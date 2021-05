ZABILJEŽENI KRVNI UGRUŠCI KOD JOŠ JEDNOG CJEPIVA: Iznimno su rijetki, ali znanstvenici vjeruju da postoji uzročno-posljedična veza

Jučer je zabilježen je 1471 novih slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 8117

U Hrvatskoj je 1892 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 215

U posljednja 24sata je preminulo 40 osoba

U svijetu je potvrđeno 157.564.677 slučajeva

Preminulo je 3.284.544, a oporavilo se 135.028.073

Pratite tijek događaja:

Norveška službeno povukla cjepivo AstraZenece iz programa cijepljenja

7:50 – Norveška je povukla cjepivo AstraZenece iz svog programa cijepljenja protiv covida-19, objavila je premijerka Erna Solberg u srijedu. Solberg je rekla da se odluka temelji na preporukama odbora stručnjaka i Norveškog instituta za javno zdravstvo (FHI) koji su preporučili povlačenje cjepiva AstraZenece i Johnson & Johnsona iz programa cijepljenja zbog rizika od vrlo rijetkih, ali ozbiljnih nuspojava.

Norveška također produljuje obustavu cjepiva Johnson & Johnson, ali ga zasad nije isključila iz programa cijepljenja, rekla je Solberg. Vlada razmatra da se cjepivo J&J, koje se tek treba početi primjenjivati u zemlji, ponudi onima koji su ga voljni primiti.

Preporuke odbora djelomično su se temeljile na trenutačnoj situaciji u Norveškoj gdje su razine zaraze niske u usporedbi s drugim zemljama. Norveška je prestala cijepiti AstraZenecom 11. ožujka iz mjere opreza zbog pojave rijetkih krvnih ugrušaka nakon cijepljenja, uključujući smrtne slučajeve. Oko 138.000 ljudi do tada je primilo to cjepivo. Danska je povukla cjepivo AstraZenece iz svog programa cijepljenja prije nešto više od mjesec dana.

Biden pozvao roditelje da cijepe djecu nakon što je CDC odobrio Pfizerovo cjepivo

6:30 – Američki predsjednik Joe Biden pozvao je u srijedu roditelje da cijepe svoju djecu nakon što je vladino savjetodavno vijeće odobrilo Pfizerovo cjepivo protiv covida-19 za djecu u dobi od 12 do 15 godina. “Sad kad je cjepivo odobreno za djecu starosti od 12 godina i više, potičem njihove roditelje da se pobrinu da prime cjepivo”, rekao je Biden. “Ovo je još jedan ogroman korak u našoj borbi protiv pandemije”, poručio je.

Savjetodavni odbor američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) u srijedu je jednoglasno podržao upotrebu cjepiva za mlađe adolescente. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) u ponedjeljak je odobrila hitnu upotrebu cjepiva Pfizer i BioNTecha protiv koronavirusa za djecu u dobi od 12 godina čime je u SAD-u proširen program cijepljenja. Odluka CDC-a, iako nije bila obavezna, predstavlja važan, konačan znak odobrenja saveznih regulatornih tijela. Prethodno je najmlađa odobrena dob za Pfizerovo cjepivo bila 16 godina.

Američki CDC pronašao više slučajeva zgrušavanja nakon cjepiva J&J, vidi uzročnu vezu

5:28 – Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) priopćio je u srijedu kako su pronašli još slučajeva potencijalno po život opasnog zgrušavanja krvi među osobama koje su primile cjepivo Johnson&Johnson protiv covida-19 te vidi “vjerojatnu uzročnu povezanost”. CDC je izvijestio kako je identificirano 28 slučajeva tromboze sa sindromom trombocitopenije (TTS) među više od 8,7 milijuna ljudi koji su primili J&J cjepivo. TTS uključuje krvne ugruške popraćene niskom razinom trombocita – stanica u krvi koje pomažu kod zgrušavanja.

Do sada je troje od njih 28 umrlo. Prethodno, 25. travnja, CDC je izvijestio o 17 slučajeva zgrušavanja na gotovo osam milijuna ljudi koji su primili cjepivo. Koristi od cjepiva i dalje nadmašuju rizik i trenutno nisu potrebna ažuriranja politike cijepljenja, rekla je dužnosnica CDC-a Sara Oliver.

