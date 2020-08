ZA VIKEND VRHUNAC TOPLINSKOG VALA: Živa će skočiti na 37 stupnjeva, ali u nedjelju tuča; evo gdje

U subotu nas očekuje većinom sunčano, vruće i sparno vrijeme, ali pred kraj nedjelje slijedi promjena vremena

Živa u termometru će se u prvom dijelu vikenda penjati čak do 37 stupnjeva, prognozira meteorologinja Tea Blažević s N1. No, u nedjelju slijedi promjena vremena praćena pljuskovima i grmljavinom. Temperature su vrlo visoke zbog južne struje toplog afričkog zraka, no za vikend će vrućina kulminirati.

U subotu nas očekuje većinom sunčano, vruće i sparno vrijeme. Popodne će na zapadu unutrašnjosti i u Istri lokalno biti jačeg razvoja oblaka te pokojeg pljuska s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, u Gorskome kotaru povremeno i jak, a na Jadranu većinom jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na Jadranu od 22 do 26, a najviša dnevna između 30 i 35 °C.

Vrijeme u nedjelju

U nedjelju će biti iznimno vruće, i do 37, i to najizglednije na području Posavine. Ipak, zbog dotoka vlage, za vikend će biti nestabilnosti, sutra u Gorskom kotaru, i na širem području Rijeke. Nautičare se upozorava na jačanje juga na moru.

Opasnije će biti vrijeme u drugom dijelu vikenda. Pljuskova, i grmljavine bit će još više u nedjelju, na sjevernom Jadranu, gdje su izgledne nevere. Prema večeri, u nedjelju, na zapadu unutrašnjosti može biti oluja, osobito u Gorskom kotaru, na širem području Karlovca, Zagorja, i Međimurja. Moguće je izraženije nevrijeme s tučom, prognozira meteorologinja Blažević za N1.