Premijer Andrej Plenković, se u ponedjeljak, u dosad neviđenoj maniri, okomio na medije, optužujući ih da sami i putem plaćenika javno ponižavaju HDZ-ove kandidate. Posebno je istaknuo odnos novinara i urednika s RTL-a i Nove TV prema kandidatu za zagrebačkog gradonačelnika, Davoru Filipoviću, smatrajući da su ga namjerno oslovljavali pogrešnim imenom.

"Ako niste uspjeli iščitati što je premijer mislio, jedan od tih bezobraznih pristranih divljaka - sam ja. Istina je da sam jednom prilikom slučajno, rekla Vinko umjesto Davor. Iz aviona je očito da je to bio lapsus, za koji sam se odmah ispravila čak i ispričala. S time da je to bilo svega tri tjedna nakon što je HDZ predstavio svog dotad prilično nepoznatog kandidata za gradonačelnika. A druga netočna stvar je da je to bilo namjerno ruganje njemu u lice, točno je da gospodin Filipović tada uopće nije bio gost u studiju", rekla je urednica i voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić.

Ljevičar Bačić rugao se Filipoviću u lice

U međuvremenu tu su verbalnu eskapadu osudili RTL, Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske. Plenković se i dalje nastavio svađati s novinarima, a ispalo je da nije bio problem što je urednica RTL Direkta nazvala Davora Filipovića Vinkom, već što su ga drugi navodno zvali Damir.

No, i u HDZ-ovim redovima postoji jedan ljevičar koji se na puno gori način narugao Filipoviću u lice. Naime, Branko Bačić je napravio još veću pogrešku i Filipovića nazvao - Tomaševićem.

"Vratimo se mi na gospodina Davora Filipovića, koji je, kao i svi drugi kandidati za zagrebačkog gradonačelnika, bio gost Direkta. Makar premijer misli da nije tretiran profesionalno, da smo mu namjestili zamku, pozivam i premijera i vas da pronađete razgovor od 10 minuta na našim stranicama i javite što to nije bilo profesionalno. Možda što smo ga se usudili pitati što je mislio kad je obećao tvornicu cjepiva. Ili što smo koji tjedan poslije pitali Krešu Macana je li mu to štetilo ili koristilo", rekla je Mojmira.

Ni analitičari nisu premijeru po volji

Ali ni analitičari RTL-a nisu premijeru po volji, jer su se usudili kritizirati HDZ-ovog kandidata.

"Umjesto Puhovskog, kojeg je protjerao s RTL-a Milanović, sad su angažirali Lalića, kojem daju pare ne bi li dva dana prije izbora gadio Filipovića na najgori mogući način. To nisu nepristrani mediji. To su plaćenici, zaduženi da gade jednu političku opciju. To je sve istina", rekao je Plenković.

"Nisam čula za praksu da se televizijske kuće moraju pravdati premijeru zašto uzimaju kojeg analitičara. Ali, da. Krešo Macan i Dražen Lalić gostovali su u Direktu, i istu večer kada su se na RTL-u sučelili kandidati prije prvog kruga. Tu večer, Davor Filipović, kontinuirano je prekidao Tomislava Tomaševića, da ga je i voditeljica sučeljavanja opominjala. A ako vas sjećanje služi, HDZ-ov kandidat u prvom je krugu Tomaševića napadao da nikada ništa nije radio, da se bori za prvo zaposlenje, da dobiva milijune iz inozemstva i zapravo započeo ono što je Miroslav Škoro nastavio u drugom krugu", podsjetila je Pastorčić te iz arhive izvukla Lalićev komentar.

"Nemaju ga na čemu napasti i onda spominju da je bio aktivist. A treba biti ponosan da je aktivist. On je bio aktivist i njemu govoriti da nema radnog staža, to je bez osnove, to su riječi očajnika. A Filipović koji nema elementarne pristojnosti on prekida i napada suparnika i on je toliko loš izbor HDZ-a da HDZ izgubi bar 100 glasova kad otvori usta. Jedini način da on uđe u drugi krug je slabost suparnika", rekao je Lalić.

"Na premijerovu žalost, ovo se pokazalo kao točna analiza. Filipović, za kojeg premijer kaže da je briljantan i superioran, ne da nije ušao u drugi krug, nije bio ni treći, nego četvrti u prvog krugu. A Plenkoviću za to što je za Zagreb i Split odabrao kandidate koji ne mogu pobijediti, nije kriv ni Bačić ni Lalić ni RTL ni ja - nego on sam.

A Dražen Lalić, kojeg premijer ove države naziva plaćenikom, je profesor na Fakultetu političkih znanosti, koji predaje političku komunikaciju i izborne kampanje i stručnjak je u tom području. A plaćen je, kao što je normalno u svim medijima na cijelom svijetu, honorirati nekoga tko vam je službeni komentator izbora. S time da nigdje u svijetu, osim u zemljama koje nemaju demokraciju, nije normalno prozivati komentatore jer govore što vladajućima ne odgovara", rekla je Mojmira.

Lekcija za Škoru

Nije ostala dužna niti Miroslavu Škori, kritizirajući ga u RTL Direktu za način na koji je vodio kampanju u Zagrebu.

"Zanimljivo je da je premijer nakon drugog kruga izbora preuzeo retoriku Domovinskog pokreta i Miroslava Škore, čija ekipa iz stožera i s raznih portala, također danima optužuje medije da nisu nepristrani i neovisni nego lijevi. Pa su za to prozivali i mene i RTL Direkt. Pa da odgovorimo i njima. Uloga novinara ili voditelja emisije ili medija kao takvih, nije reći ovo su kandidati i evo što oni kažu. Bez obzira na sadržaj. Ako kandidati pričaju o nametanju rodno ispravnih semafora, koje nitko nigdje nije spomenuo. Ako govore o nametanju rodne ideologije koja ne postoji u nikakvom programu.

Ako nekog nazivaju stranim plaćenicima, soroševcima, jugonostalgičarima, teoretičarima lezbijskog sindikalizma, titoistima, titoljupcima, neradnicima, parazitima proračuna. Ako plaćaju oglase koji ih vrijeđaju. Ako birače zovu telefonom i vrijeđaju kandidate. Ako s novootvorenih tobože news stranica pišu fake news.

Ako ih bez dokaza optužuju da žive u gradskim stanovima i parazitiraju na proračunu. Ako se bez kontrole i pristojnosti deru na dvije žene u televizijskom studiju. Ako montiraju lažne snimke. Ako se koriste lažima, i izmišljotinama, ako straše. Onda nije ljevičar onaj tko ih na to upozori. Nego samo novinar", zaključila je Mojmira Pastorčić.