STIŽE ZADNJI TOPLINSKI VAL? Teške vrućine ‘zapljusnut’ će dva grada, a onda slijedi veliki pad temperature: ‘Bit će žestoko’

Srijeda prijepodne u Hrvatskoj većinom vedra, ali na kopnu ponegdje tek nakon ranojutarnje magle; za vikend očekuje nas toplinski val

Frontalni poremećaj koji je prošao našim krajevima donio je posvuda barem malo kiše, pa čak i u iznimno sušnu Dalmaciju gdje je bilo nevremena. No, vrijeme se brzo smirilo, a ciklone i fronte sve do kraja tjedna premještat će se glavninom sjevernije od naših krajeva.

Srijeda prijepodne u Hrvatskoj većinom vedra, ali na kopnu ponegdje tek nakon ranojutarnje magle, najgušće u Posavini te osobito po kotlinama Gorskog kotara i Like, prognozira Dorian Ribarić za RTL. Vjetar slab, na obali tek mjestimice burin, a prema otvorenome srednjeg dijela sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti najniže temperature oko 14-15 stupnjeva, u gorju i svježije, a na moru oko 20.

Vrijeme u različitim krajevima zemlje

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadni predjelima većinom sunčano, a tek prolazno može biti visokih tankih oblaka. Zapuhat će slab do rijetko gdje umjeren jugozapadnjak. Opet toplije, uglavnom oko 30 stupnjeva.

I na istoku pretežno sunčano, možda nešto više oblaka, ali neće odviše kvariti dojam sunčana vremena. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a temperature više nego danas, oko 29. U Dalmaciji također pretežno sunčano, ali uz sve više visokih, često prozirnih oblaka. Zapuhat će uglavnom slab vjetar s mora, tek prema otvorenome do umjeren sjeverozapadni. Najviše temperature između 29 i 31 stupnja.

Na zapadu poslijepodne najviše sunca, uglavnom vedro, a tek potkraj dana stiže nešto visokih oblaka. Vjetar slab jugozapadni, navečer i južni, a dnevne temperature slične, u gorju i malo više nego danas.

Vrući i sunčani nastavak tjedna

Idući će dani također biti prevladavajuće sunčani i vrući, prognozira Tanja Renko za HRT. Dok će četvrtak proteći uz uglavnom slab vjetar promjenjiva smjera, u petak će zapuhati jugo koje će u subotu postupno jačati i potkraj dana će često biti i vrlo jako. Do sjevernog će Jadrana pristizati i sve više oblaka, a u Istri može do kraja dana uz promjenjivu naoblaku pasti kiša.

I u unutrašnjosti do subote pretežno sunčano. Povremeno će više oblaka biti u četvrtak, a kako će od petka započeti izraženija južina, bit će toplije, posebice u subotu kada južni i jugozapadni vjetar u gorju može biti i vrlo jak.

Za vikend će toplinski val zahvatiti Zagreb i Osijek

Meteorologinja Tea Blažević s N1 navodi da će u nastavku tjedna uvjeti za vožnju biti bolji jer će biti sunčano i suho. Za dane vikenda prognozira toplinski val i vrućine koje će kulminirati.

U subotu bi u Zagrebu živa u termometru mogla narasti i do 34, u Osijeku u nedjelju i do 36. To će biti vrhunac toplinskog vala te poslije toga slijedi izraženi pad temperatura, ponegdje za više od 10 stupnjeva.

Temperature će biti u skladu s klimatološkim početkom jeseni.

Kišni val u ponedjeljak

“Idućih nekoliko dana stabilnije, na kopnu u četvrtak uz prolaznu naoblaku, ali do subote posvuda i vruće. Bit će to uz južinu, a ona će samo najaviti jaču i trajniju promjenu koja počinje potkraj tjedna. Čini se da bi mogla biti i prilično žestoka. Na moru vruće i uglavnom suho sve do subote. Tada će sve jače i sve neugodnije puhati jugo, a značajnije rasti i vjerojatnost za pljuskove, ponajprije u riječkom zaleđu i unutrašnjosti Istre. No, bit će to samo uvod u pravi kišni val koji će do ponedjeljka, uz izgledno nevrijeme, zahvatiti cijeli Jadran i predjele uz njega, prognozira Dorian Ribarić za RTL.