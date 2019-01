ZABIJELILA SE HRVATSKA: U Gospiću pola metra snijega, zimski uvjeti na većini cesta, neke su i zatvorene; zna se i dokad će trajati ovakvo vrijeme

Zimski uvjeti nastavit će se i do kraja tjedna, s tim da se za vikend ipak očekuje manje oborina i vjetra

U većini Hrvatske vladaju zimski uvjeti na cestama. Hrvatski autoklub (HAK) jutros je izvijestio da su za sve skupine vozila otvorene su autoceste A1 (Zagreb-Split-Ploče) i A6 (Rijeka-Zagreb). Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, Slavoniji, Baranji i središnjoj Hrvatskoj, a moguća je poledica.

Zimski su uvjeti na većini cesta u Lici, Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj uključujući državnu cestu DC1 na dionici Čeglje-Karlovac-Zagorje-Vaganac-Udbina-Gračac-Knin te staru cestu kroz Gorski kotar između Karlovca i Kikovice (DC3). U priobalju puše jak vjetar, povremeno s olujnim udarima.

Neke ceste zatvorene, na drugima se vozi usporeno

Na pojedinim cestama vozi se dodatno usporeno, zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, pa u HAK-u vozače mole za strpljenje i razumijevanje te podsjećaju vozače ostalih teretnih vozila da ih na području pojedinih policijskih postaja prometna policija može isključivati iz prometa, ovisno o meteorološkim prilikama i sigurnosnoj procjeni.

Za sav promet zatvorene su državna cesta DC218 Dobroselo-Mazin-Bruvno, a samo za osobna vozila otvorena je državna cesta DC25 Gospić-Karlobag. Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja, autocesti A7 Draga-Šmrika i lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica (LC58107) promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle (I. skupinu vozila). Prekinut je promet na državnoj cesti DC7 između Kozarca i Čeminca zbog prometne nesreće.

OVDJE možete pogledati na kojim cestama je na snazi zabrana prometa za motorna vozila bez propisane zimske opreme i teretnim vozilima s priključnim vozilom za vrijeme zimskih uvjeta.

Poslijepodne prestanak oborina i djelomično razvedravanje

Prema prognozi HRT-a i Državnog hidrometeorloškog zavoda (DHMZ) i u nastavku ovog tjedna, a vjerojatno i početkom novoga, u većini Hrvatske nastavit će se zimski uvjeti.

Danas ujutro još će u Slavoniji, Baranji i Srijemu povremeno padati slab snijeg, no tijekom prijepodneva će gotovo posvuda prestati, a poslijepodne je velika vjerojatnost i za djelomično razvedravanje. Vjetar će biti slab, a temperatura zraka većinom od -2 do 2 °C – kazala je meteorologinja HRT-a Nataša Strelec Mahović.

U središnjoj će Hrvatskoj povremenog snijega biti osobito tijekom noći i ujutro, pa se očekuje i stvaranje novog snježnog pokrivača. Poslijepodne sve rjeđi i slabiji, a ponegdje će i posve prestati. Vjetar većinom slab sjeveroistočni. Temperatura ujutro od -3 do -1 °C, a danju od -2 do 0 °C. U Gorskom kotaru i Lici u noći i prijepodne past će novih oko 15 cm snijega, ponegdje i više. Bit će hladno, uz temperaturu od -6 do -2 °C. Uz obalu sjevernog Jadrana te osobito u Istri također će padati uglavnom snijeg dok će na otocima biti kiše, moguće i susnježice. Ujutro još umjerena i jaka buraprolazno će oslabjeti i okrenuti na istočnjak, a zatim navečer ponovno na buru. Temperatura ujutro od -2 do 0 °C, danju od 1 do 5 °C, na otocima malo viša.

U Dalmaciji će kiša biti obilnija u noći i ujutro, a u unutrašnjosti će uz kišu biti i susnježice i snijega. Poslijepodne manje oborina, a bit će i sunčanih razdoblja. Vjetar će prolazno oslabjeti. Temperatura zraka ujutro od 4 do 7 °C, u unutrašnjosti 0 do 2 °C, a poslijepodne 7 do 10 °C, u unutrašnjosti oko 4 °C. I na jugu Hrvatske će kiša biti češća u prvom dijelu dana, a poslijepodne su moguća i sunčana razdoblja. Puhat će većinom umjereno, samo na krajnjem jugu i jako jugo i južni vjetar, uz more u noći i ujutro mjestimice i jače valovito. Jutarnja temperatura od 3 °C u unutrašnjosti do 8 °C na obali, a dnevna od 8 do 11 °C – kazala je Strelec Mahović.

Ovdje su i jutrošnje visine snijega u Hrvatskoj…

Za vikend manje vjetra i oborina

Zimski uvjeti nastavit će se i do kraja tjedna, s tim da se za vikend ipak očekuje manje oborina i vjetra. No, zahladnjet će i na jugu Hrvatske.

Nakon prolaznog smirivanja, na Jadranu će od četvrtka ponovno jačati bura, koja će se proširiti na cijeli Jadran. Bit će promjenljivo sa sunčanim razdobljima tek rijetko uz povremenu kišu. U četvrtak je na sjevernom Jadranu ponegdje još moguća i susnježica, a od petka i na južnom. Početak novog tjedna, navodi se u prognozi HRT-a, opet će biti veća vjerojatnost za češću i obilniju kišu.

U unutrašnjosti će do petka uglavnom biti oblačno uz povremeni snijeg i susnježicu te stvaranje novog snježnog pokrivača. Vikend će većinom proteći bez novih oborina, a moguće je i djelomično razvedravanje. No, stoga će noći i jutra biti osjetno hladniji.

