ZABORAVITE ARKTIČKU FRONTU, VRAĆA NAM SE BABLJE LJETO: Zadnji vikend u listopadu obilježit će nevjerojatno visoke temperature

Arktička fronta ovih će se dana spuštati prema Balkanskom poluotoku i Istočnoj Europi, no Hrvatsku će zahvatiti tek njezini rubni krajevi

Nakon mjestimične slabe kiše u ponedjeljak te često jake, ponegdje i olujne bure, do vikenda će biti uglavnom suho. U srijedu i petak možemo očekivati nešto toplije vrijeme, dok nas u četvrtak nešto svježiji dan, javlja HRT.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu danas će biti djelomice sunčano, a ujutro može biti magle, osobito uz rijeke. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 7 i 9 °C, a najviša dnevna oko 16 °C.

Temperatura danas do 20 °C

Podjednako i u središnjoj Hrvatskoj – ujutro mjestimična magla, a danju djelomice sunčano vrijeme, uz uglavnom slab vjetar, te najvišu temperaturu zraka oko 16 °C.

Do porasta temperature doći će i u gorju, gdje će biti djelomice sunčano uz temperaturu od 10 do 14 °C. Po kotlinama je ujutro moguća magla.

Vjetar većinom slab, ali će vjetrovito i dalje biti na sjevernom Jadranu, uz jaku, osobito podno Velebita na udare i olujnu buru te umjereno valovito i valovito more, osobito u noći i prijepodne.

Prevladavat će sunčano uz najvišu temperaturu oko 20 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu, te u unutrašnjosti Dalmacije barem djelomice sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice i s olujnim udarima, prema otvorenom moru u drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadnjak. More uglavnom umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 10 do 15 °C, a najviša dnevna od 19 do 22 °C.

Kiša tijekom vikenda

Sredinom tjedna na kopnu većinom suho i djelomice sunčano, ujutro mjestimice uz maglu. Malo kiše može pasti potkraj srijede u istočnim krajevima, a u petak u gorju. Tijekom vikenda se vjerojatnost kiše povećava diljem unutrašnjosti – u subotu najprije u zapadnim krajevima, a u nedjelju i u istočnima.

Pritom će u srijedu biti još malo toplije, u četvrtak ponovno malo hladnije, a od petka novo zatopljenje, uz povremeno umjeren jugozapadnjak.

Na Jadranu do petka većinom još više sunčana vremena nego na kopnu, te relativno toplo, u srijedu uz uglavnom umjerenu buru i tramontanu, zatim sve češće i jače jugo, s kojim će od petka dolaziti i sve mnogobrojniji oblaci, s njima i povremena mjestimična kiša, najprije na sjeverni Jadran, zatim i južnije.

Arktička fronta pa novo zatopljenje

Arktička fronta ovih će se dana spuštati prema Balkanskom poluotoku i Istočnoj Europi, no Hrvatsku će zahvatiti tek njezini rubni krajevi. Upravo gore najavljeno zahladnjenje u četvrtak dolazi kao posljedica prolaska arktičke fronte našim krajevima, no temperature od 4 do 9 stupnjeva Celzija u jutarnjim satima nisu uopće neuobičajene za ovo doba godine. S druge strane, u samom središtu fronte temperature će se spuštati i do -8 °C ako je suditi po prognozi servisa Severe Weather Europe.

Međutim, ono što nas čeka tijekom zadnjeg vikenda u listopadu moglo bi se nazvati ekstremom jer nas prema sadašnjim prognozama čekaju temperature i do 25 °C u kopnenim krajevima, dok će se na Jadranu zadržati oko 20 °C.