ZA VIKEND STIŽE SNIJEG? Vakula najavio promjenu vremena: ‘Petak bez promjene, ali onda dolaze okolnosti složene…’

Promjena stiže za vikend

“Za razliku od prošlih prognoza, ova za sljedeće dane obiluje s ‘možda’, ‘moguće’ i ‘vjerojatno’ jer uskoro nećemo imati ovako stabilnu atmosferu kao do petka. Sa sjevera će nam od subote do četvrtka sigurno dolaziti osjetno hladniji zrak, ali ne može se još pouzdano prognozirati kojim će putem krenuti ciklona iz zapadnog Sredozemlja. Dođe li nam bliže – evo nam zime i snijega i u većini nizina. No trenutačno je ipak vjerojatnije da će krenuti južnije, pa će oborina u Hrvatskoj i okolici biti uglavnom na Jadranu i područjima uz njega. Promjene su još moguće”, najavio je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Prema se još ne zna koliko, vrijeme se sigurno mijenja. “Stabilno i razmjerno mirno još samo u petak, uz dosta sunčanog vremena na Jadranu, u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, dok će po većini nizina ostati oblačno, tmurno i maglovito, uz mogućnost rosulje.

Od subote promjenjivije, uz povremenu kišu, te najprije jugo, zatim većinom još jaču buru, na kopnu i povremeni snijeg u gorju, možda i drugdje, ali i uz povećanje vjerojatnosti za sunčana razdoblja i u većini nizina”, prognozirao je Vakula.

U petak još stabilno, ali ne i posvuda sunčano

“I u gorje središnje Hrvatske se može otići po ‘porciju’ mnogima željenog D vitamina i više temperature nego u nizinama, gdje će se nastaviti prohladno i tmurno vrijeme, mnogima depresivno, uz samo malu vjerojatnost poslijepodnevnog ukazivanja sunca i nebeskog plavetnila.

Vedrina i sunce između oblaka, gdjegod i magle, vidjet će se na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. No, mjestimice je moguća i izmaglica i rosulja. Vjetar uglavnom slab, a temperatura zraka uz more ujutro najniža od 6 do 11 °C, poslijepodne najviša oko 14 °C, kao i u unutrašnjosti Istre, gdje će ujutro još biti ‘minusa’. U gorju temperatura raznolika, ovisna o magli i oblacima, uz koje može cijeli dan ostati i samo oko 0 °C.

U Dalmaciji sunčanije, uz poslijepodnevnu temperaturu primjerenu dobu godine, ali u unutrašnjosti ujutro i dalje hladno, uz maglu. Vjetar slab pa će more biti mirno ili malo valovito.

Podjednako stabilno i na jugu Hrvatske, koje će i u petak biti naše područje s najviše sunčanih sati, te uz temperaturu zraka čak malo višu od prosječne za kraj studenoga.

Za vikend promjena!

Za vikend slijedi promjena, u unutrašnjosti najprije uz čestu kišu, od hladnije i vjetrovitije nedjelje povremeno ponegdje i snijeg, osobito u Gorskom kotaru i Lici, gdje je i najveća vjerojatnost tanjeg snježnog pokrivača. No, u sjevernim je krajevima moguće i djelomično razvedravanje, koje će pridonijeti jutarnjim temperaturnim ‘minusima’, osobito u ponedjeljak.

I na Jadranu danju sve hladnije, ali za vikend još uz jugo razmjerno topla jutra, posebice u nedjelju na jugu. Pritom u subotu kiša češća na sjevernom dijelu, a u nedjelju na južnom, dok će se na sjevernom razvedravati uz jaku i olujnu buru, koja će tijekom vjerojatno najsunčanijeg ponedjeljka, puhati uzduž cijeloga Jadrana”, prognozirao je Vakula.