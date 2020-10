ZA VRIJEME PANDEMIJE HRVATI OVO GUTAJU KAO SLATKIŠE: Misle da si pomažu, a mogu si naštetiti: ‘Nije bezopasno’

Ono što građani rade jest da dodatke prehrani uzimaju na svoju ruku pa uglavnom traže kombinacije svih vitamina, a svojevoljno piju i sirupe

Od početka pandemije najtraženiji proizvod u hrvatskim ljekarnama su dodaci prehrani. Riječ je o vitaminu C, vitaminu D te različitim kombinacijama multivitamina, nabraja magistar farmacije Ante Orbanić. Cijene tih dodataka prehrani kreću se od 40-ak kuna za pakiranje pa do 120 kuna za vitamin D. Multivitamini koštaju od 150 kuna pa naviše.

Ono što građani rade jest da dodatke prehrani uzimaju na svoju ruku pa uglavnom traže kombinacije svih vitamina, a svojevoljno piju i sirupe, javlja Dnevnik Nove TV. Govore da si zbog korone jačaju imunitet, ali ono što se mora znati jest da dodaci prehrani nisu lijek i da nisu bezopasni.

“Mora se paziti na različite interakcije s lijekovima, na različite interakcije između biljnih vrsti i prehrane, između vlastitog zdravstvenog statusa s komponentama, mora se paziti i na količine, dakle točno što je propisano gore na kutiji na deklaraciji”, istaknula je nutricionistica Lea Pollak za Dnevnik Nove TV.

STVARNA PRIJETNJA: Znate li što je ‘dugi Covid’ i tko je u najvećoj opasnosti? Svi oboljeli imaju jedan zajednički simptom

Virus je utjecao na rad ljekarni

U ljekarnama sada moraju paziti jer je koronavirus utjecao i na njihov rad pa je zato nekolicina njih zatvorena na jednu smjenu. U velikim gradovima to neće biti problem jer ljekarni ima gotovo u svakom kvartu, no to je problem u manjim mjestima. Ljekarnici već rade u timovima, broj ljudi u poslovnicama je ograničen, a idući tjedan uvode i pauzu za dezinfekciju prostora.

“Imamo velikih problema ne terenu s pacijentima koji ne žele nositi maske, a ulaze u ljekarne. Mogu reći da nam pacijenti tu najviše pomažu jer pacijenti koji su unutra s maskom razriješe situaciju s onima koji ju ne žele”, rekla je za Dnevnik Nove TV Ana Soldo iz Hrvatske ljekarničke komore.

Kao i s liječnicima, i ljekarnicima je nedostatak kadra problem jer farmaceuta nema na tržištu rada. Zbog toga će ljekarnici uskoro apelirati na umirovljenike i studente da pomognu koliko mogu. Unatoč pandemiji i dugova veledrogerijama, ljekarne nemaju problema s nabavkom lijekova.