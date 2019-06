ZA DIO STANOVA UOPĆE SE NE PLAĆAJU REŽIJE NI PRIČUVA: Manevar koji zvuči nemoguće zaista se događa, sve plaćaju susjedi

U slučaju da investitor dio stanova nije prodao, nije rijetka situacija u kojoj se za te stanove ne plaćaju režije ni pričuva

Nedavno je otkrivena priča o stambenim kvadratima u Osijeku za koje se ne plaćaju ni zajednički režijski troškovi, ni pričuva. Time je, kako piše Glas Slavonije otvorena Pandorina kutija. Kako spomenutom listu javljaju suvlasnici mnogo je zgrada na osječkom području u kojima se ta obvezna davanja ne podmiruju za cijele stanove.

U Udruženju stanara grada Osijeka kažu kako je riječ o situacijama koje se u najvećoj mjeri odnose na stambene zgrade u novogradnji. “To su situacije u kojima je investitor kroz proteklo desetljeće uložio u zgradu s namjerom da i sam živi u njoj nakon završetka. Za tu je namjenu sebi i svojoj obitelji ostavio, primjerice, dva stana kojima se koristi, većinu je prodao, a njih još nekoliko ili nije uspio prodati ili si ih je namjeno zadržao bez namjere da u njima živi”, kaže Vlasta Auguštin, predsjednica Udruženja stanova, piše Glas Slavonije.

“Kako u zgradu počne useljavanje, tako suvlasnici prešutno pristaju da se za ‘neprodane‘ stanove ne plaćaju režijski troškovi ni pričuva, što investitor, odnosno sada vlasnik, krene dugoročno iskorištavati. Prazne stanove zapravo koristi ili kao spremišta ili kao uredski prostor za vlastito poslovanja u tihoj djelatnosti, a dio njih, nakon nekog vremena, stanove počne i iznajmljivati na crno, na kraća razdoblja. To se događa postupno, pa ostalim suvlasnicima treba dugo da zaključe kako se za velik broj “kvadrata” u zgradi režijski troškovi i pričuva na plaćaju”, kaže Auguštin.

Tko je odgovoran?

Kaže i da je za to odgovorna osoba jedan od suvlasnika koji je odlučio kako će za dio svoje imovine podmirivati svoje obvezene troškove, a za druge ne. Auguštin ističe kako su ovakve situacije češće nego što se misli.

U Zavodu za stanovanje, koji je upravitelj najvećeg broja zgrada u Osijeku, kažu kako se investitor odnosno vlasnik stanova ne može zauvijek izvlačiti od plaćanja pričuve.

“I za stanove u koje se nitko nikada nije uselio mora se plaćati pričuva i nju plaća vlasnik jer se kroz pričuvu osigurava cijela zgrada u kompletu, sa svim zajedničkim i posebnim dijelovima, plaćaju se sva davanja, naknada upravitelju, naknade za dimnjak, vatrogasne aparate… Ako neki vlasnik to ne plaća, upravitelj je dužan pokrenuti ovršne postupke. Zavod za stanovanje može detektirati takve situacije i to čini”, kaže direktor Zavoda za stanovanje Osijek Bojan Bodražić, piše Glas Slavonije.

Jesu li sve zgrade u evidenciji?

Dodatan je problem to što investitor uopće ne prijavi useljenje zgrade nadležnom tijelu grada Osijeka, pa dolazi i do utaje pričuve u cijelosti. No, u Zavodu za stanovanje tvrde kako to nije moguće.

“Odsjek za stambeno gospodarstvo Grada Osijeka vodi evidenciju zgrada. No teoretski je moguće da nisu sve zgrade u Osijeku u toj evidenciji. Polazi se od toga da, ako u nekoj zgradi postoje tri ili više suvlasnika, suvlasnici moraju imati upravitelja i moraju osnovati pričuvu. No ako zgrada nije u evidenciji, može egzistirati bez upravitelja, što je nadležnima nemoguće saznati jer ne postoji nikakav sustav kontrole, ni kaznene sankcije za one zgrade koje se same ne prijave u evidenciju Grada”, kažu iz Zavoda, piše Glas Slavonije.