbog jakog, gdjekad i olujnog juga. Prognoze za blagdanski tjedan nisu još dovoljno pouzdane po danima, ali se s relativno velikom vjerojatnosti može prognozirati da će i u tom tjednu biti relativno toplo, i to manje nego u ovome tjednu. Vjerojatnost mnogima željenog snijega i „bijelog Božića“ je vrlo mala, čak i u gorju, prognozira Vakula. No, ističe da nada za snijeg ipak postoji.

Utorak topliji od ponedjeljka

Meteorolog DHMZ-a Tomislav Kozarić prognozira da će u utorak u u Slavoniji, Baranji i Srijemu vrijeme biti podjednako kao u ponedjeljak – većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, a ujutro u Posavini i maglom. Vjetar uglavnom slab južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16 °C, a jutarnja raznolika, većinom od 3 do 8 °C. U središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, uz slab i umjeren, na sjeveru i jači jugozapadnjak, te još toplije nego na istoku. Najniža temperatura od 7 do 10 °C – viša od prosječne najviše za ovo doba godine, a poslijepodne ponegdje i do 18 stupnjeva.

U gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, uglavnom na širem riječkom području i dijelu Gorskog kotara. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, na moru i jugo uz većinom umjereno valovito more. Najviša temperatura od 12 °C u gorju do 18 °C na moru.

Podjednako i u Dalmaciji – umjereno do znatno oblačno, mjestimice uz mogućnost za malo kiše. Uz umjereno i jako, pa i vrlo jako jugo bit će još malo vjetrovitije nego u ponedjeljak, pa more na otvorenom srednjeg Jadrana prema kraju dana može biti i jače valovito. Najniža temperatura od 9 °C u unutrašnjosti do 15 °C na otocima, a najviša oko 18 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske najviša temperatura do 19 °C, a najniža oko 15 °C, a vrijeme kao i drugdje na Jadranu, pri čemu će ponegdje vjerojatno pasti i malo kiše. Puhat će umjereno do jako jugo uz umjereno valovito i valovito more.

Iznadprosječna toplina i u nastavku tjedna

Na Jadranu sve do kraja tjedna znatno toplije nego što je uobičajeno za drugi dio prosinca. Kiša će od srijede biti češća, osobito u četvrtak i subotu kad će ponegdje biti i obilnija uz moguću grmljavinu. Umjereno i jako jugo s olujnim udarima stvarat će probleme u pomorskom prometu, a krajem četvrtka i početkom petka prolazno će puhati južni i jugozapadni vjetar, isto kao i u subotu i početkom nedjelje.

U većem dijelu unutrašnjosti do petka bez bitne promjene – djelomice sunčano, a uz više oblaka uglavnom u gorju povremeno malo kiše. Ujutro mjestimice magla, većinom na istoku u srijedu i četvrtak. Za vikend oblačnije, povremeno s kišom. Jugozapadni i južni vjetar će najprije oslabjeti, u petak pojačati. Iako će temperatura biti malo niža nego utorak i dalje ostaje mnogo toplije od prosjeka, prognozira Tomislav Kozarić.