Ekonomski analitičar Vuk Vuković gostovao je u RTL Direktu te komentirao potencijalne posljedice sankcija Rusiji. Osvrnuo se na poskupljenje, kripto pomoć i svoju tvrdnju da su sankcije Rusiji jednake ekonomskoj atomskoj bombi.

“Onako kako su bile zamišljene na početku da. Čitam puno kritičara da se nije otišlo dovoljno daleko. Razlog zašto je to tako, govorimo o embargu na naftu i plin koji se nije proveo do kraja, firmama je teško napraviti tranziciju. Ne možete zamijeniti dobavljača od danas do sutra tek tako. Imate plinovod naftovod, s druge strane drugog dobavljača nabaviti je proces koji traje. Izuzetno jak udarac je bio na njihovu središnju banku, na zamrzavanje mogućnosti korištenja deviznih rezervi što je bitno u održavanju stabilnosti tečaja, a kad tečaj krahira onda imate katastrofalne ekonomske posljedice. To je ekvivalent financijske bombe. Tu je i micanje banaka sa SWIFT-a što znači da ne možete provoditi plaćanja i to ograničava mogućnost uvoza i izvoza dobara”, rekao je Vuković.

'Može se reći zbogom ruskoj nafti i plinu, ali ne odmah'

Stručnjak smatra da Europa može reći zbogom ruskoj nafti i plinu, ali u srednjem roku. “Velika je ovisnost. Oko 50 posto ruskog izvoza nafte ide prema Europi, 75 posto plina ide prema Europi. Europa je njihov veliki kupac. Koliko će trajati promjena ovisi koliko će trajati sankcije. Europi je dobar trenutak da razmisli o strategiji skidanja ovisnosti s ruskih energenata što je dobro, ali nije nešto što se može napraviti kratkoročno", kazao je.

Objasnio je i da se to učini kratkoročno da bi cijene otišle gore. “Nije velika potražnja plina kao za teške zime, ali imate firme koje koriste plin. Nafta nam treba svakodnevno. Novi dobavljač koji će dolaziti iz Bliskog istoka, Latinske Amerike, to traje”, rekao je Vuković.

Rublji za plin? 'Za mene taj potez ima smisla'

Komentirao je i Putinovu odluku da će novac za plin Rusija primati samo u rubljama. “To nije ništa novo. Za mene taj potez ima smisla da se smanji pritisak na daljnju destabilizaciju rublja, da se umjetno digne potražnja za njima i anulirati šok. Rubalj je danas narastao, ali je devalviran masovno", kazao je.

'Sankcije će Rusiji teže pasti'

Za sankcije Rusiji Vuković je rekao da posljedice prijete svim državama u Europi. “Sankcije koje su nametnute Rusima su teže nego posljedice koje će doživjeti Europa i zapad. Hrpa firmi je otišla, nemate plaćanja, ograničen je uvoz i izvoz. Zemlja koja se ponosi velikom proizvodnjom i samodostatnošću, a to je laž, zemlja koja model rasta temelji na izvozu resursa, ne može biti samodostatna. Ako pokušate monetarnim stimulusima anulirati efekt rublja i nezaposlenosti imate dodatnu inflaciju. Kod nas će biti inflatorni pritisak, pritisak rasta cijena goriva, hrane, koji bi mogao ranije nego očekivano gurnuti Zapad u recesiju. Rusija će proživjeti depresiju, to su razlike", kazao je Vuković.

Rekao je da su se dogodili trendovi koji su označili olakšanje lanaca nabave. “U 11. mjesecu je bio vrhunac pritisaka, počelo se izravnavati dok nije počeo rat i sad se vraćamo na ono od prije”, izjavio je Vuković te dodao da će se posljedice osjetiti s vremenskim odmakom.

Osvrnuo se na korištenje kriptovaluta u ratu. “Primijetilo se prebacivanje rublja u Bitcoin, kad se razmišlja tko to radi to rade ruske elite, to će raditi oligarsi na koje su sankcije udarene”, rekao je Vuković i dodao da bitcoin ima ograničenu ponudu.