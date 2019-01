VUKOVARSKI UČENIK OPISAO NAPAD NA NJEGA, MAJKA U ŠOKU: ‘Ne zanima nas politika. Strah me pustiti sina u školu’

‘Jedan me je pitao za koga navijam i zapričavao me. Rekao sam mu da ne navijam ni za koga. U tom trenutku ta osoba iz škole, neskrivena lica, udarila me šakom u glavu. Pao sam i tada me udario nogom u glavu’, opisao je napad na sebe učenik koji pohađa Tehničku školu Nikole Tesle u Vukovaru na srpskom jeziku i pismu

“U šoku smo svi. Ne znamo kako da postupimo, što da kažemo, kome da se obratimo i što da radimo. Ne interesiraju nas nikakve Penavine izjave ni politika uopće i evo što smo dobili. Dijete nam dva dana ne ide u školu. Strah me pustiti ga u školu. U ponedjeljak idemo k ravnatelju da vidimo što da radimo. Razmišljamo i da ga ispišemo iz škole. Kako pustiti dijete u školu i onda razmišljati hoće li mu se što dogoditi i čekati nekakav poziv. Ovo je strašno.”

Kroz suze je sve to izgovorila majka pretučenog mladića koji pohađa Tehničku školu Nikole Tesle u Vukovaru na srpskom jeziku i pismu. Novinare je pritom molila da joj zaštite identitet kako još ne bi ugrozila sina, koji je napadnut u srijedu oko 19 sati dok je nakon škole čekao autobus na vukovarskom kolodvoru. Prema navodima liječnika, zadobio je lakše tjelesne ozljede, pri čemu mu je razbijena arkada.

JE LI PENAVA ODGOVORAN ZA NAPAD NA UČENIKA U VUKOVARU? U priču se uplela i pravobraniteljica, zatražila je izvješće policije

‘Rekao san da ne navijam za nikoga, a onda…’

On sam priča da su mu prišlo šest osoba među kojima jedan koji je i sam učenik iste škole. Samo jedana osoba od njih imala je ortkiveno lice dok su ostali imali šalove.

“Jednoga od tih prijatelji su bili su prepoznali i kažu da i on pohađa našu školu, dok su ovi ostali, prema glasovima, bili stariji. Jedan me je pitao za koga navijam i zapričavao me. Rekao sam mu da ne navijam ni za koga. U tom trenutku ta osoba iz škole, neskrivena lica, udarila me šakom u glavu. Pao sam i tada me udario nogom u glavu. Odmah potom oni su otrčali dalje”, ispričao je mladić za Večernji list.

Potom je autobusom krenuo kući i vozio se sve dok autobus nije presrela policija, koja je u međuvremenu dobila dojavu. Iz policije, pak, poručuju da ih sve navodi na sumnju u sukob među pripadnicima navijačkih skupina. Pritom su istaknuli kako je nakon verbalnog sukoba uslijedio i i fizički dviju maloljetnih osoba u kojem je jedna od njih fizički ozlijeđena.

PENAVA SE ŽESTOKO OBRUŠIO NA SDSS I HDZ: ‘Vukovar je epicentar sustavne i kontinuirane velikosrpske puzajuće agresije’

‘Rezultat crtanja meta na djeci’

Slučaj se, podsjetimo, odigrao nakon medijskog istupa Ivana Penave te je zbog toga i u petak u Saboru o njemu raspravljano. Vukovarski Živi zid podnio je i kaznenu prijavu protiv tamošnjeg gradonačelnika ustvrdivši kako je iskoristio položaj da bi poticao međunacionalnu netrpeljivost i širenje straha zloupotrebljavajući, između ostaloga, maloljetnike srpske nacionalne manjine.

Prema riječima odvjetnika Ante Nobila, DORH bi svakako trebao istražiti prijavu. On smatra i kako je Penava morao znati da je nakon svojevrsnog crtanja “mete na lica tih dječaka” realno očekivati nekakve takve incidente.