Tijekom ovogodišnjih uskrsnih praznika očekuje se više od pola milijuna noćenja u Hrvatskoj. To će, u odnosu na lani, biti rast od pet posto, a najveći se broj gostiju očekuje u Istri i Kvarneru, doznaje RTL Danas.

Nijemac Maximilian Eichenberg rodom je iz Lovrana, ali živi u Njemačkoj.

"Oni uvijek vole Hrvatsku, to je već uvijek tako bilo, uvijek su Nijemci dolazili tu, jer je lijepa zemlja, vole tu bit i baš ljudi iz donje Njemačke, tamo kod Münchena, oni vole tu doći jer je blizu, samo trebaju pet sati s autima", kaže Maximilian.

Dane ispunjava ribolovom, dobrim jelom i malo vina.

Nedostaju Rusi

U Ičićima je jedan od finijih, a time i skupljih hotelskih restorana. Ipak, promet je odličan.

"Moramo bit iskreni, malo nam fali to rusko tržište, to su dobri potrošači. Međutim, gost koji dođe, on je spreman da plati kvalitetu i ono što zna što jede. To je najbitnije da nije gost zakinut, ako je nešto kvalitetno onda je gost sigurno zadovoljan. I spreman platit ono što konzumira", kaže vlasnik hotela Milan Sesar.

Od 550 tisuća noćenja turista, koliko se predviđa da će za blagdane biti ostvareno, 490 tisuća očekuje se u županijama na Jadranu. Bit će otvoreno dvjestotinjak hotela. Jedan u Lovranu radi tijekom cijele godine.

"Najviše gostiju koji dolaze za Uskrs, to su Austrija, Italija, Njemačka, naši susjedi Slovenci i svakako naši dragi domaći gosti. Na ruku nam ide što smo autodestinacija i što imao naše tradicionalne goste koji su nam dolazili prije nego što smo bili dio Schengena", govori direktor hotela Anto Rukavina.