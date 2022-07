Dvojica zatvorenika, inače Moldavaca, preskočila su jučer ujutro ogradu Zatvora u Osijeku i dala "petama vjetra", piše u četvrtak Večernji list, navodeći da će zbog drugog bijega iz zatvora u nešto više od mjesec dana odgovarati pravosudni policajac.

Obojica su 23-godišnjaci, a priliku za bijeg iskoristili su pri jutarnjoj šetnji dvorištem. Pravosudni policajci u pomoć su pozvali kolege iz PU osječko-baranjske, koja srećom nije daleko, a dvojac je uhićen 20-ak minuta kasnije, u središtu grada, i vraćen iza rešetaka.

Drugi bijeg u tek nešto više od mjesec dana

Drugi je ovo bijeg u tek nešto više od mjesec dana – baš na istome mjestu, ogradu je preskočio i maloljetnik, koji je 45 minuta kasnije uhićen na šetnici uz Dravu. Otvorilo je to ponovno pitanje sigurnosti u hrvatskom zatvorskom sustavu, ali i aktiviralo problem nedostatka pravosudnih policajca. Jer, podsjetimo, i 33-godišnjak iz Srbije pobjegao je prije tjedan dana pri povratku s ročišta na sudu u Zagrebu. I specifično za Osijek, opet je postalo jasno koliki je sigurnosni rizik što je zatvorska zgrada u najstrožem središtu grada, tik uz glavnu tržnicu.

'Zavarili nekakvu žicu'

"Zatražili smo prošli put očitovanje unutarnje kontrole i odgovornost voditelja odjela osiguranja, a isto ćemo učiniti i sada. Uprava je u međuvremenu zavarila nekakvu žicu, ali očito je to nedovoljno jer su sami zatvorenici ponovno uočili nedostatke", tvrdi Igor Raštegorac, dopredsjednik Sindikata pravosudnih policajaca Hrvatske i šef osječke sindikalne podružnice.

"Nedostaje približno 15 pravosudnih policajaca u Zatvoru u Osijeku, a slična je situacija i u svim ostalim hrvatskim zatvorima. Sigurnost je u svakom segmentu narušena, neprestano upozoravamo na to, ali nailazimo na zid. Otežano radimo, pandemija nas je dodatno iscrpila, imamo puno prekovremenih sati, pati nam obiteljski život, a najgore je kada se netko od nas razboli ili je sezona godišnjih odmora pa nas je još manje. Kolege provedu vani, u zatvorskom krugu, i po 12 sati na ekstremnim vrućinama", nadovezuje se on.

'Samo se zatrče i preskoče'

Na tzv. maloj šetnji, inače, bude 10 do 15 zatvorenika, a nadziru ih u pravilu jedan ili dvojica policajaca i pri tome nisu naoružani. "Iz sigurnosnih razloga nemaju oružje, kako ne bi došlo do situacija da im zatvorenici otmu pištolj pa se stvori još veći problem", kaže Armin Tatarević, čelnik SPPH. "Uz stazu kojom osječki zatvorenici šetaju odmah je zid, a predlagali smo da bude još i žica dva metra ispred te vanjske ograde, dok u međuprostoru može biti i kolega s oružjem ili psima, kao što je to u Lepoglavi. Ovako, oni u trku samo preskoče zid i na ulici su", dodaje Tatarević.

U Ministarstvu pravosuđa i uprave kažu kako utvrđuju okolnosti ovog pokušaja bijega, kako ga kvalificiraju jer je zatvorenik ubrzo vraćen. No neslužbeno doznajemo da se po preliminarnim informacijama radi o pogrešci pravosudnog policajca koji je osiguravao šetnju. Slijedi mu stegovni postupak, piše novinarka Večernjeg lista Suzana Lepan Štefančić.