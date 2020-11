VUKOVARSKI BRANITELJ PRISJETIO SE ’91: ‘Tu nam se predao srpski tenkist iz Pančeva. Danas živi u Zagrebu i prima hrvatsku mirovinu’

‘Znate što smo mu napravili? ‘Čvoku’ mu nitko nije udario. Doveli smo ga kod Blage i rekli ‘Evo, srpski tenkist koji je zarobljen. Čovjek je iz Pančeva’. Znate li koja je prva rečenica koju je Blago njemu uputio? ‘Mali, jesi ti gladan?’ Ovaj je rekao ‘Jesam’. Stavio mu je narezak, otkinuo mu je komad kruha i rekao mu je ‘Sjedi i jedi’, ispričao je vukovarski branitelj Stipo Mlinarić

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i vukovarski branitelj Stipo Mlinarić prisjetio se opsade Vukovara 1991. godine, a opisao je i odnos hrvatskih branitelja prema srpskim civilima i ratnim zarobljenicima.

‘Nikoga nismo ubili, a mogli smo raditi što smo htjeli’

“Na današnji dan, turbovod, kojeg sam bio pripadnik, skupljao je sve civile i odveo ih u Borovo Commerce na predaju. Kroz sve ove ulice smo prošli. Po svakog civila u podrum smo došli i rekli da su to zadnji hrvatski vojnici koje vide, da poslije nas dolaze četnici i JNA. Bilo je puno ljudi srpske nacionalnosti, ja vas sad mogu odvesti kod njih, koji su živi i stanuju u ovim ulicama da ih pitate”, rekao je Mlinarić za televiziju N1.

“Oni koji su rekli da neće ići, mi smo im pružili ruku i rekli: ‘Ostanite u podrumu i na prvi znak kad vam dođu, javite se da vam ne bace bombu’. Znači, i tada smo im pomagali. Nikog nismo ubili, a mogli smo raditi što smo htjeli – niti je bilo policije, niti bilo koga. Imao sam 22 godine. Nikad mi nije palo napamet da ubijem nekoga, da nekome zlo napravim. Ako mu nisam donio kruha ili cigarete, vjerujte mi, nikakvo zlo nismo napravili”, dodao je.

‘Neka mi Pupovac kaže imenom koje su to civilne srpske žrtve’

Mlinarić je ispričao kako je sa svojim pokojnim bratom Miletom uzeo pušku već na “krvavi Uskrs” na Plitvicama 1991., a predao je, nažalost, 19. studenoga u Borovo Commerceu, nakon pada Vukovara.

“Brat je, nažalost, ranjen 23. listopada i završio u vukovarskoj bolnici. Odveden je kao pas sa 262 ranjenika i ubijen na Ovčari”, ispričao je Mlinarić za N1.

“Koje su to civilne žrtve srpske nacionalnosti kojima bismo se trebali mi ispričati ili gospodin Pupovac dati vijenac? Neka mi kaže imenom tko je. Neka dođe u Vukovar, otići ćemo zajedno. Evo ja ga pozivam ovim putem, a ja ću ga odvesti kod Srba koji su živi i dandanas. Neki su možda umrli prije dvije godine prirodnom smrću, ali ostalo je obitelji iza njih. Ja ću ga odvesti od kuće do kuće da pokažem koje su srpske kuće bile, koji su ljudi bili za vrijeme rata ovdje pod našom kontrolom i ljudi su sve do jednog preživjeli, mi smo ih hranili”, rekao je.

‘Taj čovjek je moj prijatelj, prešao je na našu stranu’

Na koncu je pisao događaj kada se njegovu vodu predao jedan srpski tenkist.

“Ovdje, četiri kuće dalje, momak iz tenka M-84 koji smo pogodili, sakrio se u špajzi. Bio je sedam dana tamo, živio je u razrušenoj kući od paradajz sosa koji se kuha u Slavoniji. Nakon sedam dana predao se nama iz turbovoda. Mi smo ga doveli u zapovjedništvo gdje je bio general Blago Zadro. Znate što smo mu napravili? ‘Čvoku’ mu nitko nije udario. Doveli smo ga kod Blage i rekli ‘Evo, srpski tenkist koji je zarobljen. Čovjek je iz Pančeva’. Znate li koja je prva rečenica koju je Blago njemu uputio? ‘Mali, jesi ti gladan?’ Ovaj je rekao ‘Jesam’. Stavio mu je narezak, otkinuo mu je komad kruha i rekao mu je ‘Sjedi i jedi’. Kad se najeo, onda ga je pitao odakle je i čovjek je ispričao. Taj čovjek se zove Siniša Jovanov. Taj čovjek je moj prijatelj, taj čovjek živi u Zagrebu, taj čovjek ima hrvatsku mirovinu. Provjerite sve što sam rekao, svaka moja riječ je istinita. Taj čovjek je moj prijatelj, srpski tenkist, koji je prešao na našu stranu”, ispričao je Mlinarić za N1.

