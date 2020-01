ZABIJELILE SE ULICE ZAGREBA I OKOLICE, ALI NE OD SNIJEGA: Vrijeme još danas nestabilno, a onda promjena neuobičajena za zimu

Nakon nevremena s tučom koje je zahvatilo Zagorje, Međimurje, zagrebačko i požeško područje, slijedi poboljšanje vremena već u srijedu, a do kraja tjedna uglavnom promjenjivo, ali i toplije vrijeme

Tuča je u noći s utorka na srijedu iznenadila dobar dio kontinentalne Hrvatske. U istočnom dijelu Zagreba i okolici tuča veličine graška je u pola sata zabijelila ulice, a začula se i grmljavina.

“Bilo bi bolje da je snijeg, a ne led. Automobili su mogli nastradati, a nesreću se može imati samo tako. Kočenje i vožnja gotovo nemogući”, rekao je čitatelj 24sata.

Nevrijeme s tučom je pogodilo i Dugo Selo, Ivanić Grad i sela oko Velike Gorice. Ništa bolje nije bilo ni u Zagorju i Međimurju. Kuglice veličine dva do tri milimetra pogodile su Krapinske Toplice, Podgoru Krapinsku, Sveti Križ Začretje, Zlatar Bistricu, Zabok, Krapinu, Konjščinu, Turnišče, Desinić, Pregradu, Oroslavje, Lobor i Bednju, gdje je nevrijeme bilo posebno izraženo.

“Dobrih pet minuta padao je samo čisti led veličine oraha, katastrofa. Nikada do sada viđeno – grmljavina i tuča u prvom mjesecu”, rekao je mještanin Bednje za Zagorje.com.

Srijeda promjenjiva

Večernji doznaje da je tuče bilo i na požeškom području, a iz DHMZ-a poručuju kako je to bilo prolazno nevrijeme. Doduše, na istoku zemlje ujutro su još ponegdje moguće kiša i susnježica. Kratkotrajnih oborina bi moglo biti i sredinom dana. Jutarnje će temperatura biti od 0 do 2 stupnja, a popodnevna od 8 do 11.

Slično se vrijeme danas očekuje i u središnjoj Hrvatskoj, s time da će dnevna temperatura biti nešto niža nego na istoku – od 7 do 10 stupnjeva. U gorju i priobalju će vrijeme, pak, biti ponešto drugačije.

“Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo oblačno. Uz obalu sjevernog Jadrana mjestimice će biti kiše, a u gorju susnježice i snijega, većinom u noći i ujutro. Tijekom dana će se postupno razvedriti. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, u noći mjestimice i jak. Temperatura će ujutro u gorju i unutrašnjosti Istre biti od 0 do 3, uz obalu od 5 do 9 stupnjeva. Danju između 6 i 9 stupnjeva, na moru od 12 do 14.

U Dalmaciji promjenjivo, i ujutro još mjestimice s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je nakratko moguća i susnježica. U noći i ujutro puhat će umjeren, na otvorenom i jak sjeverozapadni vjetar pa će more biti umjereno valovito i valovito. Danju će vjetar slabjeti. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 3, na obali između 5 i 9 stupnjeva, a najviša dnevna od 10 do 15 stupnjeva”, izvijestila je meteorologinja Nataša Strelec Mahović za HRT.

Suho, sunčano, vjetrovito, ali i pretoplo

Idućih dana prevladavat će suho i djelomice sunčano vrijeme. Jutra u kopnenim krajevima obilježit će magla. Slabe oborine moguće su u subotu ponegdje u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak, a temperatura će rasti. Na Jadranu će u četvrtak biti pretežno sunčano, da bi ostatak tjedna obilježilo promjenjivo vrijeme s kišom te umjerenim jugom i jugozapadnjakom, uglavnom na sjevernom i srednjem dijelu.