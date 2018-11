VUKOVARSKA ŽRTVA SILOVANJA: ‘Pozvali su me i rekli da izaberem koji će me od njih trojice silovati’

Snježana Maljak je jedna od žrtvi silovanjima iz sabirnog logora Velepromet u Vukovaru

Nakon pada Vukovara, nebrojena su svjedočanstva o zločinima koje su počinili pripadnici srpske agresorske vojske i njihovi pomagači. Uz fizička zlostavljanja, cilj je bio žrtvama oduzeti i dostojanstvo, piše HRT. Jedna od žrtvi silovanja iz sabirnog logora Velepromet u Vukovaru, Snježana Maljak, bila je zatočena i mučena mjesecima u hangarima logora.

“Žena koja me je držala molila me je da šutim, da zidovi imaju uši. Tako se govorilo onda, da će nas čuti, da će nas doći pobiti. To je bilo nešto stravično”, rekla je Snježana.

Silovali su je svakodnevno

Tu su je mučili i svakodnevno silovali. Kako je rekla, bilo je to “iživljavanje i ponižavanje”.

“Pozvali su me i onda su mi rekli da moram izabrati koji će me od njih trojice silovati. Nakon tih riječi to je meni bilo kao smak svijeta, zacrnilo mi se sve preda mnom i zaljuljalo me”, rekla je Snježana, čija je za životom bila velika budući da je imala trogodišnjeg sina kojemu se željela vratiti.

Pokrenula privatnu tužbu

Godinama je šutila o paklu koji prošla. Međutim, kao hrabra i ponosna žena pokrenula je privatnu tužbu protiv dvojice silovatelja jer su joj oduzeli dostojanstvo.

“Osjećala sam strahovitu mržnju kada sam se vratila, ali isto tako, Bogu hvala, ja te mržnje više nemam u sebi. Jednostavno, ja te ljude ignoriram. Oni su za mene, jednostavno, zidovi”, tvrdi Snježana.

Opušta se na sastancima u udruzi “Sunčica”

Uz vjeru, snagu joj daju sastanci u udruzi “Sunčica”. Tamo više ne pričaju puno o ratnim strahotama. Izrađuju suvenire, zajedno se druže, sastanci ih potiču da idu naprijed, a ne da razmišljaju o prošlosti. O prošlosti rijetko govori. U njoj su i dalje duboke rane koje ni vrijeme neće nikada do kraja izliječiti, piše HRT.

