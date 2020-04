‘ZA RUKOVANJE IMAMO JOŠ DUGO VREMENA’; Alemka Markotić o onome što nas čeka: ‘Ljetovanje? To ćemo još vidjeti. Imamo šanse, ali…’

Ako budemo izdržali zajedno dobar ritam, onda ima šanse i za odmor. Ako ne, onda ponavljanje lekcije”, rekla je Alemka Markotić

Na pitanje o situaciji s epidemijom u Hrvatskoj koja je u posljednja 24 sata zabilježila 18 novozaraženih koronavirusom, Alemka Markotić, ravnateljica Klinike ‘Dr. Fran Mihaljević’ kazala je za RTL Danas da ima mjesta optimizmu, ali i oprezu.

“Ne smijemo se opustiti na taj broj. To je lijepi broj. Vidi se da smo zajedno s našim narodom na neki način uspjeli staviti pod kontrolu. No, moramo imati na umu da druge zemlje imaju jednu drugu fazu u kojoj im se ponovno povećava broj, a još imamo u izolaciji i više od 14.000 ljudi iz kojim potencijalno može biti veliki broj zaraženih”, kazala je.

‘Odnos broja testova i zaraženih nije u korelaciji’

No, upitana je ima li činjenica da je toliko malo zaraženih zato što smo proveli i manje testiranja, tek njih 700.

“Očekivala sam pitanje pa sam pripremila i primjere. 1. travnja smo imali 839 testiranih i 96 pozitivnih. Sljedeći dan 1206 testiranih i 48 pozitivnih. 6. travnja 1266 testiranih, 40 pozitivnih. 12. travnja 570 testiranih, 66 pozitivnih… Dakle, to nije u korelaciji. Dijagnostika se radi stručno i promišljeno. Svi naši liječnici iz Hrvatske ciljaju i prepoznaju slučajeve COVID-a. Isto tako epidemiolozi pronalaze rizične skupine i to je rezultat da smo oko 8 ili 9 posto pozitivnih od testiranih. To je jedan jako lijepi postotak”, kazala je Markotić koja se testirala i ima negativan nalaz.

Svi djelatnici Zarazne zasad su negativni

“Testirali smo gotovo kompletnu bolnicu, zasad su svi negativni. Za 10-ak dana ćemo početi serološka testiranja, da vidimo ima li djelatnika koji su asimptomatski prošli virus, a tada ću se i ja ponovno testirati”, kazala je i dodala da ako bude indikacije će se ponovno testirati i da nema razloga da se više testirao od svojih djelatnika.

Svi na respiratoru su teški i iznimno teški bolesnici

U Hrvatskoj je 27 pacijenata na respiratoru. Na pitanje kako izgleda život nakon skidanja s respiratora, Markotić je kazala da su svi na respiratoru teški i iznimno teški bolesnici.

“Međutim, u prvom redu ovisi i o trajanju boravka na respiratoru. Oporavak je i dug i težak. Otežano je disanje i gutanje. Dio bolesnika izgubi mišićnu masu i potrebna je dugotrajna rehabilitacija. Neki imaju problema s pamćenjem i raspoloženjem. Puno različitih zdravstvenih problema ljudi iskuse nakon boravka na respiratoru”, kazala je i dodala da se pojavljuju lanci onih koji su bili na respiratori i da je dobro čuti njihove priče.

‘Ljetovanje? Vidjet ćemo, imamo šanse’

Odgovorila je i kada možemo očekivati ukidanje još nekih mjera.

“Za rukovanje imamo još dugo vremena. Mislim da ljudi općenito drže dovoljno dobru distancu, ne okupljaju se u veće grupe i čini mi se da su više-manje iz istih obitelji. Znači, većina se odgovorno ponaša. Za ljetovanje ćemo vidjeti. Ako budemo izdržali zajedno dobar ritam, onda ima šanse i za odmor. Ako ne, onda ponavljanje lekcije”, rekla je Markotić za RTL Danas.

