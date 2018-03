ZA DEVET DANA GRIJANJA DOBILA RAČUN OD 420 KUNA: ‘Imam stan od samo 29 kvadrata i jedan radijator!’

Ako bi se taj račun podijelio na devet dana, značilo bi da je grijanje svakog dana koštalo 46 kuna. Da se na ovaj način njezina obitelj grijala cijelog mjeseca, po toj bi računici mjesečni račun iznosio čak 1440 kuna, što je jako puno za tako malen stan sa samo jednim radijatorom.

‘Imam mali stan i samo jedan radijator’

Njezina se obitelj inače grije električnom energijom, no zbog kvara su morali prijeći na grijanje GTG-om, a to je trajalo samo devet dana. Zato ju je visina računa ovoliko iznenadila.

‘Od dana kada su razdjelnici ugrađeni i kada sam dobila prvi račun, od 1027 kuna za siječanj 2012., a do tada su računi za grijanje zimi bili oko 550 kuna, počeli su moji problemi s tom gradskom tvrtkom. Na kraju sam odustala od grijanja preko GTG-a i prešla na grijanje na električnu energiju. Podsjećam da sam vlasnica malog stana, od samo 29 četvornih metara, i imamo samo jedan veliki radijator i jedan razdjelnik. U siječnju ove godine grijanje preko GTG-a koristila sam osam-devet dana i očekivala račun od 250 kuna jer su inače moji računi za grijanje, prema obračunu prosječne potrošnje, bili 550 – 600 kuna u zimskim mjesecima. Međutim, dobila sam račun na 420 kuna’, ispričala je Vlatka Tuček za Glas Slavonije.



‘Pitam se postoji li ta HERA uopće’

Ako bi se taj račun podijelio na devet dana, značilo bi da je grijanje svakog dana koštalo 46 kuna. Da se na ovaj način njezina obitelj grijala cijelog mjeseca, po toj bi računici mjesečni račun iznosio čak 1440 kuna, što je jako puno za tako malen stan sa samo jednim radijatorom. Vlatka je u više navrata slala prigovore GTG-u, no kaže da joj nitko nije odgovorio.’Iako tvrde da moje prigovore prosljeđuju u HERA-u, ni jednom uz njihov odgovor nisam dobila nikakav popratni dokument ili dopis iz HERA-e, tako da se pitam postoji li ta HERA uopće’, rekla je.

Kada je krajem siječnja konačno dobila odgovor iz GTG-a, rekli su joj tek da se obrati tvrtki ‘Industrijska mjerenja d.o.o’, koja je ugradila razdjelnike. Takvo ju rješenje čudi jer na odabir tvrtke koja je u njezinoj zgradi ugrađivala razdjelnike nije ni na koji način utjecala, a račun nema veze s tom tvrtkom.

‘Odgovaraju površno, a ovrhe šalju bez ikakve opomene’

‘Tim su odgovorom sa sebe jednostavno skinuli svaku odgovornost, kao da ih se moj problem uopće ne tiče, ne odgovorivši na bit prigovora – zašto je grijanje i obračun preko razdjelnika tri puta skuplji. Kada u neku privatnu tvrtku uđe potencijalni kupac, tu se osobu tretira s poštovanjem, a u slučaju nekog nesporazuma ili reklamacije potrošaču se ne citiraju samo opći članci zakona i ne prebacuje se odgovornost na tamo nekog drugog, nego se nastoji riješiti problem. Zašto to u GTG u nije tako, iako u upravi ima najmanje 15-ak zaposlenih? Na prigovore odgovaraju površno, ovrhe se šalju bez ikakve prethodne opomene ili bar telefonskog poziva, što u današnje vrijeme nije korektno, jer to je trošak od bar još 200 kuna. Kada se i na to požalite, direktor održi predavanje kako se računi moraju plaćati’, ispričala je Vinkovčanka za Glas Slavonije.