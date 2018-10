ZABORAVILI STE PREKO VIKENDA OBAVITI KUPOVINU? Pogledajte radno vrijeme trgovina na Dan neovisnosti

Ukoliko ste preko vikenda zaboravili obaviti kupovinu, ne brinite

Iako je danas državni blagdan i obilježava se Dan neovisnosti, većina trgovina radi normalno, odnosno prema radnom vremenu za nedjelju.

Konzumove trgovine uglavnom rade do 12 ili 13 sati, a pojedine i do 15 sati. One u sklopu velikih trgovačkih centara koji su otvoreni prema normalnom radnom vremenu rade i do 21 sat.

Većina Lidlovih trgovina rade do 14 ili 18 sati, no pojedine će biti otvorene i do 21 sat, ovisno o lokaciji. Plodine rade prema normalnom radnom vremenu, odnosno od 7 do 22 sata. Sparovo radno vrijeme isto se razlikuje po poslovnicama, pojedine trgovine rade od 7-21 sat. Kaufland radi kao i nedjeljom, odnosno do 20 ili 21 sat. Trgovine Tommy također rade kao nedjeljom.

Danas su otvoreni i Pevec i Bauhaus koji rade prema radnom vremenu za nedjelju, odnosno do 14 sati.

Kako i supermarketi, otvoreni su i veliki trgovački centri. Većina trgovačkih centara u Hrvatskoj, poput City Centera One u Zagrebu i Splitu, zagrebačkog Avenue Malla, ili Osječke Portanove, rade prema normalnom radnom vremenu, odnosno od 9 ili 10 do 21 sat.