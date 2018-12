ZA 11 DANA POČINJE KAOS U ZAGREBU: Rotor se zatvara 16. prosinca, evo kako će se tim dijelom grada voziti od tog dana

Od 16. prosinca pa sve do početka 2020. godine, svi koji će u nekom trenu morati proći kroz remetinečki rotor, morat će dobro uvježbati živce

Radovi na rekonstrukciji remetinečkog rotora već su dugo goruća tema, s obzirom na to da će zatvaranje rotora sasvim sigurno izazvati prometne probleme na ulazu u glavni grad. Kako bi se to minimiziralo, izgrađene su okolne pristupne ceste, no mnogi nisu uvjereni da će one biti dovoljne.

Privremene ceste sada su gotove, a voditelj projekta, Goran Radić, za 24 sata objasnio je kako će se nakon zatvaranja rotora voziti tim dijelom grada.

“Završili smo radove izmještanja instalacija iz samog centra rotora i na izgradnji privremenih prometnica. Te privremene prometnice izgledat će kao malo veći kružni tok, napravljen je dio prometnice uz Savski nasip. Ovaj jedan dio je konačnica riječke ceste koja će isto sad koristiti kao obilazni promet iz rotora, drugi dio ide uz sam Zrinjevac, tamo idu četiri trake. Bit će kao malo veći kružni tok, u svakom smjeru po dvije trake, iz tog prometa bit će isključeni kamioni i teška vozila iz prometa, i to bi trebalo funkcionirati uz poštivanja ograničenja brzine od 40 km/h”, rekao je Radić.

Zbog rokova zatvaraju

Sada su, dodaje, prisiljeni maknuti rotor te da su ga držali otvorenim što su dulje mogli.

“Mi moramo zatvoriti rotor u sljedeća dva tjedna. Radovi se odvijaju paralelno i u centralnom dijelu rotora, već su izvedeni radovi na istočnom dijelu, zaštitne dijafragme i jednostavno smo došli do istočnog podvožnjaka na samom rotoru koji sad moramo ukloniti da možemo nastaviti dalje”, pojasnio je Radić.

Datum kojim se trenutačno raspolaže je 16. prosinca, kada bi rotor trebao biti zatvoren, a za što je potrebna dobra priprema, ne samo projektanta, policije i Hrvatskih cesta već i vozača koji će morati naučiti čuvati živce u situaciji u kojoj će se naći.

I tako ćemo živce čuvati sve do siječnja 2020. godine kad najavljuju otvaranje novog rotora, kako kažu, sigurnijeg i protočnijeg.