‘ZA SVE JE KRIV – MOST’: Dumbović komentirao uzavrelu situaciju u Petrinji: ‘Ispadamo kao kauboji bez reda’

Petrinjci su poručili da će sami ući u skladište i sami si uzeti materijal ili čekati da im se materijal podijeli

U Petrinji je danas bilo napeto jer su građani zahtijevali donirani građevinski materijal koji im treba za obnovu kuća. Naime, materijal se nalazio u skladištu Komunalca te im nije bio dopušten ulaz. U Petrinji je oko 30-40 građana prosvjedovalo, a i pronašli su gradonačelnika Darinka Dumbovića koji je od njih danas već pobjegao.

Dosta prosvjednika bilo je bijesno i otvoreno su psovali gradonačelnika, a neki su mu i zapriječili izlaz kod Vatrogasnog doma. Petrinjci su poručili da će sami ući u skladište i sami si uzeti materijal ili čekati da im se materijal podijeli. Situacija se smirila, no intervenirala je i policija. Dumbović je eskalaciju događaja komentirao za RTL Danas.

“Jučer su došli konvoji iz Slovenije i BiH i mi smo to primili s velikom zahvalnošću. Treba učiti iz prijašnjih dana kad je bilo nereda”, rekao je Dumbović.

Dumbović: ‘Nemaju pravo provaliti’

Slična situacija već se dogodila u Petrinji kada su građani provalili u skladište.

“Oni nemaju pravo provaliti, ne moraju stvarati famu. Politika stvara famu i nema pravo to raditi. Ti ljudi koji su danas bili ovdje nisu prava slika Petrinje. Bez obzira koliko su ljudi frustrirani, Petrinja postaje destinacija svih frustracija i to je ono što država mora artikulirati – ovu sporost”, rekao je petrinjski gradonačelnik za RTL Danas.

Okrivio Most

Upitan tko stoji iza ove situacije, Dumbović je odgovorio da kao glavnog krivca vidi stranku Most.

“Gospođa Šakov je to, ona je spasiteljica svih medija i slikanja – nešto što je zatvoreno prije 14 dana i ona je otkrila Ameriku. Ona je iz Mosta. Oni ni ne znaju koju štetu rade Petrinji. Nismo to zaslužili. Ispadamo kao da smo kauboji bez reda, kao da na silu stvaramo. Što sam doživio danas kad sam primio ministricu regionalnog razvoja, nisam mogao vjerovati. Ovo danas nije normalno, ja idem do kraja, neću posustati”, izjavio je Darinko Dumbović.