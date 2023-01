Svijet čeka kraj pandemije koronavirusa, zato se sastao hitni odbor za COVID Svjetske zdravstvene organizacije i odluku bi mogli objaviti sljedeći tjedan.

'To je pitanje od milijun dolara'

No, u Hrvatsku je stigao novi soj koronavirusa, kraken. Je li nakon tri godine došao kraj koroni i što će to značiti za građane u Hrvatskoj, tek nam slijedi vidjeti. Podsjetimo, 11. ožujka 2020. godine proglašena je epidemija.

"Ako se proglasi kraj pandemija, to samo znači da se samo kaže da je virus i dalje prisutan tu, da je u fazi endemije i da će ostati trajno među nama. Da li će se donijet uskoro odluka, to je jako teško reći, pošto sam ja dobio informaciju iz Ženeve da je to pitanje od milijun dolara", objašnjava Krunoslav Capak za RTL.

O odluci kraja pandemije raspravlja odbor Svjetske zdravstvene organizacije, u Hrvatskoj je trenutno oko 411 ljudi na bolničkom liječenju zbog zaraze koronavirusom.

Za vrijeme korone, istekao je rok valjanosti za 221.000 osobnih iskaznica. Naime, 30 dana otkada se proglasi kraj pandemije građani moraju predati zahtjeve za izradu novih dokumenata.