WOW, KAKO SE OVO DOGODILO? Međimurskom voćaru na drvu jabuke rodile – bundeve

‘Bacio sam nakon proljetnog mraza tikvine sjemenke, kako bi voćnjak ljepše izgledao, ako mraz pokupi urod i nekako sam na to zaboravio. Jabuke su rodile, istina jako malo, ali i tikve su ispunile moja očekivanja’

Mladen Dobranić, šef Udruge voćara, vinograda i povrćara u Svetom Martinu na Muri, jedan je od najboljih hrvatskih voćara. Upravo je on ovih dana u svom brezovačkom voćnjaku doživio jedno veliko iznenađenje – na stablima i granama njegovih jabuka osvanule su velike bundeve, piše eMeđimurje.

Tikve na stablu jabuke izazvale su širok osmijeh na Dobranićevom licu jer je to potvrda kako dobrom voćaru na jabukama rode bundeve. Istina je, ne stoji bez razloga da je on i šef udruge koja se bavi i povrćarima. Ovo je potvrda kako je njegov voćnjak čist, bez kemije i supstanci.

NE, OVO NIJE FOTOMONTAŽA: U Međimurju tijekom berbe jabuka ubrali plod vrlo neobične boje

“Nisu moje jabuke tikve rodile, premda to tako izgleda i daje ljepotu voćnjaku u vrijeme kada i jabuke zore. Bacio sam nakon proljetnog mraza tikvine sjemenke, kako bi voćnjak ljepše izgledao, ako mraz pokupi urod i nekako sam na to zaboravio. Jabuke su rodile, istina jako malo, ali i tikve su ispunile moja očekivanja i dokaz su da nema prisutnosti herbicida i drugih kemijskih sredstava. Sretan sam zbog ovoga i silno me to razveselilo, a može i drugima biti poticaj da uz voćke zasade i povrće”, rekao je za eMeđimurje sretni domaći voćar.