Vukovar se u petak prisjeća najtežeg dana u novijoj povijesti kada je 1991., nakon 87 dana herojskog otpora, 18. studenoga slomljena obrana grada koji je potom okupirala JNA i srpske paravojne postrojbe počinivši brojne zločine nad civilima i braniteljima u gotovo potpuno razrušenom gradu.

Tijek događanja:

'Ništa me nije moglo spriječiti da dođem'

13.27 - Na tisuće domoljuba iz Hrvatske i susjedne BiH prošlo je danas dostojanstveno ulicama Vukovara u spomen na žrtvu toga grada u Domovinskom ratu, bez obzira na jaku kišu koja od noćas stalno pada u gradu na Dunavu.

"Ništa me nije moglo spriječiti da dođem. Bila sam i prošlih godina i dolazit ću i ubuduće. Ne znam što bih rekla kada vidim sve ove ljude. Osjećam neizmjeran ponos što sam dio svega ovoga", rekla je Anita Živanović iz Imotskoga.

Slično govori i Ivan Klasić iz okolice Varaždina koji je u vukovarskoj koloni sjećanja također već bio.

"Iznova je svaki put to novi doživljaj, novo ushićenje i spoznaja da pripadaš jednom tako ponosnom narodu, kao što je hrvatski. Vukovarska žrtva je nemjerljiva i svi bi se trebali neprestano klanjati onima koji su dali svoje živote za našu slobodu", mišljenja je ovaj 56-godišnjak koji je u Vukovar došao sa skupinom prijatelja.

"Samo da ovoliko ne pada, ali izdržat ćemo i to. Kroz šta su prolazili Vukovarci na dašanji dan 1991., ovo je ništa", poručuje.

Obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i 31. obljetnice stradanja Vukovara u Domovinskom ratu nazočan je i državni vrh, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i Vlade Andrej Plenković s brojnim saborskim zastupnicima i ministrima.

Preživjele branitelje Vukovara predvodio je njihov posljednji zapovjednik Branko Borković.

Dok su sudionici kolone sjećanja prolazili gradskim ulicama sa zvonika crkve svetih Filipa i Jakova odzvanjala je zvonjava zvona dok su se s prozora Hrvatskog radija Vukovar mogli čuti ratni izvještaji novinara i urednika, Siniše Glavaševića, ubijenog 20. studenoga na Ovčari, zajedno s još 199 žrtava.

Na prozorima domova Vukovaraca gore upaljeni lampioni koji se nalaze i duž cijelog puta kojim je vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja prolazila kolona sjećanja.

O veličini kolone svjedoči i podatak da se, dok je čelo kolone ulazilo u Memorijalno groblje, začelje kolone nalazilo u središtu grada, udaljenom više od pet kilometara od groblja.

Iako je danas držani praznik i neradni dan, u gradu su otvoreni ugostiteljski objekti i pekarnice u kojima okupljeni mogu potražiti okrijepu i nakratko zaklon od kiše.

Milanović stigao u Škabrnju i položio vijence

12.20 - Predsjednik Zoran Milanović stigao je u Škabranju. Položio je vijence i upalio svijeće na spomeniku žrtvama.

Grbin: 'Sjećamo se žrtve Vukovara'

12.05 - Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u petak da se na taj dan sjećamo na žrtvu Vukovara, što su taj grad i Hrvatska morali pretrpjeti da bi ostvarili slobodu, neovisnost i mogućnost da sami odlučuju o putu kojim će ići. I danas svjedočimo ratnim scenama i groznoj agresiji, gdje netko samo zato što je veći misli da ima pravo tlačiti druge, kazao je Grbi u izjavi novinarima u Koloni sjećanja.

"Mislim da je Vukovar prilika da poručimo kako svijet nikada na takvo nešto ne smije pristati, radilo se o Srbiji, Rusiji ili nekome trećem", poručio je.

Kosor: 'Sjećam se te nevjerice da je Vukovar pao'

11.50 - Bivša premijerka Jadranka Kosor prisjetila se svega što je prethodilo padu Vukovara.

"Upravo u ove dana navre ova silina sjećanja na svaki detalj, ne samo 18. nego i dana prije, na posljednje javljanje Siniše Glavaševića, kad je bilo jasno da se grad neće obraniti i kad je on to vrlo decidirano isticao. Kad je i on znao, a i mi svi drugi, budući da je on bio glas Vukovara, glas branitelja Vukovara, glas otpora iz Vukovara, znali smo, a i on je znao, da će neprijatelj, kad uđe u grad, među prvima tražiti njega. Tako je i bilo", rekla je Kosor za N1.

