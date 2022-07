Ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je u nedjelju da će od danas svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni u posebni režim kontrole, prenijela je beogradska agencija Tanjug.

"Od danas svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica morat će posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni na poseban režim kontrole", izjavio je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin komentirajući odluku hrvatske vlade da zabrani predsjedniku Srbije Vučiću da privatno posjeti Jasenovac.

Zabrana Vučićevog posjeta Jasenovcu

Jutarnji list u nedjelju je prenio, pozivajući se na izvore u vladi, da je Vučić planirao privatni posjet Jasenovcu i Pakracu, no hrvatske vlasti neće mu dopustiti ulazak u zemlju. Vučić je, prema izvorima Jutarnjeg, kontaktirao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca i rekao mu kako planira privatni posjet Jasenovcu. Pupovcu je navodno rekao da dolazi u privatni posjet Hrvatskoj i ako želi da mu se može i on pridružiti, a ako smatra da to treba, da obavijesti i hrvatsku Vladu.

Pupovac je prenio tu informaciju premijeru Andreju Plenkoviću, a u Vladi su "ostali konsternirani načinom na koji je srpski predsjednik planirao napraviti kaos u Hrvatskoj", piše list. "Bez službene obavijesti hrvatskim vlastima, bez koordinacije s veleposlanstvom, Vučić je htio prijeći granicu iz Bosne i Hercegovine, odnosno njezina entiteta Republike Srpske i doći oko 11 sati u Jasenovac, a potom oko 14 sati i u Pakrac", navodi Jutarnji.

Ovdje je očito, smatraju u Vladi, bila namjera da se isprovocira hrvatsku stranu uoči obljetnice Oluje, a da onda srpski predsjednik može u svojoj zemlji glumiti žrtvu jer mu Hrvati nisu dopustili ulazak u zemlju, piše list.

Brnabić: Najveći skandal u modernoj povijesti Srbije i Hrvatske'

"Nije poštivao nijedan protokol, sve je htio napraviti mimo procedura i pravila o diplomatskim odnosima. Htio je sa svojim TV ekipama prijeći hrvatsku granicu i ovdje raditi što želi. Ali, premijer Plenković i Vlada jasno su rekli ne. Mi smo samostalna država, članica EU-a i NATO-a i ne može on ovdje raditi što želi. Politika "svesrpskog sveta" u Hrvatskoj mu neće proći", prenosi izvor iz vlade Jutarnji list.

" Ovdje nema nijedne dobre namjere, nijednog čina koji bi doprinio normalizaciji odnosa. Ne daje nam informacije o nestalima u Domovinskom ratu, ne govori o tome kako će procesuirati ratne zločince, htio je jednostavno napraviti kaos prije Oluje, ali mi smo u Vladi jasno rekli kako to ne dolazi u obzir", poručuju iz hrvatske Vlade, prenosi Jutarnji.

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u nedjelju da je odluka hrvatske vlade da ne dozvoli Vučiću da privatno posjeti Jasenovac "najveći skandal u modernoj povijesti Srbije i Hrvatske".

Na Vučićeve tvrdnje da nijedan srpski predsjednik prije njega nije bio u Jasenovcu reagirao je bivši srpski predsjednik Boris Tadić koji je 2010. bio i u Jasenovcu i u Jadovnom, kazavši da on posjete mjestima stradanja nije upotrebljavao za nadmetanje i za raspirivanje mržnje i lažnog patriotizma i da je teško i komentirati takvu upotrebu žrtava genocida u marketinške svrhe i satisfakcije osobnih ambicija.