Jagode iz vrgoračkih plastenika mirisom, a i cijenom, plijene pozornost na većini hrvatskih tržnica i frekventnijih punktova, piše u srijedu Večernji list, navodeći da su uvozne jagode i upola jeftinije.

Za mjericu u prosjeku treba izdvojiti 25 kuna, za kilogram 40 – 50, zbog čega se mnogi i iz protesta okreću španjolskim ili grčkim jagodama kojih mjerica košta 13 – 15 kuna.

"Lako je držati takvu cijenu kad ih je uvozni lobi nabavio po cijeni od 1,50 eura za kilogram, što nije ni polovica troškova naše proizvodnje. A kako na našem tržištu još uvijek nema reda i ne poštuje se domaća proizvodnja, događa se i da neki trgovački lanci u naše košarice pakiraju nekvalitetniju stranu jagodu i prodaju je pod domaću. Stoga smo ove godine radi zaštite potrošača i prepoznatljivosti vrgoračke jagode uveli nove zelene košarice sa žigom udruge Vrgoračka jagoda", objašnjava potpredsjednik udruge Milan Franić.

Potražnja veća od ponude

Ističe da su kvaliteta i prinosi i ove godine dobri pa se s vrgoračkih polja, na kojima je berba počela prije tjedan dana, do druge polovice svibnja planira ubrati oko 600 – 700 tona jagoda. S obzirom na to da je potražnja veća od ponude, pa hrvatsko tržište nije prezasićeno ovom voćnom poslasticom, cijena joj ni na vrhuncu sezone ne bi trebala pasti ispod 40 kn/kg, kako je to bilo i lani, nadaju se proizvođači, što znači da bi se i cijena u otkupu trebala zadržati na prihvatljivih 25 kuna.

No, nisu svi zadovoljni. Slobodan Dropulić kaže kako zbog lošeg vremena i niskih temperatura neki po sadnici jagode jedva dobivaju 10-ak dekagrama umjesto očekivanih pola kilograma, a kako nepredvidljivo i hladnije vrijeme, kao i kod lubenica, utječe na slabiju prodaju i konzumaciju, neki su već sad spustili cijene na 20-ak kuna po košarici. Unatoč sve skupljim inputima u proizvodnji.

U nasad s 10 tisuća sadnica, primjerice, ove je godine trebalo uložiti oko 74 tisuće kuna, a prijašnjih godina 41 tisuću, piše novinarka Večernjeg lista Jolanda Rak Šajn.