"Sjećam se te nevjerice da je Vukovar pao… Snimala sam mnoge ljude, puno djece, čula priče iz Vukovara, o djeci koja su posijedila u podrumima…", rekla je bivša premijerka, dodajući kako ovaj dan svake godine prati kaos od osjećaja, ali i ponos zbog svega.

Građani Vukovara i brojni domoljubi odali počast Gradu heroju

11.45 - Pogledajte kako su građani Vukovara i brojni domoljubi odali počast Gradu heroju u Domovinskom ratu.

Baka Magdalena usred kišnog Vukovara po smeću tražila boce

11.30 - Baka Magdalena u petak je po kiši u Vukovaru skuplja boce. Sudionici Kolone sjećanja dali su joj novce da barem danas ima za topli obrok, zabilježila je fotoreporterka agencije Pixsell.

Penava: 'Jedina riječ koju mogu reći, a da ne budem prost jest - izdaja'

11.22 - Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava (Domovinski pokret) u petak je, na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, nekažnjavanje ratnog zločina koji je počinila JNA u tom gradu u Domovinskom ratu nazvao izdajom hrvatskih pravosudnih institucija.

"Tko nije u ovoj državi vidio tenkove kako idu ulicama Begrada prema Vukovaru, tko nije gledao avione kako nadlijeću i artiljeriju kako tuče iz okruženja Vukovara", upitao je Penava u izjavi novinarima te ustvrdio da su svi građani to vidjeli, da se zna tko su bili zapovjednici - jedino to hrvatsko pravosuđe i institucije ne znaju.

"To je njihova sramota i sramota svih nas i to je neopisivo i neobjašnjivo. Jedina riječ koju mogu reći, a da ne budem prost jest - izdaja", rekao je Penava.

Plenković: 'Demokracija smo i slobodni smo'

11.05 - Premijer Andrej Plenković trenutno je u Koloni sjećanja, a za N1 još je jednom prokomentirao grad Heroj. "U proračunu imamo deset milijuna eura za Vukovar. Demokracija smo, slobodni smo, u Europskoj uniji smo. Ja razumijem osjećaje ljudi iz Škrabrnje, njima je jako teško", rekao je Plenković.

Na pitanje ima li te pomirbe o kojoj svi govore, premijer kaže: "Nema alternative."

Poručio je kako razumije i poštuje one koji su Šimpragi jučer okrenuli leđa.

"Ima ljudi koji bi pitali zašto nije došla. Ima vremena da dođe i ovdje", kaže premijer.

Na pitanja o ćirilici u Vukovaru, Plenković kaže kako je u tom gradu HDZ u oporbi, a da je to stvar većine. "Nisam primijetio da bi prava Srba ovdje bila problem, što će GV odlučiti, vidjet ćemo", kaže.

Snažna kiša u Vukovaru

10.45 - Snažna kiša pada u Vukovaru gdje je krenula Kolona sjećanja.

Kreće Kolona sjećanja u Škabrnji

10.22 - Krenula je Kolona sjećanja u Škabrnji.

Josić: Samo zajedno možemo stvari promijeniti

10.10 - Predsjednik Savjeta grada Vukovara za branitelje Tomislav Josić (DP) poslao je u petak iz Vukovara poruku zajedništva istaknuvši kako samo zajedno možemo neke stvari promijeniti.

"Zajedništvo, a ne se dijeliti, jedino zajedno možemo neke stvari promijeniti, kako smo bili 1991. tako bismo trebali i nadalje, i onda će nam svima biti puno bolje", izjavio je novinarima.

Svira himna Hrvatske

10.00 - Uskoro počinje Kolona sjećanja, koja kreće ispred vukovarske bolnice. U ovim trenucima pred bolnicom svira himna Republike Hrvatske.

Plenković: 'U Škabrnji su počinjeni strašni zločini'

9.57 - Nacionalnu memorijalnu bolnicu u Vukovaru posjetio je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković koji je dao i izjavu za medije, tijekom koje je cijelo vrijeme padao jak pljusak.

"Drago mi je da smo danas ovdje s brojnim Hrvatima iz Hrvatske i inozemstva, koji su došli odati počast Gradu Heroju, Gradu Vukovaru. Vukovar je temelj hrvatske samostalnosti. U Škabrnji su počinjeni strašni zločini. Razumijemo stav žrtava. Smatram da je dobro da je predstavnica SDSS-a došla i odala počast žrtvama. Mi ćemo nastaviti inzistirati na pouzdanim podacima, a ne kao što je bilo u prošlosti. U Vukovar smo uložili više nego u ijedan drugi grad. Politika suživota je jedina bitna politika za budućnost."

Prisjetio se i doktorice Vesne Bosanac, kazavši da je ovo prva Kolona sjećanja bez nje.

"Zato ćemo danas još jednom u bolnici, u Koloni, na vukovarskom groblju i na Ovčari odati počast onima koji su za Hrvatsku dali najviše", rekao je Plenković.

Jandroković: 'Ne želim govoriti o podjelama'

9.55 - Predsjednik Hrvatskog Sabora u Vukovaru je dao izjavu za medije.

"Zbog rata u Ukrajini s još većim ponosom sjećamo se grada Vukovara i svih naših heroja. Ne želim govoriti o podjelama, svi oni koji su ovdje dobro su došli. Svatko onaj tko poštuje hrvatsku državu dobrodošao je u Vukovar", rekao je Jandroković.

Paladina: 'Teško je braniteljima, ne mogu komentirati njihov potez'

9.40 - Ministar graditeljstva Ivan Paladina, koji je u petak došao u Škabrnju na obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, rekao je da je braniteljima i žrtvama teško, ne želeći komentirati okretanje leđa Vladinom izaslanstvu i potpredsjednici Šimpragi. Gestu potpredsjednice Vlade Anje Šiprage, koja je dan ranije položila vijenac u Škabrnji ocijenio je dobrodošlom.

"Teško je nekome tko nije proživio isto što i branitelji, doživjeti njihove emocije i ne želim ni pomišljati o tome da mogu razumjeti njihove emocije tako da ne bih komentirao njihov potez, a njenu gestu (Šimprage) u potpunosti pozdravljam, svaka kršćanska gesta je dobrodošla", izjavio je u petak Paladina u Škabrnji.

Kolona sjećanja kreće uskoro

9.45 - Uskoro kreće Kolona sjećanja.

Penava: 'Drago mi je vidjeti da su s nama ljudi iz cijele Hrvatske'

9.37 - "Svi su dobrodošli da dođu i odaju pijetet onima koji su prošli svoju Golgotu i nisu preživjeli", rekao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

"Drago mi je vidjeti da su s nama ljudi iz cijele Hrvatske, BiH, dijaspore i da ćemo tko zna koji put na miran način odati pijetet ljudima kojih više nema, koji su dali sebe kako bismo mi danas živjeli u Hrvatskoj", rekao je Penava.

Jastreb: 'Pokušavali smo pregovarati o načinima izvlačenja civila'

9.05 - Branko Borković, poznatiji kao Mladi Jastreb, nalazi se u Vukovaru gdje je za N1 govorio o Vukovaru.

"Vukovar je već tada bio sasječen na tri džepa. Posljednja obrana samog tog dijela je bila na neboderu. Mi smo pokušavali pregovarati o načinima izvlačenja civila, bilo je raznih kombinacijama - hoćemo li ići preko Dunava, pokušavalo se ići i preko Crvenog križa da izvučemo civile. Mi kao pripadnici obrane nismo bili pripadnici pregovora, nego prepušteni sami sebi", rekao je Jastreb pa dodao:

"Nas 20-ak tisuća odlučilo se boriti. Do 14. rujna 1991. mi smo zaustavili niz glavnih udara na Hrvatsku i Vukovar i otvorili prostor da Hrvatska može izvršiti mobilizaciju."

"Ja sam osoba koja je kroz Sabor nekoliko puta u lisicama vođena na ispitivanje kod Josipa Perkovića. To se nikada nije dogodilo u povijesti. Ne postoji nikakav nalog da se mene zatvori i pritvori. Nastojao sam se boriti kroz legitimni sustav i nisam dozvolio da od toga skrenemo."

Građani se okupljaju u Vukovaru

9.02 - Građani se od ranoga jutra okupljaju u Vukovaru. Pogledajte kako to izgleda u našoj galeriji.

Samuraj: 'Mi smo stvorili Hrvatsku'

8.46 - Branitelj Vukovara i čovjek koji je uvijek na čelu Kolone, Antun Dugan Samuraj, prisjetio dana rata.

"Svatko onaj tko osjeća ovaj grad, zapali svijeću, sudjeluje u ovoj Koloni. Fizički nisu tu, ali duhom jesu. Ja sam možda nezadovoljan ovime kako se kreće Hrvatska, međutim, Hrvatsku imamo. Mi smo stvorili Hrvatsku, Hrvatska je napravljena. Mi kažemo ovdje da je Vukovar kupio na svojoj krvi i na svojim kostima Hrvatsku, odnosno Hrvatska je priznata na našoj žrtvi, na žrtvi Vukovara", rekao je Dugan za N1.

8.30 - Bivša premijerka, Jadranka Kosor, na Twitteru se prisjetila 18. 11. i velike tragedije.

______________________________________________________________________________________

Ubijeno i poginulo najmanje 2717 branitelja i civila

Tijekom gotovo tromjesečne agresije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Vukovar 1991. godine ubijeno je i poginulo najmanje 2717 hrvatskih branitelja i civila, više od 22.000 Vukovaraca je otjerano u progonstvo dok je nekoliko tisuća branitelja i civila prošlo kroz srpske koncentracijske logore.

Na popisu zatočenih i nestalih osoba iz Domovinskog rata još se nalaze imena njih 383 kojima se svaki trag gubi u Vukovaru u jesen 1991. godine.

Kad su počeli sukobi?

Iako su borbe i sukobi u Vukovaru i njegovoj okolici počeli prije, kao datum početka bitke obično se navodi 25. kolovoza 1991., kada su bivša JNA i srpske paravojne postrojbe krenule u opći tenkovsko-pješački napad s namjerom da taj grad zauzmu najduže za tjedan dana. No, hrvatski su branitelji, iako brojčano i po oružju deseterostruko slabiji, uspjeli izdržati gotovo tri mjeseca. Stanovnici su bili bez struje i uredne opskrbe vodom i hranom dok je na grad svakodnevno padalo na stotine projektila uz tenkovske i zračne napade.

Okupacija Vukovara potrajala je do 15. siječnja 1998. i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja nakon koje su se Vukovarci konačno vratili svojim domovima koje je prije toga trebalo obnoviti.

Komemorativni program pod nazivom "Vukovar - mjesto posebnog domovinskog pijeteta" počinje u 10 sati u dvorištvu Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro". U programu će nastupiti Klapa 'Sveti Juraj' HRM-a i Policijska klapa 'Sveti Mihovil' te glumac Darko Milas.

Program

Programu u Memorijalnoj bolnici nazočit će, uz okupljene branitelje i predstavnike udruga i predstavnici državnog vrha, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Ulicama grada Vukovara u 10,30 sati krenut će Križni put - Kolona sjećanja. Kolonu će predvoditi hrvatski branitelji Vukovara zajedno sa članovima obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih hrvatskih branitelja te oni koji su kao djeca proživjeli ratna razaranja Vukovara.

Dolazak Kolone sjećanja na Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata očekuje se u 12 sati, gdje će biti odana počast žrtvama Vukovara polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, koje će, uz ostale, položiti premijer Plenković i predsjednik Sabora Jandroković. Molitvu za žrtve Domovinskog rata Grada Vukovara predvodit će mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit.

Polaganje vijenaca

U 12,30 sati bit će služena misa za sve žrtve iz Domovinskog rata koju će predvoditi mons. Zdenko Križić, gospićko-senjski biskup.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković položiti će vijence i kod Spomen obilježja na mjestu masovne grobnice na Ovčari.

Za 17 sati planirana je svjetlosna rijeka sjećanja, odnosno puštanje svjetiljki Dunavom u spomen na ubijene i nestale branitelje Vukovara.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović počast žrtvi Vukovara odao je u četvrtak polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod spomenika na Memorijalnom groblju te mjestu masovne grobnice na Ovčari.

Franjevački samostan u Vukovaru i ove je godine pozvao na obilježavanje 18. studenoga inicijativom nazvanom „Zvon za Vukovar” u kojoj se poziva na zvonjavu zvona sa svih hrvatskih crkava u 18,11 sati.

Duž trase kojom će se kretati Kolona sjećanja učenici vukovarskih osnovnih škola zapalit će u petak rano ujutro nekoliko tisuća lampiona, na tisuće lampiona od sinoć gore ispred vukovarske bolnice, gradskih ustanova i institucija, tvrtki i drugih javnih objekata, a brojni lampioni gore i u prozorima obiteljskih kuća i stanova u Vukovaru.

Na tisuće upaljenih lampiona od sinoć je moguće vidjeti već od Vinkovaca, Nuštra, Marinaca i Bogdanovaca do samog Vukovara.