WHO ISPITUJE ASTRAZENECU: Neke zemlje su ga otkazale zbog djelotvornosti, ali hrvatski stručnjak tvrdi: ‘I stariji bi se trebali njime cijepiti’

U posljednja 24 sata zabilježen je 71 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2407. Među njima je 1137 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 107 pacijenata. Preminulo je 29 osoba

U Hrvatskoj je danas zabilježeno 71 slučajeva zaraze, a umrlo je 29 osoba

U ponedjeljak počinje cijepljenje građana cjepivom AstraZenece

Epidemiologinja Iva Pem Novosel: Cijepljenje svih građana moguće na proljeće

Šef Nacionalnog stožera Davor Božinović: Idemo u smjeru popuštanja mjera’

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA

Hrvatski stučnjak: ‘I stariji bi se trebali cijepiti AstraZenecom’

Jučer – Hrvatska je do ožujka ove godine trebala, prema planu, imati milijun cijepljenih, no problemi s isporukom cjepiva sve su usporili. “S dvije doze cijepili smo gotovo 40.000 ljudi, a plan je bio drugačiji. On je previđao veće isporuku cjepiva, sve se usporilo, ali svi kaskaju za ostvarenjem koje su željeli. Hrvatska je željela u ožujku imati milijun cijepljenih. To ćemo očito morati malo pričekati”, rekla je prim.dr. sc. Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odgovarajući na pitanje koliko Hrvatska zaostaje od prvotnog plana cijepljenja u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

“Kašnjenje je kombinacija više faktora. Astrazeneca je dala naznake da će biti prvo cjepivo koje će biti registrirano, no na kraju je treće registrirano. Pfizer je prvi registriran i onda je bila i velika potražnja. Oni su očito odlučili da moraju presložiti svoje proizvodne kapacitete i nastao je velik zastoj u isporuci. Sad smo tu gdje jesmo i radimo što bolje možemo u zadanim okolnostima”, dodala je Bubaš.

U Hrvatskoj počinje cijepljenje cjepivom AstraZenece, kojeg je Hrvatska kupila najviše. Tim cjepivom cijepit će se i stariji od 65 godina, premda su neke europske zemlje odustale od cijepljenja svoje starije populacije jer nema dovoljno podataka o učinkovitosti za tu dobnu skupinu. “Danas smo dobili 1800 Astrazenecinog cjepiva, 1000 Moderninog, a sutra i 2340 Pfizerovog cjepiva. Moramo se prilagoditi okolnostima i nitko ne može predvidjeti kojom će dinamikom dolaziti cjepivo”, rekla je prim. dr.sc. Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Karin je dodala kako je zanimanje ljudi za cijepljenje u Splitsko-dalmatinskoj županiji poraslo te se količinama koje pristižu ne može zadovoljiti interes.

Voditelj Službe za epidemiologiju i javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, doc. prim. dr. sc. Ante Cvitković rekao je kako je u njihovu županiju stiglo 600 doza AstraZenecina cjepiva i 300 doza Modernina. “Sutra očekujemo preko 700 doza cjepiva Pfizer koje je namijenjeno za drugu dozu onih koji su tim cjepivom cijepljeni prvom dozom”, rekao je Cvitković te dodao kako je zanimanje za cijepljenje u toj županiji prema procjenama po ambulanti 100-200 osoba starijih od 65 godina. Cvitković smatra da će biti sve više zainteresiranih za cijepljenje.

Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, sa Zavoda za fiziologiju i imunologiju riječkog Medicinskog fakultet govorio je o uspješnosti AstraZenecinog cjepiva među starijom populacijom. “Osobe starije od 65 godina trebali bi se cijepiti s Astrazenecinim cjepivom i ne čekati neko drugo jer se u tom razdoblju mogu inficirati. Cijepeći se ovim cjepivom ne bi dobili slabe ili nikakve nuspojave, a dobili bi adekvatnu imunost. Sigurno je da se radi o kvalitetnom cjepivu koje nema štetne učinke i koje će kod starijih osoba dati adekvatnu imunost i smanjiti zaraznost i naravno teže oblike i time smrtnost”, rekao je.

