Ovih dana jedno od najvažnijih pitanja vezano za Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje jest hoće li na obljetnici, 17. studenog biti dvije kolone sjećanja u Vukovaru. Vezano za tu temu u studiju RTL-a gostovali su Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, inače savjetnik za branitelje Ivana Penave, te Zvonko Milas iz HDZ-a.

Gospodine Josić, kako će onda kolona sjećanja ove godine izgledati? Je li uopće moguće da budu dvije kolone?

"Ja nemam informaciju, niti mislim da će biti dvije kolone. Bit će jedna kolona, bit će kao i svake godine. Program je maltene identičan, kao i svih ovih godina, i ove godine će kolonu predvoditi branitelji Vukovara. Međutim, sada dolazimo do toga. Jedne godine su predvodile kolonu sve obitelji poginulih i nestalih. Nitko nije postavljao pitanje, jedne godine je predvodila 204. brigada i nitko nije postavio pitanje. Jedne godine treća gardijska brigada je predvodila kolonu. Svima je to bilo prihvatljivo. Sada odjednom, svima je neprihvatljivo da HOS koji je bio legalna postrojba i bila u gradu Vukovaru da oni predvode kolonu. To su naši prijatelji, naši suborci i ja nemam apsolutno nikakav problem da netko od njih ispred mene ide. Ako ćemo iskreno, ako idemo iz pijeteta tamo da se poklonimo tim žrtvama, apsolutno je svejedno. Je l' sam prvi, je l' sam u sredini ili sam zadnji. Mislim da je to tako svejedno. Međutim kod nas se politika o svemu raspravlja tako da vjerojatno mora se skrenuti pažnja s nečeg drugog, pa onda pričamo o podjelama."

Gospodine Milas kako vi iščitavate ovo sve? Prije svega, dva plakata će sigurno biti. Nadate li se vi da će se izbjeći scenarij za dvije kolone i zašto je do ovoga došlo? Je li ovo skupljanje političkih bodova jer kako smo čuli i sam premijer je u nekoliko navrata upro prstom upravo u Domovinski pokret.

"Pa prije svega, rekao bih ovo zadnje što je rekao moj prijatelj Tomislav Josić, moj suborac, uopće nije važno tko je prvi, tko je zadnji. Uvijek svake godine. U ovih 25, odnosno otkad je kolona ustanovljena na ovaj način, branitelji Vukovara su prvi sa svojim obiteljima sa stradalnicima, sa djecom itd., ali branitelji Vukovara. Nikad nije rečeno, posebno ni HOS, svi smo mi bili u sklopu 204. Vukovarske brigade i treća i prva."

Sada je rečeno HOS. Kako to iščitavate?

"Iščitavam da mislim kako se netko, rekao bih, pokušao zaigrati malo i nije svjestan, odnosno nije više siguran što je ispred - Vukovar ili osoba koja predstavlja Vukovar", kaže Milas.

Skuplja li političke bodove gospodin Penava?

"U svakom slučaju, mislim da je ovo usmjereno protiv stranke na vlasti i Vlade Republike Hrvatske. Ali ne znam zbog čega."

Foto: Danas.hr Foto: Danas.hr Zvonko Milas

Gospodine Josić, skuplja li onda Domovinski pokret političke bodove, kako vas se optužuje?

"Meni nije jasna jedna stvar. Mi pričamo o Domovinskom pokretu, pa nije on radio niti plakat niti je sastavljao program. Znači, ima vijeće kao svake godine, 26 članova je u tome odboru. Oni svake godine pripremaju program."

Predstavljao ga je gospodin Penava kao čelnik Domovinskoga pokreta i kao gradonačelnik Vukovara.

"Ove godine igrom slučaja uopće nisam bio u tom povjerenstvu iz osobnih razloga, ali sam prihvatio ono što je većina odlučila. Ja sam bio i na izradi zakona, a Vukovar mjesto posebnog pijeteta i nisam se s puno toga slagao. Zakon je izglasan. Nemam ja što tu, to je tako, većina je odlučila tako i ovdje. Znači mi sad govorimo, Ivan Penava. Nije Ivan Penava ni program sastavljao, niti je on određivao, ali nek bude Domovinski pokret. Žalosno je da u tom Povjerenstvu sjede ljudi koji nisu u Domovinskom pokretu."

Ali vi ste osobno član od prošle godine za Domovinskog pokreta? Mislite li i vi kao gospodin Penava da ministar Medved treba dati ostavku?

"Pa ja mogu tražiti ostavku i Putina i ne znam ni ja čega, od toga nema koristi, tako da je sasvim suludo da tražim ostavku od ministra. Kad znam da od toga nema nikakve vajde, tako da ja ne bih ulazio uopće u te polemike niti tražio. Do sada nisam tražio ostavku ni od koga. Prema tome, ne želim."

Jeste li to rekli gospodinu Penavi? Zašto je uopće onda tražio od njega?

"Gospodin Penava ima pravo da izrazi svoje mišljenje. Pa ne mogu ja njemu govoriti što će on govoriti.

Foto: Danas.hr Foto: Danas.hr Tomislav Josić

A je li gospodin Medved dobar ministar po vama?

"Pa vidite kakvih je bilo i jeste, moglo je uvijek i bolje. Tako da, moglo je i bolje. Ne mogu reći da se baš u svemu slažem s ministrom, ali ja se vjerojatno ni sa suprugom, a ni s djecom ne slažem u svemu. Prema tome zašto bih se morao i s njim slagati o svemu.

Gospodine Milas, kako vi komentirate traženje ostavke ministra?

"Pa, evo, ja ću reći nešto o vukovarskom odboru. Dakle, vidio sam u medijima da je 16. rujna prva sjednica Odbora bila nakon koje je, parafrazirat ću priopćenje - sve u redu i ove godine, kao i svih do sada, neće biti tehničkih problema niti kakvih drugih poteškoća."

Cijeli problem je ispao s plakatima.

"Dakle što je ispalo nakon mjesec dana? Nakon mjesec dana je izašao gradonačelnik Penava i rekao koji je problem - problem je da je ugrožen HOS. Osam godina Andrej Plenković vodi Vladu Republike Hrvatske. Osam godina dolazi kao i svi drugi, ponizno bez da mu se spomene ime i prezime. Problem je što očito netko drugi želi biti vidljiviji", naglasio je Milas.