Savjetodavni odbor za imunizacijske prakse (ACIP), koji savjetuje CDC, 23. travnja preporučio je da SAD ukine desetodnevnu stanku za uporabu cjepiva J&J-a koja je bila namijenjena preispitivanju podataka o sigurnosti po pitanju zgrušavanja. CDC je u srijedu priopćio da događaji slične onima koji se promatraju nakon primjene AstraZenecina cjepiva u Europi. Oba cjepiva temelje se na novoj tehnologiji koja koristi adenoviruse koji uzrokuju prehladu, a koji su modificirani kako bi bili bezopasni. Virusi se koriste za prijenos uputa u tijelo potrebnih za stvaranje specifičnih proteina koronavirusa, tako pripremajući imunološki sustav da stvara antitijela koja se bore protiv stvarnog virusa.

Znanstvenici rade na pronalasku potencijalnog mehanizma koji bi objasnio krvne ugruške. Vodeća hipoteza je da cjepiva izazivaju rijedak imunološki odgovor koji bi mogao biti povezan s tim virusnim vektorima. Čini se da sindrom nije povezan s cjepivima protiv covida-19 koje proizvode Pfizer i Moderna. Većina slučajeva pojavila se među ženama u dobi od 18 do 49 godina, rekao je CDC, s incidencijom od 12,4 slučajeva na milijun cijepljenih među ženama u dobi od 30 do 39 godina te 9,4 slučaja na milijun kod žena u dobi od 40 do 49 godina.

Samo šest identificiranih događaja zgrušavanja bilo je u muškaraca. Simptomi se obično javljaju unutar prvih nekoliko dana pa sve do dva tjedna nakon cijepljenja. Članica ACIP-a i profesorica pedijatrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Drexel Sarah Long, rekla je kako je vrlo zabrinuta odlukom CDC-a da ne postavlja nikakva dodatna ograničenja na cjepivo J&J-a. Mišljenja je da bi mlađe žene trebale biti obaviještene o rizicima i dati pristanak prije cijepljenja.

Nacionalni stožer će ublažiti neke mjere?

Jučer – Nacionalni stožer civilne zaštite razmatra ublažavanje nekih mjera, javlja Dnevnik Nove TV.

“Ono što neslužbeno doznajem iz Nacionalnog stožera jest to da se razmišlja o popuštanju mjera u dvije stvari. Prvo – da se poveća broj ljudi koji smije biti na nekom javnom okupljanju. On je sada ograničen na 25 osoba. Drugo je moguće ublažavanje odluke o okupljanjima koja je sada ograničena da se ljudi mogu okupiti na nekom javnom događaju do 22 sata. Epidemiološke mjere koje su trenutačno na snazi vrijede do 15. svibnja, dakle do subote – kada je izborna šutnja. Bit će zanimljivo vidjeti u kojem će smjeru ići nove odluke kao i to hoće li se u izbornoj noći svi pridržavati tih mjera. Znamo svi kako izgledaju slike iz stožera na dan izbora. Također pritisci su veliki i od strane lokalnih stožera, traži se otvaranje ugostiteljskih objekata i unutra, dopuštanje organizacije i vjenčanja i sajmova. Hoće li naići na plodno tlo? Ovisit će sve o Nacionalnom stožeru, ali danas su oni rekli kako nije običaj da lokalni stožeri traže ublažavanje, već samo postrožavanje mjera”, izvijestila je novinarka Nove TV.

U Sloveniji potvrđen slučaj indijske varijante novog koronavirusa

Jučer – Prvi slučaj indijske varijante novog koronavirusa u Sloveniji otkriven je u uzorku uzetom 20. travnja, objavili su u srijedu popodne slovenski mediji. Kako prenosi Slovenska tiskovna agencija STA, taj podatak objavljen je na portalu GISAID, a mutacija je potvrđena u Institutu za mikrobiologiju i imunologiju ljubljanskog Medicinskog fakulteta. Laboratoriji koji se bave sekvenciranjem genoma novog koronavirusa, među kojima je i laboratorij tog instituta, podatke o novim varijantama koje zabilježe najprije unose u portal GISAID. Riječ je o svjetskoj znanstvenoj inicijativi i primarnom izvoru koji nudi otvoreni pristup do genomskih podataka novog koronavirusa, prenose slovenska agencija.

Ravnatelj Institut za mikrobiologiju i imunologiju Miroslav Petrovec za sada nije potvrdio informaciju domaćoj javnosti, a pretpostavlja se da će to učiniti u četvrtak na konferenciji za novinare na kojoj će predstaviti proširenost novih sojeva koronavirusa u Sloveniji, među kojima je najprisutnija tzv. britanska varijanta. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nedavno je objavila da je indijska inačica novog koronavirusa zaraznija i zato predstavlja dodatnu zabrinutost ako bi se proširila svijetom.