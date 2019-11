VUKOVARSKI GRADONAČELNIK PRIZNAO: ‘I ja sam bio u jednoj od onih Viber grupa, ali…’

Penava kaže da je i on kratko bio član jedne Viber grupe

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava osvrnuo se u intervjuu za Media Servis na “Whatsapp ili Viber aferu” u HDZ-u, tj. objavljene poruke iz grupa u kojima su neki članovi HDZ-a širili govor mržnje, pozivali na nasilje i poticali na nelojalnost, pri čemu je priznao da je i sam bio član jedne Viber grupe.

“Moram reći da sam obrisao nakon dva-tri dana kada sam ustanovio da ne mogu pratiti te poruke i da me to usporava u radu, da ću previdjeti nešto što mi je bitno za djelovanje Vukovara, to jest s terena. Tako da sam odabrao onu opciju leave and delete”, rekao je.

Treba li ih sankcionirati?

Kada su u pitanje sankcioniranje članova stranke zbog tih neprimjerenih poruka, smatra da treba prosuđivati pojedinačne slučajeve, ali dodaje da ekstremnim porukama nema mjesta.

“Budući da sam i sam vrlo često u takvoj situaciji, mislim da je stvar trenutka, težine teme i problematike koja se komunicira, a s druge strane i pozadine zbog čega to komunicirate. To je vrlo nezahvalno i trebalo bi usporediti slučaj do slučaja i vidjeti o čemu je bilo riječ. Naravno ako pozivate na lišavanja slobode i fizičke obračune, tome nema apsolutno mjesta na bilo kakvim društvenim mrežama”.

Apsolutna podrška Kolindi

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja je danas predstavila izborni program, ima Penavinu bezuvjetnu podršku. “Pa ima, naravno, bezuvjetnu i to sam načelno rekao jer je pitanje bilo adresirano iz konteksta apsolutne potpore. Siguran sam 99,9 posto da ima potporu”, objasnio je to što je ranije rekao da Kolinda načelno ima podršku cijelog HDZ-a.

Uvjeren je da u iskrenost obećanja Predsjednice da će inzistirati na tome da nalaženje nestalih bude postavljeno kao glavni uvjet za daljnji napredak pregovora Srbije oko njenog članstva u EU. Međutim, kaže kako problem nestalih nije jedini problem.

Zatražio reakciju Pupovca

Kao primjer je naveo otkrivanje spomen ploče Mladenu Bratiću u Novom Sadu. Zbog toga je zatražio reakciju čelnika SDSS-a Milorada Pupovca, ali je nije dobio. Nakon što je prije nekoliko dana predstavio ovogodišnji program Kolone sjećanja pod sloganom “Vukovar – mjesto posebnog pijeteta”, rekao je kako su završne pripreme u tijeku.

To što neki političari 18. studenoga izbjegavaju Vukovar smatra neprihvatljivim. “Meni kao osobi je to sasvim neprihvatljivo. Nikada ne bih kalkulirao sa svojim prisutstvom tamo, poglavito kada čovjek obnaša neku dužnost, kada nije više samo osoba, ime i prezime, nego kada zastupa neke vrijednosti. Ne biti u Vukovaru 18. studenog u tom kontekstu je za mene neprihvatljivo”.

Penava je siguran da će se u četvrtak u Saboru izglasati izmjene Zakona o blagdanima prema kojima će 18. studeni postati blagdan i neradni dan te će se obilježavat kao Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i sve žrtve Domovinskog rata. “Danas postoje važnije teme. Međutim, kada neke stvari nisu raščišćene ranije, a trebale su , onda te teme i dalje ostaju relevantne”.

Dan antifašističke borbe

Što se tiče rasprave vezano za Dan antifašističke borbe, mišljenja je da “kao država moramo imati antifašistički blagdan. Ne zato što ga moramo imati nego jer su to vrijednosti koje živimo”.

