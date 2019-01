ZABORAVITE C VITAMIN, VITALNI UMIROVLJENIK DAO NAJBOLJI LIJEK ZA GRIPU: ‘Vježbaj, p**** ti materina!’

Umirovljenik objasnio da su umirovljenici ‘uništili zdravstvo’ te propisao lijek za gripu

U situaciji kada se pokušava primiriti panika vezano za epidemiju gripe koja je na svom vrhuncu, Pernarov vitamin C kao lijek za gripu više nije aktualan. Postoji nešto bolje. Naime, jedan slučajni prolaznik na ulici, 82-godišnji umirovljenik objasnio je za N1 televiziju kako su umirovljenici “uništili zdravstvo” te propisao lijek: “Vježbaj, p**** ti materina”.

“Ne postoji gripa, zlato moje. Imam 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamtite svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli… Vježbaj, p**** ti materina!”, poručio je vitalni umirovljenik.

