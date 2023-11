Pod geslom "Vukovar - moj izbor i u dobru i u zlu" u Vukovaru se u subotu obilježava 32. godišnjica vukovarske tragedije i stradanja u Domovinskom ratu tijekom kojega je u tome istočnoslavonskom gradu ubijeno 2717 hrvatskih branitelja i civila, a 374 ih se još vodi nestalima.

U spomen na 18. studenoga 1991. godine, kada je nakon tromjesečne opsade pripadnika bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi slomljena obrana Vukovara, gradskim ulicama u koloni sjećanja proći će tisuće domoljuba iz svih dijelova Hrvatske.

Državni vrh položio vijence i upalio svijeće na Ovčari

16.20 - U povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. vijence podno spomen obilježja na Ovčari položili su i svijeće upalili predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade Gordan Jandroković i Andrej Plenkoviće te član Predsjedništva BiH Denis Bećirević.

Tom prilikom premijer Plenković poručio je kako se Hrvatska neće nikada umoriti u potrazi za preostalim nestalim osobama iz Domovinskog rata te se i ovih dana obavljaju probna iskapanja u vukovarskoj okolici.

Nakon što su 18. studenoga 1991. ušli u grad Vukovar, pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi odveli su 19. studenoga iz vukovarske bolnice najmanje 266 ranjenika, hrvatskih branitelja, medicinskog osoblja i civila od kojih je 200 ubijeno 20. studenoga na poljoprivrednom dobru Ovčara nedaleko Vukovara, dok se za preostalih najmanje 66 osoba još uvijek traga.

Predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade Gordan Jandroković i Andrej Plenkoviće te član Predsjdništva BiH Denis Bećirević u Vukovaru su u subotu bili nazočni obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i 32. obljetnice stradanja toga grada u Domovinskom ratu.

Vukovar: 150.000 ljudi u veličanstvenoj Koloni sjećanja

16.00 - Vukovarom je u subotu prošla dosad najmasovnija Kolona sjećanja, izvijestile su vukovarske gradske vlasti, dodavši kako se procjenjuje da je od Nacionalne memorijalne bolnice do Memorijalnog groblja hodalo 150.000 ljudi iz Hrvatske i svijeta u sjećanje na vukovarsku tragediju.

"Danas je Vukovarom prošla najmasovnija Kolona sjećanja", priopćili su iz Grada Vukovara na Dan sjećanja, zahvalivši svima koji su došli u taj grad.

"Hvala na svakom koraku, upaljenoj svijeći i upućenoj molitvi za žrtve Vukovara. Hvala vam na dostojanstvenoj, ponosnoj, veličanstvenoj i najmasovnijoj Koloni sjećanja", poručili su iz Grada.

Vukovarom je u subotu od Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, prema procjenama, hodalo 150.000 ljudi iz cijele Hrvatske i svijeta, predvođeni hrvatskim braniteljima Vukovara s članovima obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih hrvatskih branitelja na čelu s pripadnicima Hrvatskih obrambenih snaga koji su branili Vukovar.

Program "Vukovar - moj izbor i u dobru i u zlu" u dvorištu bolnice izveli su glumac Darko Milas, Klapa "Sveti Juraj" HRM i Najbolji hrvatski tamburaši.

Na Memorijalnom groblju odana je počast polaganjem vijenaca. Vijence su položili posljednji zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković s ratnim zapovjednicima i članovima obitelji branitelja, predsjednici Republike, Vlade i Sabora - Zoran Milanović, Andrej Plenković i Gordan Jandroković, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić te gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava.

Molitvu je predvodio đakovačko osječki nadbiskup i metropoli Đuro Hranić, a uslijedila je i sveta misa za sve žrtve u Domovinskom ratu koju je predvodio apostolski nuncij u Hrvatskoj Giorgio Lingua, podsjeća se u priopćenju.

Polažu se vijenci

13.29 - Na Memorijalnom groblju polažu se vijenci za žrtve. Položio ih je Zoran Milanović, Gordan Jandroković i Andrej Plenković sa svojim izaslanstvima.

Državni vrh stiže na Memorijalno groblje, u koloni sjećanja i navijačke skupine

13.13 - Državni vrh približava se Memorijalnom groblju. Program kasni zbog desetaka tisuća ljudi koji su došli odati počast žrtvama Vukovara.

Na začelju kolone sjećanja, već tradicionalno, nalaze se pripadnici navijačkih skupina koji su se borili zajedno bez obzira na navijačko rivalstvo.

"Zagrepčani su čuvali nas, a mi smo čuvali njih", kazao je jedan od navijača Hajduka za HRT.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Deseci tisuća odaju počast žrtvi Vukovara, zbog količine ljudi pomaknuo se program

12.55 - Deseci tisuća domoljuba hodaju u subotu Vukovarom u koloni sjećanja, odajući počast žrtvi grada heroja u kojemu je u Domovinskom ratu život izgubilo 2717 branitelja i civila, dok se još uvijek traga za sudbinom njih 374.

Iako je programom bilo predviđeno da će državna i druga izaslanstva počast poginulima i ubijenima u Vukovaru odati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u 12.30, već je sada jasno da će ta satnica biti pomaknuta jer se državni vrh - predsjednik Republike Zoran Milanović te predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade, Gordan Jandroković i Andrej Plenković, uz koje je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, još nalaze u središtu Vukovara, nekoliko kilometara udaljeni od groblja.

Hodajući gradskim ulicama i trgovima domoljubi su ponajviše ogrnuti hrvatskim zastavama, a sudionici kolone nose i više od deset metara dugačke zastave Republike Hrvatske s natpisom Vukovar te zastave Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), čiji pripadnici predvode ovogodišnju kolonu sjećanja.

No, s obzirom na ogroman broj sudionika, oni se nalaze i u sredini vukovarske kolone. Dok su prolazili gradskim ulicama, mnoštvo im je pljeskalo, sporadično su se mogli čuti i uzvici "za dom spremni", a nekolicina je i dizala ruku u zrak.

U koloni su i pripadnici Hrvatske vojske koji nose stjegove svih ratnih postrojbi koje su sudjelovale u obrani zemlje, kao i članovi brojnih povijesnih postrojbi odjevenih u tradicionalne odore.

Među sudionicima su i brojni saborski zastupnici, predstavnici političkih stranaka, među kojima kojima je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji će po dolasku na groblje nakon polaganja vijenaca biti nazočni i misi zadušnici koju će predvoditi apostolski nuncij u RH Giorgio Lingua.

Dio kolone sjećanja stigla do Memorijalnog groblja

12.15 - Kolona sjećanja stigla je i do Memorijalnog groblja. Na grobnicama poginulih i ubijenih branitelja i civila položit će se ruže. Kod spomen-obilježja na Memorijalnom groblju odat će se počast žrtvama polaganjem vijenaca.

Misu za žrtve u Domovinskom ratu na Memorijalnom groblju predvodit će u 12,30 sati mons. Giorgio Lingua, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj.

U Koloni sjećanja deseci tisuća ljudi

12.10 - Vukovarom koračaju deseci tisuća ljudi koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske i svijeta. Stigli su i do Vodotornja, a u tužnoj koloni nalazi se i Paul Nicolier, brat Jean-Michela Nicoliera, francuskoga dragovoljca ubijenog na Ovčari.

'U ovom znaku ćeš pobijediti'

12.09 - U Koloni sjećanja građani su razvili ogromnu hrvatsku zastavu. Na njoj piše "In hoc signo vinces", što znači "U ovom znaku ćeš pobijediti".

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Malenica u Škabrnji: 'Žao mi je da nije bilo adekvatnih kazni na Haškom sudu'

12.08 - Ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica, koji je u subotu posjetio Škabrnju kao dio Vladina izaslanstva, izrazio je žaljenje zbog neadekvatnih kazni za zločine počinjene na škabrnjskom području.

"Žao mi je da nije bilo adekvatnih kazni na Haškom sudu i što vrh srpske vojske nije kažnjen za zločine počinjene u Škabrnji i Nadinu, osobito Franko Simatović i Jovica Stanišić", rekao je Malenica.

Svake godine se ovdje okupljamo u velikom broju, tako da ćemo zasigurno dostojanstveno odati počast svim žrtvama velikosrpskog režima, dodao je. Nije želio komentirati prijepore i tenzije koji su obilježili proteklih mjesec dana uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

"Ovi dani nisu vrijeme za politizaciju i razdvajanja naroda. Svi zajedno ih trebamo obilježavati, prisjećati se tragičnih trenutaka i apeliram na sve dionike na političkoj sceni da se suzdržimo od politiziranja", poručio je.

Jedni hvalili Penavu i kudili Plenkovića, a drugi zapjevali 'Juru i Bobana'

11.57 - Kako javlja 24 sata s terena, ovogodišnja kolona sjećanja jedna od većih u povijesti.

"Kolona je ove godine, ako ne najveća, onda jedna od većih. Početak je kod Vodotornja, a kraj kod bolnice, to je skoro 2,5 kilometra", kazali su.

Neki su u koloni i zapjevali, kao i pohvalili Ivana Penavu te kudili Plenkovića zbog prijepora oko plakata. Mogli su se čuti i stihovi iz pjesme "Jure i Bobana".

Brat Jean-Michela Nicoliera stigao u Vukovar: 'Plakat je lijep, ali majka se nije slagala s načinom na koji ga je upotrijebio Penava'

11.42 - Paul Nicolier, brat Jean-Michela Nicoliera, francuskoga dragovoljca ubijenog na Ovčari, izjavio je u subotu kako je dolazak u Vukovar uvijek ispunjen emocijama i da je uvijek zadovoljstvo sresti se s ljudima u Vukovaru.

"Uvijek je zadovoljstvo susresti se s ljudima u Vukovaru", rekao je Nicolier dodavši da njegova majka zbog bolesti nije mogla doći.

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine i 32. obljetnica stradanja toga grada u Domovinskom ratu ove se godine obilježava pod geslom "Vukovar, moj izbor i u dobru i u zlu", uzetog iz riječi vukovarskog dragovoljca, pripadnika HOS-a Jean-Michela Nicoliera, ubijenog na Ovčari 20. studenoga 1991. godine.

Njegov se lik nalazi i na plakatu ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja, a predstavljanje plakata podignulo je tenzije u političkoj javnosti zbog toga što je na njemu u geslu istaknuto slovo U.

"Što se tiče plakata, majci i meni je lijep, ali majka se nije slagala s načinom na koji ga je upotrijebio gradonačelnik Ivan Penava", rekao je Paul Nicolier.

Obilježavanje Dana sjećanja u Škabrnji

11.39 - Obilježavanje 32. obljetnice zločina koji su u Škabrnji 18. studenoga 1991. godine počinili pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojba pod zapovjedništvom Ratka Mladića, počelo je u subotu okupljanjem sudionika komemoracije na zapadnom ulazu u mjesto.

Iz naselja Ambar, na početku Ulice 18. studenoga 1991., u 10 sati krenula je kolona sjećanja - mimohod do Spomen-obilježja masovne grobnice, gdje su uz članove obitelji poginulih branitelja i civila vijence položila službena izaslanstva.

U Vladinu izaslanstvu su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

"Osam godina sam ministar i svake godine sam ovdje jer sam i obiteljski vezan uz Škabrnju. Ovo se ne smije zaboraviti i još bitnije, treba to prenositi na mlađe generacije, da se ovo više nikada ne ponovi", poručio je ministar Butković.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić kazao je da „moramo stalno podsjećati što se ovdje dogodilo za sve one koji tada nisu bili živi, ali u miru, dostojanstvu i svi zajedno“. Ako ikada trebamo biti u miru, to je danas upravo zbog svih koji su izgubili svoje najmilije, dodao je.

Izaslanik Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske je predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, a na komemoraciji i u koloni sjećanja je i izaslanstvo Hrvatskoga generalskog zbora (HGZ) predvođeno general-bojnikom i predsjednikom HGZ-a Marinkom Krešićem.

U Škabrnju je iz svih dijelova Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine stiglo nekoliko tisuća građana, brojna su izaslanstva Zadarske i susjednih dalmatinskih županija, predstavnici braniteljskih i civilnih udruga te saborski zastupnici i državni tajnici.

Nakon mise za domovinu i sve poginule u Domovinskom ratu u župnoj Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, u 12 sati krenut će Mimohod - Korak po korak, do Spomen-obilježja na Mjesnom groblju sv. Luke, a u 12.30 sati bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće za civile i hrvatske branitelje kod Središnjeg križa.

Dok su prolazili HOS-ovci, ljudi vikali: 'Za dom spremni'

11.18 - Dok su pripadnici HOS-a prolazili nedaleko od centra grada, dio ljudi je uzvikivao "Za dom", a onda bi drugi vikali: "Spremni!", prenosi Index.hr.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Rukovali se Milanović i Plenković

11.15 - Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković pozdravili su se tako što su se rukovali u Vukovaru.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Obitelj Blage Zadre u Vukovaru: 'To je bila cijena za našu slobodu'

11.11 - Obitelj Blage Zadre stigla je u Vukovar, piše N1.

"Dolazimo svake godine, a kad više ne budem mogla, imam dva sina", kazala je Kata Zadro dok je emotivno govorila o suprugu. Tomislav Zadro rekao je da želi da Vukovar postane grad zajedništva, ali i da vrijeme ne liječi rane, nego nas uči da se borimo s njima.

"Kad dođu ovi dani, emocije prorade. To je bila cijena za našu slobodu", zaključio je Tomislav.

Penava: 'U koloni mjesto za sve koji se žele pokloniti žrtvama velikosrpske agresije'

10.41 - Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava poručio je u subotu da u koloni sjećanja ima mjesta za svakoga tko se želi pokloniti žrtvama velikosrpske agresije na Hrvatsku.

"U koloni ima mjesta za svakoga tko se dolazi pokloniti žrtvama velikosrpske agresija na Vukovar i Hrvatsku", kazao je Penava u izjavi novinarima na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Dodao je da među 2717 poginulih građana u agresiji na Vukovar ima i značajan broj Srba. "Međutim, dolaziti sa agendom da se bacaju vijenci žrtvama Srbima jer, eto ginuli su Srbi i Hrvati, a ne priznavati relacije velikosrpske agresije i obrane grada Vukovara je grubo iskrivljavanje prošlosti", rekao je.

"Na tezi puzajuće velikosrpske agresije, znači sad više nije oružjem, sad idemo iskrivljavat prošlost Vukovara. Hvala što su poslušali, bolje da zaobiđu Vukovar jer to su provokatori", dodao je vukovarski gradonačelnik, komentirajući odustajanje SDSS-a od polaganja vijenca u Dunav za sve žrtve.

Istaknuo je i da je HOS za njega jedna od mnogobrojnih ratnih postrojbi koje su branile Vukovar i Hrvatsku i da znakovlje HOS-a ne treba miješati s drugim stvarima. "Godinama je ta postrojba pod pritiskom i pokušava ih se gurnuti na marginu i od njih učiniti nekakve ljude koji praktično nisu davali sebe u obrani države. Imali smo potrebu u Vukovaru reći da mi svoje žrtve ne zaboravljamo bez obzira na pripadnost i da ne damo da se po njima gazi", kaže Penava.

"Nemojmo to brkati sa insignijama pod kojima su ljudi ginuli. I nemojmo brkati 1991. sa 1941.-om i 1945.-om, nemojmo to raditi u gradu i državi koji su 91. stradali pod zvijezdom petokrakom i četničkom kokardom", dodao je. Rekao je i da sve što je govorio u proteklim danima iza toga stoji. "Dočekat ću predsjednika Sabora, Vlade i države i poželjet im dobrodošlicu. Sve moje izjave su bile promišljene i ne povlačim ih", kazao je. Na optužbe da zlorabi taj dan za predizborne svrhe odgovorio je kako to dolazi "od ljudi koji su došli na ideju imati drugi plakat, koji su došli na ideju svojatati kolonu sjećanja, otimati gradu Vukovaru".

Krenula povorka i u Škabrnji

10.39 - Formirala se i povorka u Škabrnji, javlja N1. Predvode ju djeca poginulih branitelja.

Grbin: 'Meni smeta ustaški pozdrav, a što se tiče HOS-a - naravno da mi ne smetaju'

10.38 - Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u subotu kako politiziranje obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara ide na dušu onih koji to rade, a on vjeruje da se većina ljudi koji su danas došli u Vukovar želi pokloniti žrtvama.

"Ovdje smo danas došli obilježiti žrtvu i pokloniti se onima koji su stradali. Svatko tko od ovog želi napraviti nešto drugo, politizirati, na njegovu je dušu", rekao je Grbin novinarima.

Na pitanje smeta li mu postrojba HOS i znakovlje "Za dom spremni", odgovorio je kako mu smeta činjenica da su, koliko zna, na čelu kolone sjećanja uvijek bile obitelji poginulih, stradalih i nestalih, a to se danas mijenja. "Ne mogu se oteti dojmu da se to mijenja zbog političkih razloga, ali to još jednom, na dušu onima koji su to organizirali, kao i politiziranje", rekao je Grbin.

Na komentar kako HOS-ovci kažu da ih se uvijek marginaliziralo, Grbin je pozvao sve da poslušaju što je Franjo Tuđman rekao o tome još 1992. godine. "Meni smeta ustaški pozdrav i oko toga nikad nisam imao dvojbe. Što se tiče HOS-a, naravno da mi ne smetaju oni koji su sudjelovali u obrani Vukovara. I o tome nema nikakve dvojbe, ni za mene, ni za druge", istaknuo je.

Ali, dodao je, kada u Vukovar dolaze "ljudi s čudnim brčićima" i promoviraju nešto drugo, a ne obranu, onda o tome treba otvoreno razgovarati. "Te i takve osobe ovdje ne žele dostojanstveno komemoriranje žrtava, nego žele da se danas dogodi incident. Mi u takvim incidentima sudjelovati nećemo i vjerujem da 99 posto ljudi koji su danas ovdje želi se pokloniti žrtvama i ništa više, ali i ništa manje od toga", ocijenio je Grbin.

Upitan zašto mu smeta ratni zapovjednik HOS-a Marko Skejo, odgovorio je: "Poslušajte sve njegove izjave u zadnjih 30 godina i shvatit ćete, ako ne shvatite, ja vam tu ne mogu pomoći".

Postrojile se povijesne postrojbe

10.30 - Započela je 32. kolona sjećanja. Pred vukovarskom bolnicom postrojile su se brojne povijesne postrojbe. Stgli su i sinjski alkari.

U Vukovar stigli brojni gosti iz javnog i političkog života

10.18 - U Vukovar stigli predsjednici države, Hrvatskog sabora i Vlade Zoran Milanović, Gordan Jandroković i Andrej Plenković.

Tu su i posljednji zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković, brojni ministri u Vladi, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua, koji će na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata predvoditi svetu misu, nadbiskup i metropolit đakovačko-osječki Đuro Hranić, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, župani hrvatskih županija predvođeni vukovarsko-srijemskim županom Damirom Dekanićem, saborski zastupnici i predstavnici političkih stranaka te drugi uglednici iz javnog i političkog života Hrvatske.

Hrvati iz BiH pale svijeće za žrtvu Vukovara, neki su došli i u Kolonu sjećanja

10.16 - Hrvati iz Bosne i Hercergovine molitvom i paljenjem svijeća pridružili su se u petak navečer u više desetaka središta večeri sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje te svih stradalih u Domovinskome ratu, a dio njih se priključio i koloni sjećanja u gradu heroju.

Na Trgu kralja Tomislava u Livnu svijeće su zapalili predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović. Priključili su im se brojni građani Livna, a u susjednom Tomislavgradu pijetet prema žrtvi Vukovara i Škabrnje iskazan je na Trgu dr. Franje Tuđmana.

“Duvnjaci ne zaboravljaju heroje Vukovara, Škabrnje, ali i sve hrvatske branitelje i žrtve Domovinskoga rata”, naveli su.

U Čapljini je organiziran mimohod djece s upaljenim svijećama do središnjeg spomen obilježja iz Domovinskoga rata, a u naselju Čeljevu su od svijeća mještani napravili Vodotoranj te istaknuli zastavu Hrvata iz BiH. U Vitezu su uzduž Vukovarske ulice u središtu grada zapaljene svijeće. Slično je bilo i u Žepču, Brčkom, Grudama. Tradicionalno, u mostarskoj Vukovarskoj ulici se večeras, na 32. godišnjicu vukovarske tragedije, pale svijeće ispred podignutog spomen križa.

Nemali broj Hrvata iz BiH uputio se u subotu priključiti koloni sjećanja u Vukovar. Dio njih je proteklih dana krenuo pješice te jutros stigao u grad heroj na Dunavu.

Program obilježavanja u Vukovaru

10.09 - Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. - 2023. Program "Vukovar – moj izbor i u dobru i u zlu" počeo je u 10.00 sati u krugu Nacionalne memorijalne bolnice "dr. Juraj Njavro" Vukovar, gdje će prigodni program izvesti Klapa "Sv. Juraj" HRM, najbolji hrvatski tamburaši i glumac Darko Milas. Nakon toga ulicama grada Vukovara krenut će Križni put - Kolona sjećanja do Memorijalnog groblja.

Minuta šutnje

10.07 - Ispred vukovarske bolnice održana je minuta šutnje za sve žrtve vukovarske tragedije.

Plenković: 'Svi hrvatski branitelji zaslužuju poštovanje. I pripadnici HOS-a su branili Hrvatsku, rekli smo to nebrojeno puta'

09.57 - I predsjednik Vlade stigao je u Vukovar.

"Vukovar je itekako propatio u Domovinskom ratu, koji je mirno reintegriran u siječnju 1998. Otada se razvija i ulaže se u Vukovar i svaka Vlada, a naša posebno, učinila je maksimalne napore kad je riječ o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, zdravstvo i školstvo. Naša je zadaća da maksimalno vodimo računa o Vukovaru, a posebno o hrvatskim braniteljima i da iskažemo poštovanje žrtvama velikosrpske agresije koja je svoje najgore izdanje dobila 1991. godine", poručio je Andrej Plenković.

Na pitanja o hos-u odgovorio je: "Svi hrvatski branitelji zaslužuju poštovanje, i pripadnici HOS-a su branili Hrvatsku, rekli smo to nebrojeno puta. Najvažnije je da Vukovar ne smije biti mjesto podjele."

Njegovi koalicijski partneri, SDSS, ove godine nisu došli u Vukovar, a premijer je na to kazao: "Oni su svoju odluku donijeli". "Predstavnici SDSS-a su više puta bili u Koloni", rekao je i dodao da ne vidi što se promijenilo otada do danas.

A s Ivanom Penavom pozdravio se kada je stigao: "Ta komunikacija, kad je riječ o meni ili vladajućoj stranci, je uvijek u mom madnatu dobronamjerna, pristojna i kulturna, a ako nas netko vrijeđa i napada, onda odgovaramo".

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Jandroković: 'Danas ne treba govoriti o podjelama, bit će vremena za političke bitke'

9.50 - Predsjednik Sabora Gordan Jandroković iz Vukovara je kazao da se proteklih tjedana reklo dosta toga što nije trebalo biti izrečeno.

"Moramo biti dostojanstveni, promišljeni i govoriti ono što danas treba reći, a to je da je Vukovar simbol hrvatske slobode i stradanja, da je to grad koji je slomio velikosprsku agresiju. Trebamo se prisjetiti žrtava Domovinskog rata, trebamo se pokloniti žrtvi Vukovara, iskazati poštovanje poginulima, stradalima, nestalima i pokloniti se hrabrosti vukovarskih branitelja", poručio je.

"Danas ne treba govoriti o podjelama, bit će vremena za političke bitke", kazao je i pozvao na jedinstvo danas. Na pitanje ima li odgovornosti političara za politikantstvo, Jandroković je kazao kako svatko odgovara za ono što kaže, kao i da danas treba iskazati poštovanje žrtvi Vukovara.

U Vukovar od jutra ljudi dolaze sa svih strana zemlje

9.40 - Vukovar je danas centar Hrvatske. Obilježava se Dan sjećanja, no čini se da to nije moglo proći bez ustaških simbola.

Foto: Emica Elvedji/Pixsell Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Program Dana sjećanja

8.30 - U koloni sjećanja koja će proći trasom dugom 5,5 kilometara, od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, očekuju se i najviši predstavnici državnih vlasti predvođeni predsjednicima Republike, Sabora i Vlade, koji će na Memorijalnom groblju položiti vijence i zapaliti svijeće. I ove će se, kao i prethodnih godina, na tome groblju postaviti hrvatske zastavice ispred bijelih križeva, koji simboliziraju ekshumirane iz masovne grobnice na susjednom vukovarskom Novom groblju, 938 žrtava stradalih u agresiji na Vukovar u Domovinskom ratu.

Na popisu nestalih osoba iz Domovinskog rata još su 374 osobe

Najveća je to masovna grobnica u Europi nakon Drugog svjetskog rata te uz onu na Ovčari, iz koje je ekshumirano 200 žrtava, odvedenih nakon sloma obrane grada iz vukovarske bolnice te ubijenih 20. studenog 1991. na tom poljoprivrednom dobru nedaleko Vukovara, predstavlja jedan od najstrašnijih simbola vukovarskog stradanja u agresiji u jesen 1991. godine.

Vukovar je pod opsadom bio 87 dana, a bitka je završila 18. studenoga 1991. okupacijom grada koja je potrajala do 15. siječnja 1998. i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, kojom su Vukovar i druga okupirana mjesta vraćeni u ustavno-pravni poredak Hrvatske.

Po podacima vukovarske bolnice, tijekom tromjesečne agresije na Vukovar ranjeno je 1219 branitelja i civila. U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 7000 zarobljenika, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba.

Stotine djece ostalo je bez roditelja, a na popisu nestalih osoba iz Domovinskog rata još su 374 osobe kojima se svaki trag gubi u ratnom Vukovaru u jesen 1991. Ubijeno je 2717 hrvatskih branitelja i civila, čija se imena mogu pročitati na spomen pločama koje su prije nekoliko godina postavljene u Pastoralnom centru sv. Bono Franjevačkog samostana u Vukovaru.

U spomen na 18. studenoga 1991., Hrvatski je sabor 1999. donio Odluku o proglašenju dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, kako bi se odala počast svim sudionicima obrane Vukovara, grada – simbola hrvatske slobode.

Politička prepucavanja oko kolone i plakata

Odlukom Vlade iz 2019. godine 18. studenoga proglašen je blagdanom i neradnim danom te se obilježava kao Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Program će početi u jutarnjim satima kada će učenici vukovarskih osnovnih škola upaliti lampione duž trase kojom će proći kolona sjećanja.

Obilježavanje vukovarske tragedije ove je godine zasjenjeno političkim prepucavanjima nakon što su vukovarske gradske vlasti objavile da će kolonu predvoditi pripadnici HOS-a koji su branili Vukovar 1991. te tiskale plakat obilježavanja na kojem se uz ime HOS-a u geslu "Vukovar - moj izbor i u dobru i zlu", što su riječi na Ovčari ubijenog pripadnika HOS-a, francuskog dragovoljca Jeana Michela Nicoliera, može prepoznati istaknuto slovo "U".

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (Domovinski pokret) optužio je Ministarstvo hrvatskih branitelja i Vijeće za domovinski pijetet da su pokušali Vukovarcima "ukrasti" kolonu sjećanja, što je s državne razine odlučno odbačeno. Sporna je i poruka Penave kako su svi dobrodošli u kolonu, ali u njoj nije mjesto "onima koji niječu vrijednosti Domovinskog rata", što je naišlo na osudu premijera i Vlade, ali i dobrog dijela hrvatske oporbe te braniteljskih i stradalničkih udruga.

Središnja komemorativna svečanost počet će u 10 sati u dvorištu Nacionalne memorijalne bonice "Dr. Juraj Njavro", nakon čega će se sudionici u koloni sjećanja uputiti prema Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata na kojem će državna i druga izaslanstva položiti vijence i upaliti svijeće.

Molitvu će na groblju predvoditi nabiskup đakovački i srijemski, mons. Đuro Hranić, dok će svetu misu predvoditi apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Giorgio Lingua.

U 17 sati niz Dunav će biti pušteni upaljeni lampioni za poginule i nestale u agresiji na Vukovar u sklopu projekta "Svjetlosna rijeka sjećanja".

Dan sjećanja na škabrnjske žrtve u Domovinskom ratu

Škabrnja će, uz Vukovar, 18. studenoga obilježiti 32. godišnjicu stradanja civila i branitelja u napadu koji su, pod zapovjedništvom Ratka Mladića, počinili pripadnici bivše JNA te srpskih paravojnih postrojba.

Mučki je ubijeno i masakrirano 43 civila i 15 hrvatskih branitelja, a ukupno je u Domovinskom ratu Škabrnja imala 56 civilnih žrtava i 25 poginulih branitelja. Nakon rata još je šestero mještana stradalo od zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava. Do oslobođenja u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja 1995. godine, u Škabrnji je ubijeno 86 osoba.

Napad na Škabrnju počeo je 18. studenoga 1991. godine rano ujutro iz dva smjera. Jedna kolona tenkova i oklopnih transportera s kamionima pješaštva došla je preko Zemunika Gornjeg, a druga iz smjera Biljana Donjih.

Glavni udar i težište napada agresora bili su na zapadnom ulazu u Škabrnju, kod zaseoka Ambar i Ražovljeve glavice, gdje su uz žestoku vatrenu potporu iz neprijateljskih uporišta i zrakoplovstva angažirane jake tenkovsko-pješačke snage četnika i JNA.

Četnici i pripadnici JNA do središta sela i crkve Velike Gospe došli su tek predvečer tjerajući ispred tenkova zarobljene branitelje i civile kao živi štit. Civili, pretežito žene, djeca i starije osobe, koji su se skrili u podrumima i drugim zaklonjenim prostorima, nasilno su izvlačeni van, ubijani i masakrirani. Stotinjak civila, uglavnom žena i djece, zarobili su i odveli u Benkovac.

Za zločine u Škabrnji osuđena samo Zorana Banić

Za zločine u Škabrnji osuđena je samo nekadašnja medicinska sestra Zorana Banić. Bila je optužena i osuđena za kršenje međunarodnog prava, odnosno za sudjelovanje u napadu i ubijanju stanovništva u Škabrnji 18. studenoga 1991.

Najprije je u odsutnosti osuđena na 20 godina zatvora, a po uhićenju u Švicarskoj 2001. i izručenju Hrvatskoj na ponovljenom suđenju bila je osuđena na 13 godina zatvora. Nakon poništenja te odluke na još jednom ponovljenom suđenju osuđena je na deset godina, a Vrhovni sud je smanjio tu kaznu na šest godina. Iz zatvora je izašla u listopadu 2007. godine.

U programu Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, na obilježavanju 32. obljetnice stradanja Škabrnje, u subotu, 18. studenoga, sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Izaslanik Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, bit će predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić. Na komemoraciji i u koloni sjećanja u Škabrnji bit će i izaslanstvo Hrvatskoga generalskog zbora (HGZ) predvođeno general-bojnikom i predsjednikom HGZ-a Marinkom Krešićem.

Obilježavanje stradanja Škabrnje počinje u 9.45 komemorativnim programom, slijedi Kolona sjećanja - Hodnja do Spomen-obilježja masovne grobnice i polaganje vijenaca, potom sveta misa za sve stradale u Domovinskom ratu, a završit će hodnjom 'Korak po korak' do Spomen-obilježja na mjesnom groblju sv. Luke.

