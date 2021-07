Ciklona koja se dovukla nad Hrvatsku i donijela nevrijeme sinoć je izazvala poplave u nekim dijelovima Slavonije i Baranje. Danas je za kontinentalnu Hrvatsku izdano narančasto upozorenje, a sutra se posebno trebaju pripaziti stanovnici šireg osječkog područja, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Sinoć su samo na području Slavonskog Broda vatrogasci obavili tridesetak intervencija. U Belom Manastiru u poplavljenom podvožnjaku zaglavila su dva vozila iz kojih su izvučeni putnici, a zagrebački vatrogasci imali su desetak intervencija, među njima i spašavanje jednog broda na Savi.

"To je nekakv šlep koji se nalazi na Savi. Odvezao se pa je prijetilo da padne preo slapa kod Toplane", kazao je za RTL Miroslav Merčep, zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Ponegdje i do 100 litara kiše po četvornom metru

Za kontinentalnu Hrvatsku izdano je narančasto upozorenje i očekuje se od 50 do 100 litara kiše po četvornom metru. Sve to budno prate u Hrvatskim vodama.

"To je područje sisačke, karlovačke, zagrebačke i gospićke regije. To su oborine koje će prije svega izazvati eventualne poplave na bujičnim tokovima jer njihova korita nisu u mogućnosti prihvatiti takvu količinu vode", rekao je Zoran Čavlović, voditelj Centra obrane od poplava.

Posebno bi sutra trebali pripaziti građani istoka Hrvatske.

"Crveno upozorenje je na osječkom području. Znači, tamo se isto očekuju takve oborine koje mogu izazvati bujične poplave", kaže Čavlović.

Obilnije oborine u idućih 24 do 36 sati

Iz Civilne zaštite stoga su pozvali građane na oprez.

"Pratite upute službi i nemojte se upućivati u područja gdje se očekuje veliki broj oborina, ako to nije nužno potrebno. I u slučaju bilo kakve potrebe - zatražite pomoć na broj 112", rekao je za RTL Igor Milić, načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju Ravnateljstva civilne zaštite.

I sutra za cijelu Hrvatsku vrijedi upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda, prvenstveno zbog količine kiše, nevremena, i jake bure duž obale.

"Prvi i najveći dio pogoršanja bio je sinoć i danas prijepodne. S obzirom na karakter ove visinske ciklone i putanje njezina kruženja, velika je vjerojatnost za obilniju kišu u idućih 24 do 36 sati, uz nevrijeme na području Slavonije, osobito Posavine, za koju je izdano i crveno upozorenje - zbog mogućih od 60 do 90 litara po četvornom metru. Nešto manje, od 30 do 50-ak litara, skupit će se tijekom sutrašnjeg dana i u južnijim predjelima središnje Hrvatske, zapadne Slavonije i u Gorskom kotaru", kazala je RTL-ova meteorologinja Željka Pogačić.