Nakon najmasovnije Kolone sjećanja i više od 150 tisuća ljudi koji su se došli pokloniti gradu heroju, danas je u Vukovaru potpuno druga slika. Gosti su otišli, a na ulicama tek pokoji šetač i to u gradu koji je prije rata imao više zaposlenih nego danas stanovnika.

Kušaonica vina, centralno mjesto u Vukovaru do kojeg je ovih dana nemoguće bilo doći i pronaći slobodan stol, a danas jedna potpuno druga slika. O životu u Vukovaru ostalih 364 dana u godini priču donosi Danas.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Otkako su se ljudi počeli lagano okupljati, dolaziti u Vukovar, već nekoliko dana stvarno smo zabilježili veliki broj posjetitelja. Skoro je bilo nemoguće doći. Kako su dolazili ljudi iz Hrvatske, ali i izvan Hrvatske odati počast gradu heroja, tako je i naše poslovanje bilo jako dobro. Danas je nažalost slika malo drugačija, ali i vidimo da su se ljudi malo zadržali u Vukovaru i bilo im je jako lijepo", kazao je upravitelje zadruge Vrhunsko Vukovarsko Vedran Barić.

Ne živi se samo jedan dan

Potvrđuje da je bilo i poznatih gostiju, da su došli u njihovu zadrugu i kušaonu probati njihove proizvode. "Bilo ih je iz showbusinessa, ali i političara, branitelja", otkrio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I on potvrđuje da je u Vukovaru dan ranije bilo nevjerojatno puno posjetitelja, kaže više nego ikada, a da i kod njih u kušaoni svake godine raste broj posjetitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Osvetnički pohod neprijatelja ostavio rane u Nedinu. Ubijali pa spalili nepokretne: 'Stariji nam stalno pričaju o tome'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S obzirom na to da njihova zadruga okuplja 20-ak OPG-ova, na pitanje jesu li zadovoljniji odgovara: "Jesmo, zadovoljni smo, rastemo, sve je više novih članova, u zadruzi imamo proizvode poput meda, džema, pekmeza, sira, suhomesnatih proizvoda, vina, rakije i likera i sve ono što Vukovar ima za ponuditi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No njihovi proizvodi stižu i do Dubrovnika gdje u staroj gradskoj jezgri imaju svoju kušaonicu Vukovarskih proizvoda, a planiraju se i širiti. Iako mnogi spominju da Vukovar živne samo jedan dan, on kaže da je to grad koji je lijep tijekom cijele godine.

"Vukovar živi prekrasno, mi jednostavno ne živimo od jednoga dana, radimo konstantno cijelu godinu, prekrasan je grad za život, ja ovako kao obiteljski čovjek, meni je s obitelji stvarno lijepo", rekao je Barić.