ZA DANAS NAJAVLJENA OVRHA NAD DJEČAKOM CESAREOM: ‘Pred našom zgradom je 80 policajaca, kao da je ratno stanje’

U veljači ove godine ovrha je odgođena iz sigurnosnih razloga, dok je prije točno godinu dana ovrha bila odgođena jer Alessandru Avenatiju nije bio osiguran prevoditelj za talijanski jezik.

Splićani se u utorak ujutro okupljaju na Pujankama, u blizini zgrade gdje stanuje devetogodišnji dječak Cesare Avenati s majkom Ninom Kuluz, a kojega bi danas službenici Općinskog suda trebali predati na skrb njegovom ocu Talijanu Alessandru Avenatiju.

Građani su se u neposrednoj blizini Cesareove zgrade počeli okupljati još u ponedjeljak navečer, a dio ih je prosvjedovao i ispred Općinskog suda na Dračevcu gdje su predsjednici suda Marini Boko donijeli 10.600 potpisa kojima traže obustavu ovrhe, no do predsjednice nisu uspjeli doći.

Noć prije, u nedjelju, Cesare je zbog bolova u trbuhu završio na Dječjem odjelu KBC Split gdje je bio zadržan sve do ponedjeljka popodne kada je otpušten iz bolnice na kućnu njegu. Liječnici su savjetovali da dječak odmara i miruje.

‘Ratno stanje’

“U šoku sam, ispred zgrade je preko 20 policijskih kombija, kao da je ratno stanje. Ima više od 80 policajaca koji su tu zbog jednog dječaka od devet godina. Nismo spavali cijelu noć, ne znam što će biti oko 9 sati kad je najavljena ovrha i hoće li stvarno čupati dječaka iz majčinog zagrljaja”, rekla je Vanja Kuluz, dječakova teta.

Pozvala je Splićane da dođu na prosvjed najavljen za 9 sati, kad je i ovrha.

Na pitanje novinara hoće li se njezina sestra i dječakova majka Nina Kuluz javiti policiji u Torinu, odgovorila je kako je njezina sestra u šoku i pitanje je kako će izdržati današnji dan te hoće li biti u stanju putovati.

Dječak završio na hitnoj

Podsjetila je da je dječak u petak završio ‘na hitnoj’ i u bolnici te da pred svaku ovrhu dobije bolove u trbuhu i potrebna mu je liječnička skrb. Riječ je o psihosomatskim simptomima pa mu treba mir i otpušten je na kućnu njegu, rekla je te ustvrdila da je psihijatar koji prati dijete upozorio na traumu koja će za njega biti pogubna ako se ovrha obavi.

Na pitanje što je s odgodom ovrhe koju je zatražio odvjetnik koji zastupa njezinu sestru odgovorila je da sa suda na to nije stigao nikakav odgovor. “Sam sud zaključio je da otac nema roditeljskih kapaciteta, no inzistira na ovrsi. To je skandalozno”, ustvrdila je.

U veljači ove godine ovrha je odgođena iz sigurnosnih razloga, dok je prije točno godinu dana ovrha bila odgođena jer Alessandru Avenatiju nije bio osiguran prevoditelj za talijanski jezik.

Osuđena na tri godine i četiri mjeseca zatvora

Nina Kuluz i Alessandro Avenati jedno su vrijeme imali zajedničko skrbništvo nad dječakom koji je trebao živjeti u Italiji, a majka ga je imala pravo viđati svaki dan. Nina je pobjegla iz Italije skrivajući se u Bosni i Hercegovini, potom se vratila u Split, a dječakov otac je dva puta pokušao sina vratiti u Italiju.

Lani u lipnju je pred njenom kućom bio organiziran veliki prosvjed u kojem se tražila odgoda ovrhe nad djetetom. U međuvremenu je na talijanskom sudu izgubila skrbništvo nad dječakom, zbog otmice sina je osuđena na tri godine i četiri mjeseca zatvora, obvezna je Alessandru isplatiti 50 tisuća eura odštete te ima obvezu javljanja talijanskoj policiji u Torinu svakih 20 dana.