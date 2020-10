ZA VIKEND NOVO POGORŠANJE: Vakula najavio hladnije vrijeme nego inače, prijete obilne kiše, a spominje se i snijeg

Jačanje juga u subotu najava je novog promjenjivog, kišovitog i vjetrovitog razdoblja, osobito na kopnu i hladnijeg od prosječnoga za ovaj dio godine

Dok do ovoga četvrtka u dosadašnjem dijelu listopada mjestimice u južnijim hrvatskim krajevima nije bilo ni kapi kiše – na sjevernom Jadranu, te u gorju i središnjoj Hrvatskoj ponegdje je već nadmašena prosječna mjesečna količina oborine, primjerice, na zagrebačkome području, Križevcima, Zavižanu, Senju, Rabu.

Do subote kišu zamjenjuju sunce i vedrina, uz koje će bura i tramontana oslabjeti, a jačanje juga u subotu najava je novog promjenjivog, kišovitog i vjetrovitog razdoblja, osobito na kopnu i hladnijeg od prosječnoga za ovaj dio godine. No od četvrtka do subote svježine će biti samo ujutro, posebice u unutrašnjosti, pri čemu valja računati i na mjestimičnu maglu, a danju pretežno sunčano i mnogima za listopad ugodno toplo, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

U četvrtak većinom sunčano i toplije

U Slavoniji, Baranji i Srijemu kiša će tijekom noći prestati pa će četvrtak biti većinom sunčan, uz prolazno umjerenu naoblaku te povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 7 do 10 °C, a najviša oko 18 °C. Svježije jutro nego u srijedu i toplije poslijepodne bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz puno vedrine ukrašene oblacima, te uz jutarnju maglu češću nego na istoku.

I u gorju u unutrašnjosti Istre moguća je jutarnja magla, nakon koje sunčano, većinom i vedro, osobito na sjevernom Jadranu, gdje će bura i tramontana slabjeti, ali će još i prijepodne ponegdje biti jake, na udare i olujne, uz more gdjegod i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, u gorju uz mogućnost slabog mraza pri tlu, a uz more od 10 do 15 °C. Najviša poslijepodnevna oko 21 °C, u gorju 15 ili 16 °C.

Danju toplije nego u srijedu bit će i u sunčanoj Dalmaciji, ali nakon svježijeg jutra, posebice u unutrašnjosti. Prevladavat će umjerena, mjestimice i jaka tramontana, osobito na šibenskome području te na povremeno i jače valovitome otvorenome moru. I na jugu Hrvatske još u četvrtak prilično valovito i vjetrovito, ali i sunčano – ujutro uz temperaturu zraka od 14 do 16 °C, u unutrašnjosti i samo oko 10 °C, poslijepodne od 21 do 23 °C.

Naoblačenje prema kraju subote

U petak i subotu toplije, ali na kopnu tek nakon svježeg jutra, tijekom kojega je slab mraz pri tlu moguć uglavnom u gorju. Ponegdje će biti i kratkotrajne magle, zatim umjerene naoblake. Prema kraju subote slijedi zamjetnije naoblačenje, uz mogućnost pljuskova uz granicu sa Slovenijom, a tijekom oblačnije, vjetrovitije i svježije nedjelje kiše će opet biti u većem dijelu unutrašnjosti. U najvišem gorju navečer čak raste vjerojatnost i za snijeg.

I na Jadranu u petak i subotu pretežno sunčano, najprije uz buru i tramontanu, zatim opet jačanje juga, koje će u nedjelju ponovno biti većinom jako, a na sjevernom dijelu zamijenit će ga još jača bura. Pritom će u nedjelju biti čestih pljuskova s grmljavinom, ponegdje vjerojatno i olujnog nevremena. Temperatura zraka u blagom porastu, posebice jutarnja, uz iznimku danju svježije nedjelje na sjevernom Jadranu, javlja Zoran Vakula za HRT.

Destabilizacija vremena za vikend

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević javlja da je jutros u unutrašnjosti hladno, svega 2 stupnja u Delnicama i Gospiću, u Karlovcu 3. Posljedica je to vedre noći i izraženog radijacijskog ohlađivanja. Ima pojačane naoblake još na krajnjem istoku, no jutros je uglavnom vedro. Vedrinu je pokvarila magla, koje ima jutros u unutrašnjosti, gdje je vidljivost smanjena, stoga Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez!

Duž obale ima i pojačanog vjetra, bure i sjeverca, osobito na srednjem i južnom dijelu Jadrana, ali slabjet će u nastavku dana. Danas će biti pretežno sunčano, uz temperature uglavnom od 17 do 23. Stabilnije prilike možemo zahvaliti grebenu anticiklone, koji jača sa zapada Europe.

U subotu je izgledno generiranje ciklone u Genovskom zaljevu, što bi onda dovelo do destabilizacije. Ciklona bi se u nedjelju središtem našla nad Jadranom, što bi rezultiralo novim izraženijim, kišnim valovim. Oborina će biti obilnija na Jadranu, osobito sjevernom,u Gorskom kotaru i Lici, u unutrašnjosti Dalmacije, osobito oko Gračaca, gdje može biti bujičnih poplava. To će se odraziti i na vodstaje rijeke, tj. njihov porast.