U dva ovotjedna olujna nevremena na istoku Hrvatske, u srijedu i petak, općina Cerna u Vukovarsko-srijemskoj županiji najviše je stradala.

"Hrvatska vojska je odmah izašla u pomoć nakon oluje. Danas imamo više od 250 ljudi angažiranih na području Vukovarsko-srijemske županije. Radimo na sedam lokacija, radovi još uvijek traju", kazao je za RTL Danas bojnik Mario Maslov, zapovjednik Vojnoobavještajne satnije.

'Zatražen angažman vojske'

Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić kaže, pak, da se reagiralo najbrže što se moglo i vrhunski.

"Bila je slučajna okolnost. Zakazan je bio sastanak načelnika i gradonačelnika, večer prije se dogodila katastrofa. Imali smo upute kako da se ponašaju. Odmah smo uzeli potrebe za ljudstvom i odredili kako će se pregledati oštećenja na stambenim objektima, evidentirati i s tim potvrdama podizati materijale u najbližim centrima. Zatražili smo i angažman hrvatske vojske", kazao je župan za RTL.

U dva dana je, kaže Dekanić, obišao sva stradala sela.

"S obzirom na način i metodu koju smo poduzeli nije bio potreban novac. Ljudi su s potvrdama iz općina i gradova dolazili podizati materijal besplatno. Nije bio potreban novac. Nedostajalo je ruku u početku, pogotovo kad se dogodi dva dana uzastopce. Da se nije nevrijeme dogodilo sinoć, vjerujem da bi u toku današnjeg dana dobar dio toga bio završen. Međutim, povećane su štete koje su bile prvi dan", rekao je.

'Šteta je strašna!'

Na pitanje kolika je procjena štete, vukovarsko-srijemski župan odgovorio je: Strašna!

"Moja procjena, koja nije stručna, uzima u obzir štete na gospodarskim objektima, dvadesetak škola, tridesetak sakralnih objekata, četrdesetak objekata javne namjene…. To su velike zgrade, veliki krovovi, velike štete. Ako zbrojimo sve to što sam rekao i štetu na poljoprivredi, to će biti iznosi od stotina milijuna eura", kazao je župan Dekanić.

Što se tiče procjene o uspostavi opskrbe električnom energijom, Dekanić kaže da HEP daje sve od sebe.

"Došli su im u pomoć iz susjednih centara, ne može se sve popraviti. Danas je nakon ponovnog nevremena ispalo 200 trafostanica. U razgovoru s direktorom HEP-a dobio sam procjenu da će u roku dva dana svi dobiti struju", kazao je.