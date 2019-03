VUKUŠIĆ ODGOVORIO MRAK TARITAŠ I BAUKU: ‘Pušten sam iz zatvora 1991.,a u Saboru sam radio u vrijeme Račanove vlade i vodio ga na Bleiburg’

‘Riječ je o presudi iz 1983., a ja sam 1991. pušten iz zatvora te sam odmah počeo raditi u hrvatskoj državnoj službi, i to u MUP-u, a zatim u Saboru u Komisiji za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava. U Saboru sam radio čak i u vrijeme Račanove koalicijske vlasti’, kazao je Vukušić

U utorak navečer u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” razgovaralo se o odbijenici Koruške Katoličke crkve na molbu Hrvatske biskupske konferencije da se na Lojbaškom polju pokraj Bleiburga ipak održi misa. No, tema emisije donekle je pala u drugi plan jer su dvoje najavljenih sugovornika, Anka Mrak Taritaš iz stranke GLAS i SDP-ovac Arsen Bauk odbili gostovati čuvši da će gost emisije biti i Bože Vukušić, voditelj Počasnog bleiburškog voda u Hrvatskoj.

Mrak Taritaš i Bauk odbili su doći u emisiju jer je, kažu, Vukušića osuđen u Njemačkoj na doživotni zatvor kao nalogodavac ubojstva.

‘Račana sam vodio u Bleiburg’

“Večeras sam zajedno s kolegom Arsenom Baukom odbila gostovati u emisiji Otvoreno nakon što sam upoznata s činjenicom da je jedan od gostiju Bože Vukušić iz Počasnog bleiburškog voda, pred njemačkim pravosuđem pravomoćno osuđen na doživotni zatvor kao nalogodavac ubojstva”, objavila je Mrak Taritaš na Facebooku.

Na početku “Otvorenog” Vukušić je na pitanje voditelja Damira Smrtića govorio o svojoj presudi.

“Riječ je o presudi iz 1983., a ja sam 1991. pušten iz zatvora te sam odmah počeo raditi u hrvatskoj državnoj službi, i to u MUP-u, a zatim u Saboru u Komisiji za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava. U Saboru sam radio čak i u vrijeme Račanove koalicijske vlasti. Štoviše, kada je premijer Račan 2002. godine izrazio želju posjetiti Bleiburg, mene je ispred Hrvatskog sabora dopalo da mu budem vodič. Mi smo proveli nekoliko sati zajedno, on mi je rekao da zna za presudu”, rekao je Vukušić.

‘Nemam problema ni u Hrvatskoj ni u Njemačkoj’

Dodao je zbgo presude nema nikakvih problema s institucijama, ni u Hrvatskoj ni u Njemačkoj.

“Svugdje me pozivaju, jedino sam prije par godina negdje pročitao da se gospodin Puhovski potužio televiziji jer sam sudjelovao u jednoj emisiji, ali nemam nikakvih problema s institucijama. Nemam problema ni u Njemačkoj, nego sam, što se isto pisalo prije par godina, bio jedan od glavnih svjedoka u postupku istrage protiv Perkovića i Mustača, koju provodi to isto odvjetništvo koje me tužilo i na čiji sam zahtjev bio osuđen. Dapače, jedan policajac koji je vodio istragu protiv mene prihvatio je dužnost glavnog tajnika u Počasnom bleiburškom vodu”, kazao je Vukušić.