ZA VRIJEME PANDEMIJE KAO DA SE ZABORAVILO NA OVE BOLESNIKE: ‘Pregledi su sada skoro nedostupni, a pacijente okolina osuđuje’

‘Pitamo se zašto u vrijeme svake krize oni najosjetljiviji moraju osjetiti krizu najviše?’

U Hrvatskoj od multiple skleroze (MS) boluje skoro 7.000 osoba. Iako se već ovako ljudi s multiplom suočavaju s puno prepreka, osobito im je teško posljednjih pola godine otkako je počela pandemija koronavirusa. Među 417 oboljelih od multiple skleroze provedena je anketa koja je pokazala kako se njih čak 44,9 posto za vrijeme pandemije ustručavalo potražiti liječničku pomoć zbog straha od zaraze.

Kontrolni pregledi kod specijalista za 62,3 posto oboljelih u vrijeme pandemije bili su djelomično dostupni ili pak uopće nisu bili dostupni. Čak 52,2 posto oboljelih kazalo je kako im se psihičko stanje pogoršalo ili djelomično pogoršalo. Dijana Roginić, izvršna direktorica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, u HRT-ovoj emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”, kazala je da ti podaci zabrinjavaju. “Pitamo se zašto u vrijeme svake krize oni najosjetljiviji moraju osjetiti krizu najviše”, rekla je Roginić.

‘Nismo bili pripremljeni na krizu’

Pročelnica Zavoda za neuroimunologiju i neurogenetiku KBC Sestre milosrdnice, prof. dr.sc. Vanja Bašić Kes, poručuje da ti podaci nikoga ne iznenađuju, no da mnoge mogu osvijestiti što činiti dalje jer kriza neće tako skoro nestati.

“Pokušali smo raditi najbolje što smo mogli, no nitko nikoga nije pripremio za krizu, nismo ni mi bili pripremljeni. U određenom periodu naši bolesnici nisu mogli doći do nas. Razgovarali smo telefonski, no MS bolesnike treba pratiti, vidjeti. Svi smo jedva dočekali trenutak kada smo se mogli fizički vidjeti”, kazala je za Bašić Kes za HRT.

Upitana zašto je novooboljelih od multiple skleroze sve više, Bašić Kes odgovara da je općenito sve više autoimunih bolesti. Ipak, napominje da su dijagnostičke pretrage isto tako puno dostupnije te da raste i svijest pa se lakše i brže postavlja dijagnoza. To je jako važno, kazala je, jer se onda što prije može početi s liječenjem.

‘Multipla skleroza je bolest s tisuću lica’

Roginić je istaknula da Covid stvara puno problema bolesnicima jer osim pandemije, imaju i puno drugih poteškoća jer nisu svi u istom položaju.

“Velika je razlika između velikih centara i ruralnih sredina – različita je dostupnost lijekova, liječenja, stručnjaka… Drugi je veliki problem rehabilitacija u toplicama. Sustav nije prepoznao koliko je važna ta vrsta rehabilitacije oboljelima. Često komisije imaju subjektivan pristup prema oboljelima pa oni dobiju ili manji broji dana illi uopće ne dobiju rehabilitaciju u toplicama koja je vrlo važna za održavanje njihove kvalitete života. Veliki je problem i neprepoznavanje u sustavu socijalne skrbi. Prava iz sustava socijalne skrbi nažalost nisu jednaka za sve oboljele u svim centrima. Mislimo da imamo dobre zakone ali se ne provode svugdje jednako.

Multipla skleroza je bolest s tisuću lica i ima vrlo različite simptome. Oboljeli se osim s bolešću bore i s nerazumijevanjem javnosti te često s nerazumijevanjem unutar vlastite obitelji. Gubitak ravnoteže, recimo, koji je vrlo čest u ovoj bolesti često se povezuje s alkoholizmom pa dodatno stvara neugodnosti oboljelima”, ispričala je Roginić za HRT.

