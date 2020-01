VUKOVARKA GLEDALA TV PA UGLEDALA ČOVJEKA KOJI JU JE SILOVAO U RATU: Novinarka Provjerenog ga je pronašla i došla mu na vrata

‘Izvadio je i pištolj kojim je psa ubio prije toga’

U emisiji “Provjereno” Nove TV prije nekoliko mjeseci gledatelji su mogli vidjeti priču o mladoj ženi koja traži svog oca koji je nestao 1991. Krivca za njegov nestanak žena nalazi u Jovanu Radanu, tadašnjem pripadniku srpske paravojne potrojbe teritorijalne obrane Vukovara. Dok je gledala prilog, jedna druga žena je prepoznala svog silovatelja koji je nitko drugi nego isti čovjek – Jovan Radan. Prije nekoliko godina je u Hrvatskoj pokrenuta istraga, no Radan se nije odazivao na pozive pa je DORH prekinuo istragu. Službena istraga je možda prestala, no reporterka Provjerenog ga je pronašla.

Tijekom 1991. Vukovarci su u Veleprometu odvajani po nacionalnosti, a Srbi, ili oni koji su imali rodbinu po Srbiji, dobivali su propusnice te se spašavali iz grada. Ova Vukovarka, baš kao i druge Hrvatice, dobile su zadatak služiti srpskim civilima kao sluškinje. Tijekom jednog čišćenja žena je čekala da u praznu kuću u Sajmištu dođu srpski civili, no u dvorište je ušetao Jovan Radan. Prepričava da nije znala tko je on, ali čim se predstavila on joj je jasno dao do znanja da poznaje roditelje njezinog supruga.

Pitao ju je je li trudna, jer ako jest onda ‘nosi ustašu’

“Izvadio je i pištolj kojim je psa ubio prije toga. Pitao me je jesam li trudna, jer ako jesam znači nosim ustašu. Rekla sam da nisam trudna. Rekao je da nas sve Hrvatice treba j*** da rađamo srpsku djecu” prepričava sugovornica razgovor netom prije silovanja te dodaje kako ju je strah potpuno obuzeo: “Niti se ti imaš kome obratiti, niti ti možeš vikati. Možeš što god hoćeš, tebi nema spasa. Nema šanse da se oslobodiš, niti da on kaže da se predomislio…”, prepričava žena.

Premda hrvatske vlasti nisu mogle doći do ovog okrutnog monstruma, na pravoslavni Badnjak pred Radanovu kuću dolazi ekipa Provjerenog tražeći istinu o zločinima koje je počinio tijekom rata u Vukovaru. On je novinarima kazao: “Vi ne odustajete još od mene da me z**ebavate. Hoćete da vas tužim za uznemiravanje? Još na Badnje veče ste mi došli. Ajde – biži.” Radanova žrtva ni tijekom rata, no niti godinama nakon nije htjela ispričati što joj se dogodilo jer je tijekom boravka u jednom izbjegličkom centru nakon bijega iz Vukovara slušala strašne osude.

“Bolje da šutim. Zašto bi netko na moju muku, na sve što sam prošla da mi još nakalemi, da me proziva da sam se j**** s četnicima. I da sam bila njima ne znam što”, prepričava sugovornica. Međutim, DORH-u su rekli drugi koji su znali što joj se dogodilo te je pokrenuta istraga prije nekoliko godina. Godine 2016. ispitani su svjedoci skupa sa žrtvom te su prikupljeni dokazi. Jovan Radan nakon bijega u Srbiju ignorira optužnice i negira ratne zločine te posebno šuti u vezi svoje uloge u ratu u Vukovaru. Nije se javljao na pozive koji su mu iz Hrvatske poslani na kućnu adresu pa je DORH prekinuo istragu.