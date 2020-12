Nakon južine moguće su opasnije meteorološke pojave, tijekom Badnje noći te posebice Božića i blagdana sv. Stjepana moguća je kiša, jak vjetar i snijeg

Jačanje južine omogućilo je čak 17 °C u srijedu u Daruvaru i Sisku, te već pomalo uobičajeno – u Komiži, gdje je i temperatura mora 17 °C. A možda je nekima zanimljivo spomenuti i kako je zagrebačkih 14 °C – 5. temperatura zraka na popisu najviših na dan 23. prosinca na toj meteorološkoj postaji DHMZ-a u Maksimiru, javlja Zoran Vakula u prognozi vremena za HRT.

I na Badnjak će diljem Hrvatske biti iznadprosječno toplo, u mnogim krajevima čak i toplije nego u srijedu, te vjetrovitije i oblačnije, tijekom dana uz sve češću kišu, koja na sjevernom Jadranu i nekim zapadnim krajevima unutrašnjosti zaslužuje i posebno upozorenje.

Još češćih i žešćih upozorenja, i na opasnije meteorološke pojave, bit će tijekom Badnje noći te posebice Božića i blagdana sv. Stjepana – i to ne samo zbog kiše, nego i zbog vjetra – osobito bure na sjevernom Jadranu, kasnije i južnije. U gorju i zbog snijega koji će se zadržavati na tlu. Lepršanja pahulja može biti i u nekim nizinama, i to ne samo sjeverne Hrvatske, nego i u unutrašnjosti Istre te gotovo sigurno u subotu u unutrašnjosti Dalmacije, uz mjestimično stvaranje tanjeg snježnog pokrivača! Uz jaku i olujnu buru pahulje su moguće i gdjegod uz more, pa i na nekim otocima.

“U nedjelju u većini krajeva prestanak oborina, barem djelomično razvedravanje i slabljenje bure, ali do kraja dana novo jačenja južine, uz koju će tlak do ponedjeljka navečer padati još izraženije nego tijekom Badnjaka. Neće biti lako onima koji teško podnose brze i česte promjene vremena…”, navodi Vakula.

Izdan meteoalarm

Meteoalarm izdao je žuto upozorenje za područje Karlovca, gdje su lokalno moguća obilna kiša te bujične poplave, osobito na zapadu područja. Količina oborine mogla bi biti veća od 35 mm. Žuti alarm je izdan i za područje Istre i Rijeke gdje su moguće bujične poplave, a predviđa se da bi količina oborina mogla biti 40-60 mm

Za područje Gospića izdano je narančasto upozorenje tako da su moguće obilne kiše, bujične poplave, a količina oborina između 65 i 90 mm. Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

Južina i iznadprosječna toplina u četvrtak

U četvrtak će na istoku Hrvatske oblaka biti više nego u srijedu, a uz jače naoblačenje potkraj dana sa sjeverozapada stiže kiša. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura i do 16 °C. U središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito i također toplije nego uobičajeno za doba godine. Iako malo kiše može pasti već poslijepodne, glavnina će biti na Badnju večer i u božićnoj noći. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak. Najniža temperatura od 6 do 9 °C, javlja za HRT u detaljnijoj prognozi Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

U gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu vrijeme će biti najnepovoljnije. Pretežno oblačno, povremeno kiša, osobito u drugom dijelu dana. A oborina će na širem riječkom području i u Gorskome kotaru lokalno biti i obilnija. Usto, puhat će umjeren i jak jugozapadnjak. Temperatura većinom između 10 i 15 °C, u gorju ujutro malo niža.

U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, većinom u unutrašnjosti. Puhat će umjereno, prema otvorenom srednjeg Jadrana do jako jugo uz umjereno valovito more. Najviša temperatura od 11 °C u Zagori do 16 °C na otocima.

Badnjak na jugu Hrvatske također umjereno i pretežno oblačan uz mjestimičnu slabu kišu, te umjereno jugo. Potkraj dana jugo u jačanju uz umjereno valovito more. Jutarnja temperatura od 7 °C u zaobalju do 12 °C na obali, a dnevna od 14 do 16 °C.

Tijekom Božića promjena

Na Božić u unutrašnjosti povremeno kiša, ali i okretanje vjetra na sjeveroistočni, uz postupni pad temperature zraka. Pritom će u gorju kiša prijeći u susnježicu i snijeg, uz stvaranje snježnog pokrivača. U subotu snijeg još osobito u Lici, a uz kišu bit će ga i u unutrašnjosti Dalmacije i Slavoniji, dok se na sjeverozapadu očekuje smanjenje naoblake. U nedjelju prestanak vjetra i razvedravanje, te ujutro prilično hladno, pogotovo u gorju.

Na Jadranu u iduća dva dana prevladavat će oblačno i povremeno s kišom, na sam Božić moguće i grmljavinom, te mjestimice obilnijim pljuskovima. Umjereno do jako jugo i jugozapadnjak okrenut će na jaku, podno Velebita i olujnu buru, uz zahladnjenje. Pritom su na blagdan sv. Stjepana snježne pahulje moguće gdjegod i na obali. U nedjelju razvedravanje i slabljenje bure, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Mokri i skliski kolnici

Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Gorskom kotaru, Lici i Hrvatskom primorju, a vidljivost je smanjena zbog magle na pojedinim cestama u unutrašnjosti, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas od 15 do 23 sata. Stožer civilne zaštite RH donio je odluku kojom se privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza. Odluka je stupila na snagu 1. prosinca, a traje do 15. siječnja 2021.godine.

Putnici koji dolaze iz “zelenih područja EU” ne trebaju PCR test, niti ispunjavanje dodatnih uvjeta za ulazak u RH. Svi ostali putnici koji dolaze iz EU trebaju predočiti negativni PCR test koji nije stariji od 48 sati ili se na Covid testirati pri dolasku u RH i biti u samoizolaciji do dospijeća nalaza. Pomorski i željeznički putnički prijevoz teku uglavnom redovito.