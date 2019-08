VULGARNI UBEROVAC NAPAO ŽENU ZBOG – PREKRATKE VOŽNJE: Otkazao je vožnju i napisao: ‘Ma, puši k**** kravo”

Nakon što su joj taksisti ponudili previsoku cijenu do Trogira, turistkinju je napao jedan uberovac zbog prekratke vožnje, a na kraju je sjela na autobus

Zahvaljujući liberalizaciji tržišta, splitske je ulice preplavilo više od 3000 taksi vozila i dvostruko više vozača. To nije stvorilo samo kaos na cestama, već i na tržištu, gdje su naguravanja, tučnjave i agresivni ispadi postali svakodnevica. Policija, ali i mediji bilježe sve više slučajeva, koji uglavnom rezultiraju kaznenim prijavama.

Previše taksija i nešto manji broj gostiju nego ranijih godina dovode do bitki za svaku vožnju, u kojoj najdeblji kraj izvuku korisnici, koji često svjedoče brojnim neugodnostima. Na svojoj koži je to doživjela anonimna čitateljica Jutarnjeg koju je sablaznilo ponašanje taksista ispred splitske Zračne luke Resnik.

“Hrvatica sam, ali sam većinu života provela u Švedskoj. Živjela sam i u Kambodži, Sjedinjenim Državama, Kini i Libanonu. Putovala sam dosad u više od 60 zemalja svijeta i apsolutno obožavam povratak kući”, započinje svoju priču čitateljica.

STIGLO LJETO, POČEO BESPOŠTEDNI ‘RAT’: Jedan tip je kod zračne luke Split davio kolegu i gurao mu prste u oči i usta

Nemoralne ponude i naguravanje

Kaže da je 30. srpnja sletjela u Split, a ispred aerodromskog terminala joj je u nekoliko trenutaka pristupila nekolicina taksista. Htjela je poći do Trogira, a oni su joj za pet do šest kilometara htjeli uzeti 150 kuna. Ona im se zahvalila rekavši kako je naručila vožnju Uberom za 55 kuna. Dodaje kako ga često koristi u svim zemljama gdje on posluje te da nikad nije doživjela nikakve probleme.

Gnjevni taksisti su joj rekli kako Uber nikad neće doći, jer je relacija prekratka te su se počeli međusobno svađati i naguravati. Ona je, pak, otišla na mjesto na kojem se dogovorila da će ju uberovac pokupiti. No, on je stajao nekih 300 metara dalje, a ona je čekala da se on pojavi. Nakon nekog vremena vozač joj je otkazao vožnju i poslao kratku poruku: “Ma, puši k**** kravo”. Još šestorica Uberovaca su joj otkazala vožnju, jer je bila prekratka. Naposlijetku je nesretna žena došla autobusom do Trogira.

SPLITSKA ‘TAXI MAFIJA’: ‘Šef’ je ipak završio u pritvoru; Premlaćuju, razbijaju glave, prijete smrću, silovanjima i vrijeđaju

Imaju svoje zahtjeve

No, sačuvala je poruku i sve prijavila Uberu, iz kojeg su joj obećali kako je nikad više neće povezati s tim vozačem. I novinari su se upitali kako njihov vozač može biti toliko vulgaran.

“U Uberu iznimno brinemo o zadovoljstvu i sigurnosti naših korisnika. Pravila ponašanja vozača koji voze na našoj platformi jasna su svima te ih se svi moraju strogo pridržavati. Od svih vozača tražimo da se ponašaju profesionalno i ljubazno prema korisnicima, kao i da svaku vožnju pokušaju učiniti što ugodnijom i sigurnijom. Ozbiljno shvaćamo povratne informacije naših korisnika i uvijek ih odmah rješavamo”, kratko su priopćili.

TAKSISTI PROGOVORILI O TERORU SPLITSKE TAKSI MAFIJI, ZARADE i 500 EURA DNEVNO? ‘Ne ide drugačije, moramo tuć’ ljude i gotovo’

Mučan osjećaj

Svoju priču je podijelila s medijima zbog mučnog osjećaja po samom dolasku u Split. Pita se kako se osjećaju pravi turisti.

“Vjerojatno kao ovce u vučjoj jazbini ako im zatreba taksi vožnja. To je jako loša reklama za našu zemlju i turizam”, zaključila je te se upitala kako je moguće da jedni taksisti “deru kožu”, a drugima je ista dionica neisplativa.

TAKSIST DOBIO OTKAZ! Otkrili tko je naplatio 600 kuna za vožnju od Splita do Resnika: ‘Pa nismo tu samo kako bi ‘oderali’ nekog!’