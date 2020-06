ZA VRIJEME NAJVEĆE KRIZE ‘RAĐA’ SE FARMACEUTSKI GIGANT: ‘Težit’ će 240 milijardi dolara i radit će na lijeku za Covid-19

Dok je drugima pandemija donijela krizu i neizvjesnost, pa velik dio kompanija odgađa velike poslove, čini se da je u farmaciji stanje ‘sasvim normalno’ i posao dobro ide

Pandemija koronavirusa donijela je najveću ekonomsku i zdravstvenu krizu, no to nije omelo dvije velike kompanije da naprave najveće spajanje u povijesti farmaceutske industrije. Kako piše Novac.hr, AstraZeneca, britansko-švedska globalna biofarmaceutska tvrtka i nešto manja američka biofarmaceutska tvrtka Gilead Sciences, trebali bi skupa postati novi farmaceutski gigant. Naravno, ako na kraju dođe do dogovora.

Prema današnjim ocjenama, ta tvrtka bi skupa vrijedila otprilike 240 milijardi dolara. Dok je drugima pandemija donijela krizu i neizvjesnost, pa velik dio kompanija odgađa velike poslove, čini se da je u farmaciji stanje “sasvim normalno” i posao dobro ide.

FARMACEUTI SUOČENI S NOVIM PROBLEMOM: Na svijetu nema dovoljno bočica za cjepivo protiv koronavirusa

Obje tvrtke razvijaju eksperimentalne lijekove i cjepiva

Prema pisanju portala Novac.hr, obje tvrtke dobro stoje kada se radi o rješenjima za zarazu koronavirusom. AstraZeneca je jedna od bržih kompanija što se tiče eksperimentalnih cjepiva za koronavirus, a Gilead je u posljednje vrijeme u medijima najviše spominjan kao proizvođač jedinog lijeka koji je odobren u SAD-u za tretman oboljelih od infekcije Covid-19.

Gilead proizvodi vrlo skup lijek remdesivir te tretman oboljeli moraju platiti oko 4500 dolara. Ta tvrtka javno govori kako na tom lijeku neće puno zaraditi, a procjene govore kako se radi o mogućem prihodu od 7,7 milijardi dolara. Inače, ta američka tvrtka jedan je od najuspješnijih proizvođača antiviralnih lijekova u novijoj povijesti. Kompanija je osnovana 1987. te se proslavila po velikim unaprjeđenjem kada je u pitanju terapija za HIV.

Kako navodi Novac.hr, brojne lijekove su uspjeli upakirati u jednu dnevnu pilulu. Što se tiče njihovih drugih uspjeha, treba istaknuti revolucionarni lijek Sovaldi koji liječi hepatitis C. Ono što se još navodno “kuha” u njihovim laboratorijima jest novi veliki lijek za liječenje masne jetre. Godine 1999. nastala je AstraZeneca i to spajanjem britanske Zenece i švedske Astre.

CJEPIVO ZA SVE ILI SAMO ZA BOGATE: Hoće li svijet primijeniti ‘omiljeni model farmaceuta’ kada rješenje za koronu jednom stigne?