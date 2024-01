Na prosvjedu u Vukovaru u subotu ujutro okupilo se 200-injak ljudi. Roditelji i obitelj djece napadnute prošlu subotu organizirali su prosvjed pod nazivom "Stop nasilju". Neki od napadnutih dječaka završili su u bolnici s težim ozljedama, a policija je za sada uhitila petoricu napadača za koje sumnjaju da su sudjelovali u sukobima u Grčkoj.

Na mostu Jean-Michela Nicoliera gdje se dogodio napad, s obje su strane postavljeni plakati s porukama: "Stop nasilju, stop mržnji. Vukovar je naš grad" i "Stop nasilju u Vukovaru! Vukovar nije grad slučaj!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako se očekivao dolazak gradonačelnika Ivana Penave, on se još nije pojavio. U blizini skupa pojavili su se Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista, kao i šef vukovarskog HDZ-a Nikola Mažar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivica Franić Srna, djed jednog od napadnutih dječaka, poznati vukovarski branitelj rekao je za Index:

"Nadam se da će i centrala Bad Blue Boysa reagirati na ove huligane. Bolje da to naprave oni, policija i pravosuđe nego da ljudi sami uzimaju zakon u svoje ruke. Ne daj bože da do tog dođe. Svi smo mi emotivni kada su naša djeca u pitanju, kao i na nepravdu u gradu. Ne kažem da ću to biti ja, ali ne dao bog da se to dogodi. Ovo je upozorenje da se takve stvari u gradu Vukovaru ne smiju događati", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nitko od Boysa ih nije kontaktirao

Kaže da njega i obitelj nitko od Bad Blue Boysa nije kontaktirao, a o stanju svog unuka govori:

"To su mladi momci. Te ozljede i otekline se povlače. Oni su više psihološki potreseni. Znate, kada mene moj Šimun pita: Dida, kako ću ja sada u grad?' Kažem mu: Ići ćeš, dušo. Uzdignute glave, budi siguran u to. Planiram ga pratiti u gradu, ali ne samo njega nego i sve te momke", rekao je i dodao da sustav mora kazniti počinitelje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nismo mi divlji zapad. Ne daj bože da to postanemo. Oni moraju odgovarati za djela koja su učinili, moraju biti primjer i onima koji će debelo razmisliti hoće li sutra krenuti nešto takvo napraviti", rekao je.

'Vukovar nije grad slučaj'

Franić se potom obratio ostalim medijima te dodao kako od Vukovara ne treba praviti grad slučaj jer to nije te da želi da djeca imaju sigurnost, a ne da se boje šetati gradom po noći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je jauk roditelja na nemile događaje koji su se dogodili u našem gradu. Ovome treba stati na kraj. Ovo su ponavljači nemilih djela. Ti ljudi šetaju po gradu. Sudske presude su toliko smiješne… Da vam netko napada djecu i nakon toga opet slobodno šeće po gradu. Imaju toliko kaznenih djela da se ne mogu ni pročitati. Vjerujte mi, da ih krenete čitati u Dnevniku od 20 sati, ne biste ih mogli iščitati do kraja. Ovo je jauk grada Vukovara i roditelja", rekao je jedan od roditelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji pretučenih Vukovaraca: 'Oklijevalo se s reakcijom. Kao malo su se potukli Srbi i Hrvati, tko na to reagira'