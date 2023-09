"Nije uobičajeno, više su štakori noćne životinje. Ako ih ima po danu znači da je infestacija dosta velika i da bi se, čim prije, trebala napraviti deratizacija. Ima dosta poziva za deratizaciju, za pojavu štakora, miševa tako da ove godine je nešto više nego inače", komentira za RTL sanitarna inženjerka Elma Smajić snimku štakora na 'obiteljskom ručku' usred bijela dana na zagrebačkoj Trešnjevci, prenosi Danas.hr

"Ako se pojavi četvrti prijavi se i ide ciljana deratizacija. Kako može biti najezda ako imamo tri prijave štakora u tri mjeseca u milijunskom gradu. Hajdemo staviti stvari na neko mjesto", odbacio je prije dva dana gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević navode o najezdi štakora u metropoli. No struka, ali i građani tvrde drugačije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Na svakom području je situacija kritična'

Redovna dDeratizacija štakora u Zagrebu se provodi dva puta godišnje, u proljeće i jesen. Sljedeća započinje 18.rujna no mnogi ne mogu čekati. "Na svakom području grada Zagreba je situacija, hajdemo reći kritična, svugdje su se počeli pojavljivati", govori Elma. Objašnjava kako brojnosti glodavaca pogoduju građevinski radovi, ali i nešto na što grad izravno utječe: "Kako se ostavlja taj bio otpad, što to duže stoji oni se jednostavno razmnožavaju. Hrane se time i to je njima desert", govori Elma.

U Klinici za infektivne bolesti upozoravaju da susret sa štakorom nije nimalo bezazlen, a opasna može biti i samo prašina s mjesta na kojem borave.

"Možete se zaraziti ako ćete imati direktan kontakt s njima. Dakle, nekakav ugriz ili ako idete bez zaštitne maske, rukavica čistiti to područje gdje se oni nalaz, dizati prašinu, možete inhalirati. Dobijete, na primjer, leptospirozu. Jednostavno je bitno da ne dirate pogotovo ako nađete lešinu ili otrovanog štakora", kaže Alemka Markotić.