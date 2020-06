OBRAT: ‘Asimptomatski bolesnici rijetko šire koronavirus’; Epidemija opet bukti u turističkom konkurentu Hrvatske: Zarazu šire turisti?

U Hrvatskoj u protekla 24 sata nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze ili smrti od koronavirusa, za razliku od Grčke u kojoj je broj slučajeva u posljednje vrijeme značajno porastao; a WHO smatra kako je svega šest posto oboljelih bez simptoma proširilo zarazu

U Hrvatskoj je ukupno zabilježeno 2247 slučajeva zaraze, od čega se 2128 osoba oporavilo, a 104 ih je preminulo; jučer nije bilo novih slučajeva

Epidemiologinja WHO-a tvrdi da je svega šest posto asimptomatski zaraženih osoba prenijelo koronavirus dalje

Zbog restrikcija u putovanjima zbog pandemije na brodovima je zarobljeno gotovo 200.000 mornara

Stariji muškarci, iako najranjiviji, nisu zabrinuti zbog COVIDA-19

7:44 – Novo je istraživanje pokazalo da su stariji muškarci, premda spadaju u najranjiviju dobnu skupinu, namanje zabrinuti zbog koronavirusa i najmanje mijenjaju ponašanje usred pandemije. Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu “The Journals of Gerontology” ukazuju na to da starije muškarce treba više educirati kako bi što preciznije shvatili koliki su rizici od covida-19.

Nedugo nakon pojave koronavirusa ustanovljeno je koje su demografske skupine najranjivije. I premda bi svi trebali promijeniti ponašanje da bi se širenje virusa smanjilo, ranjive skupine moraju posebno brinuti o svojem zdravlju. Po podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u Sjedinjenim Državama je, primjerice, 80 posto žrtava koronavirusa starije od 65 godina, a među njima je najviše muškaraca. S obzirom na to, očekivalo bi se da su muškarci stariji od 65 zabrinutiji i oprezniji kad je virus u pitanju, no naprotiv, oni su demografska skupina koja za to najmanje mari.

Po mišljenju dr. Sarah Barber, gerontologinje i psihologinje s državnog Sveučilišta Georgije i autorice studije, “ne samo da stariji muškarci iskazuju manje negativnih emocija u svakodnevnom životu, oni manje brinu i imaju manje PTSP simptoma nakon prirodnih katastrofa i terorističkih napada. U uobičajenim okolnostima ne brinuti previše o problemima je zapravo jako dobro. Svakodnevica je vjerojatno puno svjetlija ako brinemo manje, no kad je covid-19 u pitanju, manje brige moglo bi značiti i manje zaštitnih mjera i bihevioralnih promjena”.

Znanstvenici su istraživanje proveli na način da su podijelili sudionike u dvije dobne skupine, jednu od 18 do 35 godina i drugu od 65 do 81 godine te su ih zamolili da odgovore na upitnik o percepciji rizika, zabrinutosti i promjenama u svojem ponašanju, poput nošenja maski ili učestalosti pranja ruku u vrijeme pandemije koronavirusa. Studija je pokazala da je većina ispitanika umjereno zabrinuta pandemijom, a 80 posto ih je promijenilo ponašanje. No ustanovljeno je i da su stariji muškarci bili manje zabrinuti od ostalih te su se ponašanjem najmanje prilagodili pojavi virusa.

Bez obzira na to, dr. Barber smatra kako starije muškarce ne treba poticati na to da više brinu u aktualnim okolnostima. Pojašnjava da je u tom slučaju “zabrinutost povezana i s povećanim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti i lošijim mentalnim zdravljem”. Puno bismo više postigli kad bismo starije osobe ‘natjerali’ da bolje shvate objektivan rizik od covida-19, zaključila je.

WHO: Asimptomatski pacijenti rijetko šire zarazu koronavirusom

7:10 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) vjeruje da je asimptomatsko širenje koronavirusa rijetko, unatoč upozorenjima stručnjaka da je takav oblik prijenosa zaraze učestao, zbog čega je teško suzbiti pandemiju. Epidemiologinja WHO-a Maria Van Kerkhove poručila je da mnoge zemlje prijavljuju slučajeve širenja zaraze od ljudi koji nemaju kliničke simptome te dodala kako se ispostavilo da mnogi od njih imaju blagi oblik bolesti ili neuobičajene simptome.

Iz WHO-a navode da takvo širenje zaraze ne potiče pandemiju i vjerojatno predstavlja najviše šest posto širenja infekcije. Van Kerkhove je rekla da na osnovi podataka iz pojedinačnih zemalja, kada se ljudi koji nemaju simptome koronavirusa prate kako bi se otkrilo šire li zarazu, ima vrlo malo slučajeva širenja, prenosi Index.

“Pokušavamo dobiti više informacija iz zemalja da istinski odgovore na to pitanje. I dalje izgleda kako je rijetko da asimptomatični pojedinci zaista dalje prenose zarazu”, rekla je Van Kerkhove.

200.000 mornara zatočeno na brodovima zbog pandemije

7:10 – Države moraju poduzeti mjere kako bi omogućile da se svojim kućama vrati gotovo 200 tisuća mornara zatočenih na brodovima zbog ograničenja u borbi protiv pandemije, objavila je u ponedjeljak Međunarodna organizacija rada (ILO). ILO navodi da su pomorci iscrpljeni i suočavaju se s mentalnim problemima jer su na brodu četiri mjeseca nakon što su trebali završiti s poslom.

“To ugrožava njihovo zdravlje i sigurnost pomorskog prometa. Potrebno je djelovanje da se osigura dostojan rad za pomorce, izbjegnu pomorske nesreće i katastrofe za okoliš”, poručio je priopćenjem generalni direktor ILO-a Guy Ryder.

Također, odmorni pomorci ne mogu zamijeniti kolege zbog zabrane zamjene posade koja je na snazi kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. Vlade bi trebale označiti pomorce kao radnike čiji je rad nezaobilazan u pandemiji, dopustiti im da se sigurno vrate kući i zamijeniti ih svježom posadom, poručio je Ryder.

Grci zabrinuti zbog porasta broja oboljelih

7:10 – Grčke vlasti izrazile su u ponedjeljak zabrinutost zbog porasta broja oboljelih od covida-19 u zemlji koja se priprema za skori početak turističke sezone.

“Vara se svatko tko misli da smo se riješili virusa”, upozorio je ministar za civilnu zaštitu Nikos Hardalias. “Moramo biti oprezni i poštovati mjere za sprječavanje širenja virusa”, rekao je za medije.

Ministarstvo je u ponedjeljak izvijestilo o 97 novih slučajeva bolesti covida-19 i o dvoje mrtvih od četvrtka. Gotovo trećina od 97 novih slučajeva odnosi se na putnike iz inozemstva, navodi se u priopćenju ministarstva. Od 15. lipnja dvije najveće zračne luke, u Ateni i u Solunu, primat će turiste iz tridesetak zemalja, većinom s područja Europske unije, čime počinje turistička sezona. Manje zračne luke trebaju se otvoriti 1. srpnja.

U Grčkoj su od početka pandemije krajem veljače od covida-19 umrle 182 osobe a zarazilo se 3.049, navodi ministarstvo. Ministarstvo je reklo da će ponovo objavljivati dnevna izvješća o stanju u vezi s covidom-19 u zemlji, što je prekinulo prošlog tjedna jer je broj novozaraženih na dan bio manji od pet.