WHO ispituje AstraZenecino cjepivo

Jučer – Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) analizirali su u ponedjeljak AstraZenecino cjepivo protiv covida-19 kojega je djelotvornost upitna za starije osobe i za južnoafrički soj virusa, a Južnoafrička Republika je čak prekinula kampanju cijepljenja.

Cjepivo AstraZenece/Oxforda kojim je Velika Britanija još u prosincu prva masovno cijepila svoje stanovnike, odobrilo je još nekoliko zemalja i Europska unija. No neke su vlade odlučile preporučiti ga samo za mlađe od 65, pa i 55 godina jer nije bilo dovoljno podataka o njegovoj djelotvornosti za starije.

U nedjelju je Južnoafrička Republika otkazala početak svoje kampanje cijepljenja s milijun doza AstraZenecina cjepiva, predviđen ovih dana, nakon studije koja je otkrila njegovu “ograničenu” djelotvornost protiv domaćeg soja virusa. Prvi rezultati te studije pokazuju da je cjepivo djelotvorno tek 22 posto protiv blažih oblika južnoafričkog soja. Još nema nikakvih rezultata o njegovoj djelotvornosti protiv težih oblika.

New York oživljava umjetničku scenu i otvara restorane

Jučer – Guverner New Yorka Andrew Cuomo predstavio je u ponedjeljak plan oživljavanja umjetničke scene i rekao da će se zatvoreni prostori restorana otvoriti ranije nego što se najavljivalo.

Potez za promocijom kazališta i glazbe diljem savezne države, poznat kao “New York Pops Up”, uslijedio je nakon što su mjere protiv širenja koronavirusa počele pokazivati uspjeh i zato što brojni izvođači s Broadwaya i drugi ne rade još od prošle godine. Vlasnici Broadwaya u listopadu su objavili da neće raditi do 31. svibnja u nadi da će se ponovno otvoriti u lipnju.

“Kad zatvorite Broadway, kad zatvorite kina, vi zaustavite cijelu industriju”, rekao je Cuomo na brifingu za medije. “Svi razumiju zašto, ali sad moramo njegovati tu industriju kako bismo je vratili”, dodao je Cuomo.

Prvo od 300 umjetničkih događanja u 100 dana na rasporedu je 20. veljače u kongresnom centru na Manhattanu uz posebni nastup za zdravstvene radnike. Javits Center u pandemiji se koristio kao privremena bolnica i prostor za cijepljenje. Cuomo je također najavio da se pomiče datum otvaranja 25 posto kapaciteta zatvorenih prostora njujorških restorana s 14. na 12. veljače.

Izrael i Grčka se dogovorili o slobodnom putovanju cijepljenih

Jučer – Izrael i Grčka su se u ponedjeljak dogovorili da će njihovi državljani koji su primili cjepivo protiv koronavirusa moći slobodno putovati u te dvije zemlje.

“Moramo olakšati putovanja onima koji pruže dokaz o cijepljenju i to kanimo učiniti s Izraelom (..) koji je daleko ispred nas što se tiče cijepljenja”, rekao je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis u zajedničkoj izjavi s izraelskim kolegom Benjaminom Netanyahuom.

Dogovor će izraelskim turistima omogućiti “da putuju u Grčku bez ikakva ograničenja i bez karantene”, dodao je Netanyahu. Izrael je u nedjelju počeo izlaziti iz treće karantene koju je uveo u prosincu, ali nije ukinuo ograničenja na međunarodne letove koji su obustavljeni do 20. veljače.

“Zelena putovnica” će se uvesti “kada se ukinu ograničenja putovanja”, rekao je predsjednik izraelske vlade. Odmah nakon zajedničke izjave ministri turizma dviju zemalja potpisali su bilateralni ugovor.