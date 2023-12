Božićna čarolija zagrebačkog Adventa je počela, ali poskupjelo je sve, a posebno gastronomska ponuda, od kuhanog vina do kobasica i fritula koji stoje čak šest eura, javlja HRT.

"Skuplje je puno nego ranije definitivno, fritule su oko šest eura. To nikad prije nije bilo, ali dobro. Fine su i super, ugodna atmosfera", govori Marina. "Klizanje je osam eura, kuhano vino četiri eura", kazao je Branimir.

Preskupo je, kazao je prolaznik te dodao da je jučer bio u Budimpešti i da su cijene puno manje nego u Zagrebu.

'Izgleda da ljudi imaju novaca'

Gastronomska ponuda skuplja je nego lani.

"Tu smo manje više svi isti po cijenama koliko sam vidio. Kobasice su od 5 do 7 eura", kazao je ugostitelj Roni i dodao da cijena ovisi o tome jesu li kobasice u kombinaciji samo s pecivom ili s nekim dodacima poput kiselog zelja i slično.

Kuhana vina i kuhani gin, kaže, svugdje su manje-više isti - 3,5 eura.

Iako su tek počeli raditi, ugostitelji su zadovoljni. "Sve super ide, ljudi si priušte. Imamo svakakvih cijena i za svakoga po nešto, tako da mislim da si svatko može priuštiti nešto kod nas", kaže ugostitelj Karlo Salamon.

"Sve je krcato, izgleda da ljudi imaju novaca", nadovezala se ugostiteljica Ivana.

Mogu li si to građani priuštiti?

Novac koji posjetitelji potroše na jednu debrecinku je, prosječno, 5 eura, a toliko stoji otprilike i kilogram svinjetine u trgovini.

Marija kaže kako misli da si to naši domaći gosti ne mogu priuštiti. "Može si priuštiti samo da dođe prošetati, vidjeti, napraviti koju sliku, selfie i eventualno popiti jedno vino i to je to", rekla je Marija.

"Sada je drugačije zato što je promjena na euro. Mislim da ljudi sve doživljavaju skupljim. Je vjerojatno malo skuplje nego prije, ali za jednom priuštiti za jedan dan mislim da je u redu", zaključila je Anamarija.

Stranim gostima cijene nisu toliko visoke, tvrdi jedan posjetitelj iz Njemačke za HRT. Za provod na Adventu prosječna obitelj morat će posegnuti duboko u džep.

"Pa ispod 60 do 70 eura nije sigurno, ako računamo jedno dijete. Ako računamo dvoje, troje djece, onda je i više, jer je klizanje s klizaljkama oko 10 eura po satu", kazala je Sandra i dodala da ona ima troje djece i da su ovo ipak blagdani jednom godišnje.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi Advent u novoj valuti. Fritule 5, burger 10 eura. Direkt u provjeri koliko je skuplje nego lani: