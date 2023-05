Čopori vukova u posljedjnje vrijeme sve češće napadaju stada ovaca i druge domaće životinje na području od Obrovca do Knina, a dolaze čak i u naselja. Stoga su nadležni odlučili nešto poduzeti.

"Prošli tjedan je održan sastanak predstavnika Hrvatskog lovačkog saveza, Ministarstva i Zavoda i dogovoreno je da za nekih desetak dana održimo širi radni sastanak, na kojem će sudjelovati naši predstavnici iz mediteranskog dijela saveza kako bi se dogovorili oko početka skupljanja uzoraka izmeta. Time bi vrlo brzo mogli utvrditi približni broj jedinki vuka na području Hrvatske", kazao je za RTL Danas Nediljko Dujić, predsjednik Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije.

Idealno vrijeme za prikupljanje izmeta

Trenutno, kaže, nije povoljno vrijeme za to jer počinju vrućine, a trava je visoka i puna zmija i nametnika.

'Najvjerojatnije ćemo se dogovoriti da će to biti početkom jeseni, kada počinje intenzivniji lov na ovom području. Govorim da jedino mi, lovci, imamo dovoljno članova da u mjesec ili dva kvalitetno odradimo to prikupljanje", ističe Dujić.

Na pitanje hoće li se tada analizom DNK utvrditi i broj jedinki vukopsa, Dujić je za RTL rekao da su informacije o njima dvojbene.

"Mislim da nije to presudno pitanje. Mislim da je presudno pitanje koliko imamo izvornih jedinki vuka na području Hrvatske", dodao je.