Zabijelio se otok Pag, no razlog tome nije snijeg već - sol. Radi se o "posolici", prirodnom fenomenu koji nastaje za jakih bura, taloženjem morske pjene na gotovo svim površinama; stablima, travi, livadama, pašnjacima ili primjerice, kamenjaru.

Meteorologinja N1 televizije, Tea Blažević pojasnila je da do posolice dolazi zato što jak vjetar, točnije bura, podiže kapljice mora te ih donosi do kopna gdje one padaju na tlo, a nakon isparavanja vode na tlu ostaje sol, odnosno natrijev klorid.

Posolica obično nastaje u krajevima izloženim buri, kao što je otok Pag, navodi Blažević.

Može stvoriti velike probleme

Posolica može stvoriti velike probleme u elektroopskrbi; nakuplja se i na elektropostrojenjima i na žicama dalekovoda, a kada se poveća vlažnost zraka ili padne kiša, posolica se topi, zbog čega nastaju kratki spojevi, dolazi do pada napona, pa čak i do nestanka struje, piše Radio Pag.

Takav slučaj bio je zabilježen 2017.godine. "Dugotrajna jaka bura na sjevernom Jadranu uzrokovala je ekstremnu posolicu, radi koje je HOPS d.o.o. posljednjih tjedana dana imao neuobičajeno veliki broj kvarova na dalekovodima na kvarnerskim otocima, posebno na Pagu, Rabu i Lošinju", navodi se u izvješću HOPS-a.

Posolica, s druge strane, može biti i korisna, napose zbog paškog ovčarstva. Naime, zbog posolice na travi i aromatskom bilju mlijeko paške ovce je jedinstvena okusa i kvalitete, a paški sir koji se pravi od tog mlijeka ima poseban okus.